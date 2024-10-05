УКР
Новини
3 479 26

Після Вугледару наступною ціллю росіян, імовірно, стане Велика Новосілка у Запорізькій області, - британська розвідка

велика,новосілка

Після захоплення  Вугледару Донецької області, російські окупанти можуть спрямувати свої зусилля на окупацію  Великої Новосілки у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки.

"Цілком імовірно, що найближчими тижнями російські війська спробують продовжити просування за Вугледар. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілка, Запорізької області, розташоване на трасі Т0509. За 8 км на північ розташований населений пункт Богоявленка", – зазначили у відомстві.

У британській розвідці нагадали, що росіяни намагались захопити Вугледар з перших днів повномасштабного вторгення, зазнаючи при цьому великих втрат.  Захоплення Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні 2024 року.

До кінця місяця російські окупаційні сили практично оточили місто, що призвело до відступу українських військ.

Нагадаємо, за даними російської служби BBC, елітні підрозділи російської морської піхоти за рік боїв під Вугледаром зазнали втрат, що вчетверо перевищують їхні втрати за десять років війни в Чечні. Лише ліквідованих налічується понад 200 осіб.

Топ коментарі
+14
Нажаль, наш фронт сиплеться.
Агентура в ОП на чолі з Єрмаком відтягнула сили на нікому непотрібну курщину і орки помаленько перемелюють українську армію, яку ТЦК укомплектовують невмотивованами, погано підготовленими, погано озброєними "ухилянтами" з насильної мобілізації.
05.10.2024 12:12 Відповісти
+7
Дамо рішучу відповідь підступному ворогу нашим Планом перемоги!
05.10.2024 12:12 Відповісти
+3
Капець Великій Новосілці ?
05.10.2024 12:10 Відповісти
05.10.2024 12:10 Відповісти
Кінець твоїм братушкам кацапам, які будуть намагатись штурмувати
05.10.2024 12:51 Відповісти
Кацапи швидше братушки тобі - шановний "Дмітрій Прудко".
05.10.2024 13:06 Відповісти
Велика Новосілка - це Донецька! область.
06.10.2024 05:19 Відповісти
А безугла що пророчить?
05.10.2024 12:11 Відповісти
05.10.2024 12:12 Відповісти
Можна до вас питання а що ті сили на курщині зробили з 3 млн. снарядів на рік які продає Пн. Корея раші та 3000 кабів в місяць що прилітають по наших позиціях на Донеччині. Ні одного туди ні ППО не відтянли ні ф16.

І де гарантія що орки б не поперли на Сумщину та не зробили б другий Вовчанськ.

Основна проблема не в курську а у відсутності ракет, снарядів до артилерії з 2 млн обітцяних від ЄС передадуть тільки 300 тис причому з великим запізненням. А свої майже не виробляємо.

У відсутності авіації за 30 років ніхто не потратив гроші на купівлю бу Ф16 або хочаб можна було вкласти кошти в модернізацію РЛС міг 29 під нові далекобійні ракети. Ф 16 це платформа 81 року з модернізованою електронікою.
05.10.2024 13:23 Відповісти
Ви помиляєтеся. Якби не було жорсткої оборони Бахмуту та Авдіївки, тримання будь-якою ціною, то й велика кількість українських військових досі б маневрувала. Від того що наші військові було сточені в Бахмуті і Авдіївці, а також у безглуздому контрнаступі-2023 по мінним полям, ситуацію це не змінило і Базмут з Авдіївкою не встояли.

Вважайте, що війська на Курщині проходять бойове злагодження і там тримаються резерви на випадок стрімкого прориву фронту.
05.10.2024 17:10 Відповісти
05.10.2024 12:12 Відповісти
Потужно так, шо по селах нема вже зовсім чоловіків, всіх перемололи в м"ясних штурмах під Вугледаром і нікому непотрібній Суджі...........
05.10.2024 12:16 Відповісти
А шо не так??? Так і є..нема кому на тракторі працювати..
05.10.2024 12:33 Відповісти
А це бот. Якщо починається з "кацап", "свинособака" і т.п. 100% подоляцький бот.
05.10.2024 12:37 Відповісти
На яких тракторах?! Зараз така техніка шо за пів дня одне поле велике обробляє. І чого ти думаєш, що на фронт беруть тільки з сіл?
05.10.2024 12:44 Відповісти
На великих сталевих тракторах.
https://ursamedia.com.ua/post-author/artem-lystopad/

https://ursamedia.com.ua/post-author/artem-lystopad/ Артем Листопад

Журналіст

14 Серпня, 2024

За 2,5 роки повномасштабної війни сотні тисяч українців пішли на захист своєї держави. В окопах і бліндажах, за кермом пікапа чи в командному пункті, зі снайперською гвинтівкою в руках або ж біля самохідної артилерійської установки - чимало з них прийшли на фронт із https://ursamedia.com.ua/history/vyrvaty-zuba-v-kuzovi-vantazhivky-zhurnalisty-ursa-media-pobuvaly-v-gostyah-u-stomatologiv-hartiyi-shho-likuyut-bijcziv-na-lymanskomu-napryamku/ цивільного життя . Мобілізація - один із ключових факторів, що впливає на ситуацію на українському ринку праці. Через нестачу кадрів на багатьох стереотипно «чоловічих» професіях ми спостерігаємо нове явище - поступове освоєння жінками «нетипових» для себе спеціальностей. У цей час немало роботодавців готові навчати дівчат на професії самоскидів або електрогазозварювальників.
05.10.2024 12:53 Відповісти
Ну звісно пішли воювати. А ти шо хтів, щоб у мирний час тримали розвернуту армію, щоб під час війни мобілізацію не оголошувати? Треба ж комусь кацапню утилізувати...
05.10.2024 13:52 Відповісти
Питання стояло про те, що не хватає чоловіків для роботи на важеій техніці, зокрема на тракторах.
"... Мобілізація - один із ключових факторів, що впливає на ситуацію на українському ринку праці. Через нестачу кадрів на багатьох стереотипно «чоловічих» професіях ми спостерігаємо нове явище - поступове освоєння жінками «нетипових» для себе спеціальностей. У цей час немало роботодавців готові навчати дівчат на професії самоскидів або електрогазозварювальників."
05.10.2024 14:18 Відповісти
Ну не піде молода дівчина працювати водієм чи зварювальником. Чим ви її зацікавите? Зарплатою? Навряд чи. Наші роботодавці не звикли платити достойну заробітну плату. Молоді дівчата будуть виїжджати за кордон. Єдине що їх змусить залишитися тут це повне закриття кордонів
05.10.2024 21:32 Відповісти
https://telegram.me/share/url?text=%D0%97%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8E%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96%2C%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8%2C%20%D0%BE%D1%85%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%96.%20%D0%9D%D0%B0%20%D0%94%D0%BD%D1%96%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D1%96%20%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D1%83%D1%82%D1%8C%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D1%97%D1%82%D0%B8%20%22%D1%87%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%87%D1%96%22%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%97&url=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fdnipro%2F819073-zvaruvalnici-traktoristki-ohoronnici-na-dnipropetrovsini-zinki-mozut-bezkostovno-osvoiti-colovici-profesii%2F%3Futm_source%3Dtelegram%26utm_medium%3Dps viber://forward?text=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fdnipro%2F819073-zvaruvalnici-traktoristki-ohoronnici-na-dnipropetrovsini-zinki-mozut-bezkostovno-osvoiti-colovici-profesii%2F%3Futm_source%3Dviber%26utm_medium%3Dps https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fsuspilne.media%2Fdnipro%2F819073-zvaruvalnici-traktoristki-ohoronnici-na-dnipropetrovsini-zinki-mozut-bezkostovno-osvoiti-colovici-profesii%2F%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dps

На https://suspilne.media/dnipro/ Дніпропетровщині жінки можуть безкоштовно опанувати стереотипно "чоловічі" професії: стати трактористками, зварювальницями й асфальтоукладчицями.

Про це https://adm.dp.gov.ua/news/zvariuvalnytsi-ta-asfalukladalnytsi-na-dnipropetrovshchyni-zhinky-mozhut-osvoity-maskulinni-profesii йдеться на сайті обласної військової адміністрації.

Як розповіла заступниця начальника відділу обласного центру зайнятості Тетяна Кардель, через повномасштабне вторгнення в регіоні є дефіцит кадрів.

"Не вистачає водіїв, зварювальників, монтерів, машиністів. І більша частка шукачів роботи - саме жінки. Найчастіше - до 45 років", - сказала вона.

За її словами, в області діє 5 жіночих центрів працевлаштування. Там консультують щодо отримання нової професії або підвищення кваліфікації. Це стосується переселенок, багатодітних мам, жінок з інвалідністю, дружин загиблих військових.

У Тернопільській області семеро жінок, чоловіки яких захищають Україну, освоюють професію тракториста-машиніста сільськогосподарського виробництва.

Про це пише https://rubryka.com/ Рубрика з посиланням на https://oda.te.gov.ua/news/na-ternopilshchyni-zhinky-osvoiuiut-profesiiu-traktorysta-mashynista-silskohospodarskoho-vyrobnytstva сайт Тернопільська ОДА.

І так по всіх облачтях і це тільки початок.
06.10.2024 09:03 Відповісти
може вам час змінити нікнейм? який ви в сраку бандерівець
05.10.2024 14:17 Відповісти
Британська розвідко, по-перше, вивчай географію, де та Новоселка...тоді буде і стратегія
05.10.2024 13:00 Відповісти
велика новосілка це донецька
05.10.2024 15:36 Відповісти
Географи ''липові''...
Велика Новосілка - це історичне Приазов'я, як і більшість території Запорізької області та південь Донецької, але на даний час адміністративно це все ж таки Донецька область.
05.10.2024 16:15 Відповісти
А звідти на Орієхово ,а потім через поле і Запоріжжя...
05.10.2024 16:57 Відповісти
Можемо спати спокійно? Там все заміновано? Все побудовано?
Чи так , трішечки? Як завжди?
05.10.2024 17:11 Відповісти
 
 