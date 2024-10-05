На Харьковщине россияне массированно отказываются выполнять задачи из-за эффективной работы украинских БПЛА, - ОТГ "Харьков"
Из-за высокой активности БПЛА Сил обороны Украины на Харьковском направлении отмечаются случаи отказа личного состава противника от выполнения поставленных задач.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Харьков".
В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет единичные перемещения личного состава, пытается проводить логистическое обеспечение передовых позиций с применением БпЛА.
Неподалеку Лукьянцев враг закрепляется на занимаемых позициях, проводит инженерные работы. На передовых позициях 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса отмечается наличие личного состава противника, который также отказывается от выполнения поставленных задач.
В районе населенного пункта Тихую враг вел воздушную разведку с целью выявления перемещения подразделений и техники Сил обороны Украины. В рамках ротационных мероприятий провел разведку маршрутов передвижения личного состава, перемещение осуществлял малыми группами.
В Волчанске осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по Агрегатному заводу.
Потери врага
За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения в районе Старицы и Волчанска. российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 9 КАБов и нанесли 47 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 307 обстрелов позиций защитников Украины.
Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.
"Потери врага за минувшие сутки составляют 103 существа, из них безвозвратные - 39, санитарные - 64", - говорится в сообщении.
Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 80 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 15 артиллерийских систем;
- 16 автомобилей;
- 3 единицы спецтехники;
- 46 БпЛА.
Уничтожено:
- 46 укрытий для личного состава;
- стартовая позиция запуска БпЛА;
- место хранения боеприпасов.
"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Дрони можна реально випускати міліонами, єдина затримка буде в батареях з китаю але це можна рішити через посередників, або налагодити збірку батарей на панасонік, трохи дорожче та буде більш надійніше.
Додатково підійти до підсилювачів сигналів або пересувні антени або взагалі на невеликих аеростатах що буде більш надійніше і краще.
Було б тільки бажання щось міняти в цій війні.
У "кáкой разніци" є тільки три бажання: "пажрать, пасрать, паржать".
А десяток,це так...потужно...