После Угледара следующей целью россиян, вероятно, станет Большая Новоселка в Запорожской области, - британская разведка
После захвата Угледара Донецкой области, российские оккупанты могут направить свои усилия на оккупацию Великой Новоселки в Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки.
"Вполне вероятно, что в ближайшие недели российские войска попытаются продолжить продвижение за Угледар. На западе одной из вероятных целей является населенный пункт Великая Новоселка, Запорожской области, расположенный на трассе Т0509. В 8 км к северу расположен населенный пункт Богоявленка", - отметили в ведомстве.
В британской разведке напомнили, что россияне пытались захватить Угледар с первых дней полномасштабного вторжения, неся при этом большие потери. Захват Угледара состоялся после возобновления российской наступательной кампании в сентябре 2024 года.
К концу месяца российские оккупационные силы практически окружили город, что привело к отступлению украинских войск.
Напомним, по данным российской службы BBC, элитные подразделения российской морской пехоты за год боев под Угледаром понесли потери, вчетверо превышающие их потери за десять лет войны в Чечне. Только ликвидированных насчитывается более 200 человек.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Агентура в ОП на чолі з Єрмаком відтягнула сили на нікому непотрібну курщину і орки помаленько перемелюють українську армію, яку ТЦК укомплектовують невмотивованами, погано підготовленими, погано озброєними "ухилянтами" з насильної мобілізації.
І де гарантія що орки б не поперли на Сумщину та не зробили б другий Вовчанськ.
Основна проблема не в курську а у відсутності ракет, снарядів до артилерії з 2 млн обітцяних від ЄС передадуть тільки 300 тис причому з великим запізненням. А свої майже не виробляємо.
У відсутності авіації за 30 років ніхто не потратив гроші на купівлю бу Ф16 або хочаб можна було вкласти кошти в модернізацію РЛС міг 29 під нові далекобійні ракети. Ф 16 це платформа 81 року з модернізованою електронікою.
Вважайте, що війська на Курщині проходять бойове злагодження і там тримаються резерви на випадок стрімкого прориву фронту.
https://ursamedia.com.ua/post-author/artem-lystopad/
https://ursamedia.com.ua/post-author/artem-lystopad/ Артем Листопад
Журналіст
14 Серпня, 2024
За 2,5 роки повномасштабної війни сотні тисяч українців пішли на захист своєї держави. В окопах і бліндажах, за кермом пікапа чи в командному пункті, зі снайперською гвинтівкою в руках або ж біля самохідної артилерійської установки - чимало з них прийшли на фронт із https://ursamedia.com.ua/history/vyrvaty-zuba-v-kuzovi-vantazhivky-zhurnalisty-ursa-media-pobuvaly-v-gostyah-u-stomatologiv-hartiyi-shho-likuyut-bijcziv-na-lymanskomu-napryamku/ цивільного життя . Мобілізація - один із ключових факторів, що впливає на ситуацію на українському ринку праці. Через нестачу кадрів на багатьох стереотипно «чоловічих» професіях ми спостерігаємо нове явище - поступове освоєння жінками «нетипових» для себе спеціальностей. У цей час немало роботодавців готові навчати дівчат на професії самоскидів або електрогазозварювальників.
"... Мобілізація - один із ключових факторів, що впливає на ситуацію на українському ринку праці. Через нестачу кадрів на багатьох стереотипно «чоловічих» професіях ми спостерігаємо нове явище - поступове освоєння жінками «нетипових» для себе спеціальностей. У цей час немало роботодавців готові навчати дівчат на професії самоскидів або електрогазозварювальників."
На https://suspilne.media/dnipro/ Дніпропетровщині жінки можуть безкоштовно опанувати стереотипно "чоловічі" професії: стати трактористками, зварювальницями й асфальтоукладчицями.
Про це https://adm.dp.gov.ua/news/zvariuvalnytsi-ta-asfalukladalnytsi-na-dnipropetrovshchyni-zhinky-mozhut-osvoity-maskulinni-profesii йдеться на сайті обласної військової адміністрації.
Як розповіла заступниця начальника відділу обласного центру зайнятості Тетяна Кардель, через повномасштабне вторгнення в регіоні є дефіцит кадрів.
"Не вистачає водіїв, зварювальників, монтерів, машиністів. І більша частка шукачів роботи - саме жінки. Найчастіше - до 45 років", - сказала вона.
За її словами, в області діє 5 жіночих центрів працевлаштування. Там консультують щодо отримання нової професії або підвищення кваліфікації. Це стосується переселенок, багатодітних мам, жінок з інвалідністю, дружин загиблих військових.
У Тернопільській області семеро жінок, чоловіки яких захищають Україну, освоюють професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.
Про це пише https://rubryka.com/ Рубрика з посиланням на https://oda.te.gov.ua/news/na-ternopilshchyni-zhinky-osvoiuiut-profesiiu-traktorysta-mashynista-silskohospodarskoho-vyrobnytstva сайт Тернопільська ОДА.
І так по всіх облачтях і це тільки початок.
Велика Новосілка - це історичне Приазов'я, як і більшість території Запорізької області та південь Донецької, але на даний час адміністративно це все ж таки Донецька область.
Чи так , трішечки? Як завжди?