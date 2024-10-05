На Харьковщине россияне массированно отказываются выполнять задачи из-за эффективной работы украинских БПЛА, - ОТГ "Харьков"

Из-за высокой активности БПЛА Сил обороны Украины на Харьковском направлении отмечаются случаи отказа личного состава противника от выполнения поставленных задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет единичные перемещения личного состава, пытается проводить логистическое обеспечение передовых позиций с применением БпЛА.

Неподалеку Лукьянцев враг закрепляется на занимаемых позициях, проводит инженерные работы. На передовых позициях 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса отмечается наличие личного состава противника, который также отказывается от выполнения поставленных задач.

В районе населенного пункта Тихую враг вел воздушную разведку с целью выявления перемещения подразделений и техники Сил обороны Украины. В рамках ротационных мероприятий провел разведку маршрутов передвижения личного состава, перемещение осуществлял малыми группами.

В Волчанске осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по Агрегатному заводу.

Потери врага

За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения в районе Старицы и Волчанска. российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 9 КАБов и нанесли 47 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 307 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составляют 103 существа, из них безвозвратные - 39, санитарные - 64", - говорится в сообщении.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 80 единиц вооружения и военной техники, в частности:

15 артиллерийских систем;

16 автомобилей;

3 единицы спецтехники;

46 БпЛА.

Уничтожено:

46 укрытий для личного состава;

стартовая позиция запуска БпЛА;

место хранения боеприпасов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

