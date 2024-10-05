Після Вугледару наступною ціллю росіян, імовірно, стане Велика Новосілка у Запорізькій області, - британська розвідка

Після захоплення Вугледару Донецької області, російські окупанти можуть спрямувати свої зусилля на окупацію Великої Новосілки у Запорізькій області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в щоденному звіті британської розвідки.

"Цілком імовірно, що найближчими тижнями російські війська спробують продовжити просування за Вугледар. На заході однією з імовірних цілей є населений пункт Велика Новосілка, Запорізької області, розташоване на трасі Т0509. За 8 км на північ розташований населений пункт Богоявленка", – зазначили у відомстві.

У британській розвідці нагадали, що росіяни намагались захопити Вугледар з перших днів повномасштабного вторгення, зазнаючи при цьому великих втрат. Захоплення Вугледара відбулося після відновлення російської наступальної кампанії у вересні 2024 року.

До кінця місяця російські окупаційні сили практично оточили місто, що призвело до відступу українських військ.

Нагадаємо, за даними російської служби BBC, елітні підрозділи російської морської піхоти за рік боїв під Вугледаром зазнали втрат, що вчетверо перевищують їхні втрати за десять років війни в Чечні. Лише ліквідованих налічується понад 200 осіб.

