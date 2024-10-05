Після Вугледару наступною ціллю росіян, імовірно, стане Велика Новосілка у Запорізькій області, - британська розвідка
Після захоплення Вугледару Донецької області, російські окупанти можуть спрямувати свої зусилля на окупацію Великої Новосілки у Запорізькій області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки.
"Цілком імовірно, що найближчими тижнями російські війська спробують продовжити просування за Вугледар. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілка, Запорізької області, розташоване на трасі Т0509. За 8 км на північ розташований населений пункт Богоявленка", – зазначили у відомстві.
У британській розвідці нагадали, що росіяни намагались захопити Вугледар з перших днів повномасштабного вторгення, зазнаючи при цьому великих втрат. Захоплення Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні 2024 року.
До кінця місяця російські окупаційні сили практично оточили місто, що призвело до відступу українських військ.
Нагадаємо, за даними російської служби BBC, елітні підрозділи російської морської піхоти за рік боїв під Вугледаром зазнали втрат, що вчетверо перевищують їхні втрати за десять років війни в Чечні. Лише ліквідованих налічується понад 200 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Агентура в ОП на чолі з Єрмаком відтягнула сили на нікому непотрібну курщину і орки помаленько перемелюють українську армію, яку ТЦК укомплектовують невмотивованами, погано підготовленими, погано озброєними "ухилянтами" з насильної мобілізації.
І де гарантія що орки б не поперли на Сумщину та не зробили б другий Вовчанськ.
Основна проблема не в курську а у відсутності ракет, снарядів до артилерії з 2 млн обітцяних від ЄС передадуть тільки 300 тис причому з великим запізненням. А свої майже не виробляємо.
У відсутності авіації за 30 років ніхто не потратив гроші на купівлю бу Ф16 або хочаб можна було вкласти кошти в модернізацію РЛС міг 29 під нові далекобійні ракети. Ф 16 це платформа 81 року з модернізованою електронікою.
Вважайте, що війська на Курщині проходять бойове злагодження і там тримаються резерви на випадок стрімкого прориву фронту.
https://ursamedia.com.ua/post-author/artem-lystopad/
https://ursamedia.com.ua/post-author/artem-lystopad/ Артем Листопад
Журналіст
14 Серпня, 2024
За 2,5 роки повномасштабної війни сотні тисяч українців пішли на захист своєї держави. В окопах і бліндажах, за кермом пікапа чи в командному пункті, зі снайперською гвинтівкою в руках або ж біля самохідної артилерійської установки - чимало з них прийшли на фронт із https://ursamedia.com.ua/history/vyrvaty-zuba-v-kuzovi-vantazhivky-zhurnalisty-ursa-media-pobuvaly-v-gostyah-u-stomatologiv-hartiyi-shho-likuyut-bijcziv-na-lymanskomu-napryamku/ цивільного життя . Мобілізація - один із ключових факторів, що впливає на ситуацію на українському ринку праці. Через нестачу кадрів на багатьох стереотипно «чоловічих» професіях ми спостерігаємо нове явище - поступове освоєння жінками «нетипових» для себе спеціальностей. У цей час немало роботодавців готові навчати дівчат на професії самоскидів або електрогазозварювальників.
"... Мобілізація - один із ключових факторів, що впливає на ситуацію на українському ринку праці. Через нестачу кадрів на багатьох стереотипно «чоловічих» професіях ми спостерігаємо нове явище - поступове освоєння жінками «нетипових» для себе спеціальностей. У цей час немало роботодавців готові навчати дівчат на професії самоскидів або електрогазозварювальників."
На https://suspilne.media/dnipro/ Дніпропетровщині жінки можуть безкоштовно опанувати стереотипно "чоловічі" професії: стати трактористками, зварювальницями й асфальтоукладчицями.
Про це https://adm.dp.gov.ua/news/zvariuvalnytsi-ta-asfalukladalnytsi-na-dnipropetrovshchyni-zhinky-mozhut-osvoity-maskulinni-profesii йдеться на сайті обласної військової адміністрації.
Як розповіла заступниця начальника відділу обласного центру зайнятості Тетяна Кардель, через повномасштабне вторгнення в регіоні є дефіцит кадрів.
"Не вистачає водіїв, зварювальників, монтерів, машиністів. І більша частка шукачів роботи - саме жінки. Найчастіше - до 45 років", - сказала вона.
За її словами, в області діє 5 жіночих центрів працевлаштування. Там консультують щодо отримання нової професії або підвищення кваліфікації. Це стосується переселенок, багатодітних мам, жінок з інвалідністю, дружин загиблих військових.
У Тернопільській області семеро жінок, чоловіки яких захищають Україну, освоюють професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.
Про це пише https://rubryka.com/ Рубрика з посиланням на https://oda.te.gov.ua/news/na-ternopilshchyni-zhinky-osvoiuiut-profesiiu-traktorysta-mashynista-silskohospodarskoho-vyrobnytstva сайт Тернопільська ОДА.
І так по всіх облачтях і це тільки початок.
Велика Новосілка - це історичне Приазов'я, як і більшість території Запорізької області та південь Донецької, але на даний час адміністративно це все ж таки Донецька область.
Чи так , трішечки? Як завжди?