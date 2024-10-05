РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10296 посетителей онлайн
Новости
2 274 18

На Харьковщине россияне массированно отказываются выполнять задачи из-за эффективной работы украинских БПЛА, - ОТГ "Харьков"

На Харківщині Сили оборони дають відсіч росіянам

Из-за высокой активности БПЛА Сил обороны Украины на Харьковском направлении отмечаются случаи отказа личного состава противника от выполнения поставленных задач.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает ОТГ "Харьков".

В районе населенного пункта Глубокое противник осуществляет единичные перемещения личного состава, пытается проводить логистическое обеспечение передовых позиций с применением БпЛА.

Неподалеку Лукьянцев враг закрепляется на занимаемых позициях, проводит инженерные работы. На передовых позициях 7 отдельного мотострелкового полка 11 армейского корпуса отмечается наличие личного состава противника, который также отказывается от выполнения поставленных задач.

В районе населенного пункта Тихую враг вел воздушную разведку с целью выявления перемещения подразделений и техники Сил обороны Украины. В рамках ротационных мероприятий провел разведку маршрутов передвижения личного состава, перемещение осуществлял малыми группами.

В Волчанске осуществлял одиночное перемещение личного состава с целью проведения логистического обеспечения и пополнения текущих потерь. Применил тяжелую огнеметную систему ТОС-1А по Агрегатному заводу.

Потери врага

За прошедшие сутки произошло 4 боевых столкновения в районе Старицы и Волчанска. российские оккупанты нанесли 4 авиаудара с использованием 9 КАБов и нанесли 47 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 307 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

"Потери врага за минувшие сутки составляют 103 существа, из них безвозвратные - 39, санитарные - 64", - говорится в сообщении.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 80 единиц вооружения и военной техники, в частности:

  • 15 артиллерийских систем;
  • 16 автомобилей;
  • 3 единицы спецтехники;
  • 46 БпЛА.

Уничтожено:

  • 46 укрытий для личного состава;
  • стартовая позиция запуска БпЛА;
  • место хранения боеприпасов.

"Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": После Угледара следующей целью россиян, вероятно, станет Большая Новоселка в Запорожской области, - британская разведка

Автор: 

Харьковщина (5577) боевые действия (4744)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Ех, якби ще обіцяний мульйон дронів....
показать весь комментарий
05.10.2024 13:20 Ответить
+2
Давно би так!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:52 Ответить
+2
Не масовано а масово.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Давно би так!
показать весь комментарий
05.10.2024 12:52 Ответить
Не масовано а масово.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:08 Ответить
Биомассовано!
показать весь комментарий
05.10.2024 13:19 Ответить
Ех, якби ще обіцяний мульйон дронів....
показать весь комментарий
05.10.2024 13:20 Ответить
Якщо закупити декілька станків чпу для форм, десяток термопласт автоматів, та роботизовані платформи для компонування плат і жінок десь в бункери щоб збирали на лінії.

Дрони можна реально випускати міліонами, єдина затримка буде в батареях з китаю але це можна рішити через посередників, або налагодити збірку батарей на панасонік, трохи дорожче та буде більш надійніше.

Додатково підійти до підсилювачів сигналів або пересувні антени або взагалі на невеликих аеростатах що буде більш надійніше і краще.

Було б тільки бажання щось міняти в цій війні.
показать весь комментарий
05.10.2024 13:31 Ответить
"Було б тільки бажання щось міняти в цій війні."
У "кáкой разніци" є тільки три бажання: "пажрать, пасрать, паржать".
показать весь комментарий
05.10.2024 13:40 Ответить
Петя молодец,Дронов подкинул вовремя.
показать весь комментарий
05.10.2024 14:53 Ответить
Потрібно ще більше їх там вбивати, щоб взагалі ні одного кацапа більше на харківському напрямку не залишилось!
показать весь комментарий
05.10.2024 15:04 Ответить
Відмовляються воювати,один автомат на трьох,їсти нічого,води нема та багато чого іншого,а вони наступають.Херня якась.
показать весь комментарий
05.10.2024 15:32 Ответить
Масово-це батальон або кілька...
А десяток,це так...потужно...
показать весь комментарий
05.10.2024 15:58 Ответить
ОТУ Харків, можна вже не гнать х--ю, особливо після масованого батальйону 123 ТРО під Вугледаром
показать весь комментарий
05.10.2024 18:52 Ответить
 
 