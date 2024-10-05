РУС
Новости
3 479 26

После Угледара следующей целью россиян, вероятно, станет Большая Новоселка в Запорожской области, - британская разведка

велика,новосілка

После захвата Угледара Донецкой области, российские оккупанты могут направить свои усилия на оккупацию Великой Новоселки в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"Вполне вероятно, что в ближайшие недели российские войска попытаются продолжить продвижение за Угледар. На западе одной из вероятных целей является населенный пункт Великая Новоселка, Запорожской области, расположенный на трассе Т0509. В 8 км к северу расположен населенный пункт Богоявленка", - отметили в ведомстве.

В британской разведке напомнили, что россияне пытались захватить Угледар с первых дней полномасштабного вторжения, неся при этом большие потери. Захват Угледара состоялся после возобновления российской наступательной кампании в сентябре 2024 года.

К концу месяца российские оккупационные силы практически окружили город, что привело к отступлению украинских войск.

Напомним, по данным российской службы BBC, элитные подразделения российской морской пехоты за год боев под Угледаром понесли потери, вчетверо превышающие их потери за десять лет войны в Чечне. Только ликвидированных насчитывается более 200 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До конца года ВСУ могут быть вынуждены отступить из Покровска, - разведка Эстонии

Автор: 

Великобритания (5091) Запорожская область (3434) внешняя разведка (400) боевые действия (4744)
Топ комментарии
+14
Нажаль, наш фронт сиплеться.
Агентура в ОП на чолі з Єрмаком відтягнула сили на нікому непотрібну курщину і орки помаленько перемелюють українську армію, яку ТЦК укомплектовують невмотивованами, погано підготовленими, погано озброєними "ухилянтами" з насильної мобілізації.
05.10.2024 12:12 Ответить
+7
Дамо рішучу відповідь підступному ворогу нашим Планом перемоги!
05.10.2024 12:12 Ответить
+3
Капець Великій Новосілці ?
05.10.2024 12:10 Ответить
Капець Великій Новосілці ?
05.10.2024 12:10 Ответить
Кінець твоїм братушкам кацапам, які будуть намагатись штурмувати
05.10.2024 12:51 Ответить
Кацапи швидше братушки тобі - шановний "Дмітрій Прудко".
05.10.2024 13:06 Ответить
Велика Новосілка - це Донецька! область.
06.10.2024 05:19 Ответить
А безугла що пророчить?
05.10.2024 12:11 Ответить
Нажаль, наш фронт сиплеться.
Агентура в ОП на чолі з Єрмаком відтягнула сили на нікому непотрібну курщину і орки помаленько перемелюють українську армію, яку ТЦК укомплектовують невмотивованами, погано підготовленими, погано озброєними "ухилянтами" з насильної мобілізації.
05.10.2024 12:12 Ответить
Можна до вас питання а що ті сили на курщині зробили з 3 млн. снарядів на рік які продає Пн. Корея раші та 3000 кабів в місяць що прилітають по наших позиціях на Донеччині. Ні одного туди ні ППО не відтянли ні ф16.

І де гарантія що орки б не поперли на Сумщину та не зробили б другий Вовчанськ.

Основна проблема не в курську а у відсутності ракет, снарядів до артилерії з 2 млн обітцяних від ЄС передадуть тільки 300 тис причому з великим запізненням. А свої майже не виробляємо.

У відсутності авіації за 30 років ніхто не потратив гроші на купівлю бу Ф16 або хочаб можна було вкласти кошти в модернізацію РЛС міг 29 під нові далекобійні ракети. Ф 16 це платформа 81 року з модернізованою електронікою.
05.10.2024 13:23 Ответить
Ви помиляєтеся. Якби не було жорсткої оборони Бахмуту та Авдіївки, тримання будь-якою ціною, то й велика кількість українських військових досі б маневрувала. Від того що наші військові було сточені в Бахмуті і Авдіївці, а також у безглуздому контрнаступі-2023 по мінним полям, ситуацію це не змінило і Базмут з Авдіївкою не встояли.

Вважайте, що війська на Курщині проходять бойове злагодження і там тримаються резерви на випадок стрімкого прориву фронту.
05.10.2024 17:10 Ответить
Дамо рішучу відповідь підступному ворогу нашим Планом перемоги!
05.10.2024 12:12 Ответить
Потужно так, шо по селах нема вже зовсім чоловіків, всіх перемололи в м"ясних штурмах під Вугледаром і нікому непотрібній Суджі...........
А шо не так??? Так і є..нема кому на тракторі працювати..
А це бот. Якщо починається з "кацап", "свинособака" і т.п. 100% подоляцький бот.
На яких тракторах?! Зараз така техніка шо за пів дня одне поле велике обробляє. І чого ти думаєш, що на фронт беруть тільки з сіл?
На великих сталевих тракторах.
https://ursamedia.com.ua/post-author/artem-lystopad/

https://ursamedia.com.ua/post-author/artem-lystopad/ Артем Листопад

Журналіст

14 Серпня, 2024

За 2,5 роки повномасштабної війни сотні тисяч українців пішли на захист своєї держави. В окопах і бліндажах, за кермом пікапа чи в командному пункті, зі снайперською гвинтівкою в руках або ж біля самохідної артилерійської установки - чимало з них прийшли на фронт із https://ursamedia.com.ua/history/vyrvaty-zuba-v-kuzovi-vantazhivky-zhurnalisty-ursa-media-pobuvaly-v-gostyah-u-stomatologiv-hartiyi-shho-likuyut-bijcziv-na-lymanskomu-napryamku/ цивільного життя . Мобілізація - один із ключових факторів, що впливає на ситуацію на українському ринку праці. Через нестачу кадрів на багатьох стереотипно «чоловічих» професіях ми спостерігаємо нове явище - поступове освоєння жінками «нетипових» для себе спеціальностей. У цей час немало роботодавців готові навчати дівчат на професії самоскидів або електрогазозварювальників.
Ну звісно пішли воювати. А ти шо хтів, щоб у мирний час тримали розвернуту армію, щоб під час війни мобілізацію не оголошувати? Треба ж комусь кацапню утилізувати...
Питання стояло про те, що не хватає чоловіків для роботи на важеій техніці, зокрема на тракторах.
"... Мобілізація - один із ключових факторів, що впливає на ситуацію на українському ринку праці. Через нестачу кадрів на багатьох стереотипно «чоловічих» професіях ми спостерігаємо нове явище - поступове освоєння жінками «нетипових» для себе спеціальностей. У цей час немало роботодавців готові навчати дівчат на професії самоскидів або електрогазозварювальників."
Ну не піде молода дівчина працювати водієм чи зварювальником. Чим ви її зацікавите? Зарплатою? Навряд чи. Наші роботодавці не звикли платити достойну заробітну плату. Молоді дівчата будуть виїжджати за кордон. Єдине що їх змусить залишитися тут це повне закриття кордонів
https://telegram.me/share/url?text=%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96%2C%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96.%20%D0%9D%D0%B0%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97%D1%82%D0%B8%20%22%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%96%22%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fdnipro%2F819073-zvaruvalnici-traktoristki-ohoronnici-na-dnipropetrovsini-zinki-mozut-bezkostovno-osvoiti-colovici-profesii%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fdnipro%2F819073-zvaruvalnici-traktoristki-ohoronnici-na-dnipropetrovsini-zinki-mozut-bezkostovno-osvoiti-colovici-profesii%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fdnipro%2F819073-zvaruvalnici-traktoristki-ohoronnici-na-dnipropetrovsini-zinki-mozut-bezkostovno-osvoiti-colovici-profesii%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

На https://suspilne.media/dnipro/ Дніпропетровщині жінки можуть безкоштовно опанувати стереотипно "чоловічі" професії: стати трактористками, зварювальницями й асфальтоукладчицями.

Про це https://adm.dp.gov.ua/news/zvariuvalnytsi-ta-asfalukladalnytsi-na-dnipropetrovshchyni-zhinky-mozhut-osvoity-maskulinni-profesii йдеться на сайті обласної військової адміністрації.

Як розповіла заступниця начальника відділу обласного центру зайнятості Тетяна Кардель, через повномасштабне вторгнення в регіоні є дефіцит кадрів.

"Не вистачає водіїв, зварювальників, монтерів, машиністів. І більша частка шукачів роботи - саме жінки. Найчастіше - до 45 років", - сказала вона.

За її словами, в області діє 5 жіночих центрів працевлаштування. Там консультують щодо отримання нової професії або підвищення кваліфікації. Це стосується переселенок, багатодітних мам, жінок з інвалідністю, дружин загиблих військових.

У Тернопільській області семеро жінок, чоловіки яких захищають Україну, освоюють професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

Про це пише https://rubryka.com/ Рубрика з посиланням на https://oda.te.gov.ua/news/na-ternopilshchyni-zhinky-osvoiuiut-profesiiu-traktorysta-mashynista-silskohospodarskoho-vyrobnytstva сайт Тернопільська ОДА.

І так по всіх облачтях і це тільки початок.
може вам час змінити нікнейм? який ви в сраку бандерівець
Британська розвідко, по-перше, вивчай географію, де та Новоселка...тоді буде і стратегія
велика новосілка це донецька
Географи ''липові''...
Велика Новосілка - це історичне Приазов'я, як і більшість території Запорізької області та південь Донецької, але на даний час адміністративно це все ж таки Донецька область.
А звідти на Орієхово ,а потім через поле і Запоріжжя...
Можемо спати спокійно? Там все заміновано? Все побудовано?
Чи так , трішечки? Як завжди?
