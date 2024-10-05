После Угледара следующей целью россиян, вероятно, станет Большая Новоселка в Запорожской области, - британская разведка

После захвата Угледара Донецкой области, российские оккупанты могут направить свои усилия на оккупацию Великой Новоселки в Запорожской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.

"Вполне вероятно, что в ближайшие недели российские войска попытаются продолжить продвижение за Угледар. На западе одной из вероятных целей является населенный пункт Великая Новоселка, Запорожской области, расположенный на трассе Т0509. В 8 км к северу расположен населенный пункт Богоявленка", - отметили в ведомстве.

В британской разведке напомнили, что россияне пытались захватить Угледар с первых дней полномасштабного вторжения, неся при этом большие потери. Захват Угледара состоялся после возобновления российской наступательной кампании в сентябре 2024 года.

К концу месяца российские оккупационные силы практически окружили город, что привело к отступлению украинских войск.

Напомним, по данным российской службы BBC, элитные подразделения российской морской пехоты за год боев под Угледаром понесли потери, вчетверо превышающие их потери за десять лет войны в Чечне. Только ликвидированных насчитывается более 200 человек.

