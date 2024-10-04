УКР
5 700 39

До кінця року ЗСУ можуть бути змушені відступити з Покровська, - розвідка Естонії

ЗСУ можуть бути змушені залишити Покровськ: що кажуть в розвідці Естонії

У розвідці Естонії припускають, що Сили оборони України можуть бути змушені відступити із Покровська на Донеччині до кінця року.

Про це заяви заступник командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії Янек Кессельманн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За його словами, російські війська досі утримують ініціативу на фронті в Україні.

Також читайте: Війська РФ ударили по селу в Покровській громаді: щонайменше 2 людини загинули, 1 поранена

"За останній тиждень у середньому відбувалося близько 167 атак на добу, і майже 50% цих атак зосереджено на Донецькому напрямку.

У напрямку міста Покровськ, яке є центром обстрілів, за останній тиждень РФ просунулась на 1-2 км. Наскільки нам відомо, до околиці Покровська залишилося пройти ще 5-7 км. Це говорить про те, що якщо така інтенсивність збережеться, то, цілком імовірно, що до кінця цього року ЗСУ будуть змушені відступити з Покровська та зайняти позиції трохи глибше", - сказав Кессельманн.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія кидає в штурми на Курахівському напрямку цілі колони бронетехніки, - пресофіцер 79 ОДШБр Дрималовський

Ситуація у Покровську

Раніше повідомлялось, що російські війська за 7 кілометрів від Покровська, 80% інфраструктури у місті пошкоджено.

Станом на 4 жовтня 2024 року в Покровську залишаються 13 тисяч осіб та 94 дитини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомагав РФ прориватися до Покровська: На Донеччині СБУ затримала агента ГРУ РФ

Про воєнну обстановку довколо Покровська читайте в матеріалі головреда Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: Чому здають Покровськ: Як Росія веде наступ

Естонія (1685) бойові дії (4496) Покровськ (779)
Топ коментарі
+19
питання вже й не про покровськ, із ним уже все зрозуміло; питання у тому, чи наступного року восени кацапи не будуть під дніпром? з "вєсьолим квартальним пацанчіком" на чолі країни це, на жаль, дуже реально...
показати весь коментар
04.10.2024 15:52 Відповісти
+10
З такою владою і до Києва прийдеться відійти.. Зелені ''оман'' потихеньку виконують.
показати весь коментар
04.10.2024 16:08 Відповісти
+10
...каву не забудьте!
показати весь коментар
04.10.2024 16:24 Відповісти
Може и так - розвідка Естоніі прямо всевидюще око
показати весь коментар
04.10.2024 15:35 Відповісти
Ну да,может так,а может и не так-аналитеГ!
показати весь коментар
04.10.2024 17:05 Відповісти
А якщо замінувати аес - то ні.
показати весь коментар
04.10.2024 15:42 Відповісти
У Міноборони РФ стверджують, що всього з початку проведення як званої "спеціальної військової операції" нібито знищено: 646 літаків, 283 вертольоти, 32816 безпілотних літальних апаратів, 580 зенітних ракетних комплексів, 18524 танки та інших бойових броньованих машин за 14 вогню, 15569 знарядь польової артилерії та мінометів, 26915 одиниць спеціальної військової автомобільної техніки.

Джерело: https://world.comments.ua/
© Comments.ua

Посміємось браття. Куди там тому Мюнхаузуну іі Хлєстакову.
показати весь коментар
04.10.2024 16:13 Відповісти
" ЗСУ будуть змушені відступити з Покровська та зайняти позиції трохи глибше" (((( а ці розвідники в курсі,чи є десь якісь позиції ?((((((((( Ви гроші виділяєте на оборону ,інфраструктури відновлення то й приїдьте й подивіться як освоють ці гроші(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
04.10.2024 15:47 Відповісти
Вам с Швейцарии лучше видно чем им с Эстонии?
показати весь коментар
04.10.2024 17:37 Відповісти
Це такий американський тонкий гумор?)До чого тут видно чи не видно?Їм також не видно,вони просто надумали собі.
показати весь коментар
04.10.2024 18:21 Відповісти
Яка там бригада обороняє Покровськ? Треба терміново відправити її командира "на вищу посаду".
показати весь коментар
04.10.2024 15:49 Відповісти
Безуглу до них прислати
показати весь коментар
04.10.2024 15:52 Відповісти
Ні,головне більшість генералів відправити в штурмову бригаду на захист Покровська, навічно.
показати весь коментар
04.10.2024 15:53 Відповісти
питання вже й не про покровськ, із ним уже все зрозуміло; питання у тому, чи наступного року восени кацапи не будуть під дніпром? з "вєсьолим квартальним пацанчіком" на чолі країни це, на жаль, дуже реально...
показати весь коментар
04.10.2024 15:52 Відповісти
Чому аж восени? Після Покровська до Дніпра пряма орога без агломерацій як на Донбасі. Та без жодних природних перешкод. Думаю, що і без жодних укріплень...
показати весь коментар
04.10.2024 17:27 Відповісти
Ну да. Чистое поле. Павлоград, Синельниково, Новомосковск - так, хутора по пути. Как и Самарские плавни, речка Волчья и другие. Никаких преград.....
показати весь коментар
04.10.2024 18:36 Відповісти
Ну, річка Вовча та Самарські плавні - це круто!
показати весь коментар
04.10.2024 19:52 Відповісти
Вовча в районі Павлограда досить широка. Тому техніка з ходу навряд чи проскочить. А щодо плавнів - гляньте карту в районі Орлівщини - Новомосковська....
показати весь коментар
05.10.2024 09:39 Відповісти
А чому їм пертись у ту Орловщину? Вони зараз по дорогам та залізницям пруть поза межами н.п.
показати весь коментар
05.10.2024 12:28 Відповісти
До кінця року ЗСУ підуть у наступ і Крым буде деокупований.
показати весь коментар
04.10.2024 15:56 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 16:13 Відповісти
...каву не забудьте!
показати весь коментар
04.10.2024 16:24 Відповісти
Чудовий план. Де купили?
показати весь коментар
04.10.2024 16:47 Відповісти
Вырастил наверное. Вроде уже можно.
показати весь коментар
04.10.2024 16:53 Відповісти
У свого дилєра
показати весь коментар
04.10.2024 17:02 Відповісти
Так у буданова ж.
показати весь коментар
04.10.2024 17:50 Відповісти
У преЗе дента звісно.
показати весь коментар
04.10.2024 18:27 Відповісти
З такою владою і до Києва прийдеться відійти.. Зелені ''оман'' потихеньку виконують.
показати весь коментар
04.10.2024 16:08 Відповісти
"I am under the impression that Ukraine withdrew their forces gradually over time to surrender the area to Russia," https://x.com/AndrewPerpetua/status/1838584075336007898 noted Andrew Perpetua, an open source intelligence analyst.
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/09/25/ukraines-fortress-in-vuhledar-held-for-31-months-now-its-about-to-fall/

Західній розвідці давно відомо, що зрадники в українському керівництві планомірно здають Україну ворогам кацапам
показати весь коментар
04.10.2024 16:46 Відповісти
у нас таке ж враження
показати весь коментар
05.10.2024 01:35 Відповісти
З такою "підтимкою" від пОртнерів,до кінця року, маудь прйдеться вже з Павлограда відходити
показати весь коментар
04.10.2024 17:01 Відповісти
А що не так роблять партнери? Краще запитати у президента України, де подвілися наші ракети, де інженерні споруди, мінні поля і чому ми кожного дня відступаємо?
показати весь коментар
04.10.2024 18:11 Відповісти
З Єрмаком це може бути значно скоріше.
показати весь коментар
04.10.2024 17:19 Відповісти
Гроші на оборону мусять виділятися безпосередньо військовим захисникам, які в лсрім цього мусять мати право екпропрююваьи всю будівельну техніку і от тоді і тільки тоді буде дійсно неприступна фортеця, а так чергова схема по абілєчіванію чергових коштів які НЕМОЖЛИВО проконтролювати.
Навпаки військова адміністрація зацікавлення в окупації міста, бо , кажуть, гроші витратили на оборону, місто захопили і все залишилось ТАМ під москалями. Ма! І що поробиш?
показати весь коментар
04.10.2024 17:38 Відповісти
Где умники,которые бились в припадках и все время обвиняли меня черт знает в чем,когда я писал в первые дни Курской операции,что это просто ускоренная сдача Донецкой обл...Оплевали... и бились в экстазе. Ну,"военные экзперты" Дальше что?? Хороший обмен своих территорий,сломленых судеб своих людей, на несколько кацапских сел,из которых-рано или поздно прийдется уйти...Соотношение снарядов 1к10..Техники мизер,особового складу не вистачае...Зато по Курской области рассекают Леопарды..Что тут скажешь....Дальше будет Доброполье-Константиновка-Дружковка-Славянск и Краматорск(самые густонаселенные агломерации по численности) Это трагедия...И никто этого не понимает...до сих пор.
показати весь коментар
04.10.2024 17:46 Відповісти
Та у нас там купа паперів зі звітами про багаторівневі укріплення!
показати весь коментар
04.10.2024 18:10 Відповісти
Стає страшно за долю України.
показати весь коментар
04.10.2024 18:52 Відповісти
 
 