До кінця року ЗСУ можуть бути змушені відступити з Покровська, - розвідка Естонії
У розвідці Естонії припускають, що Сили оборони України можуть бути змушені відступити із Покровська на Донеччині до кінця року.
Про це заяви заступник командувача Розвідувального центру Сил оборони Естонії Янек Кессельманн, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
За його словами, російські війська досі утримують ініціативу на фронті в Україні.
"За останній тиждень у середньому відбувалося близько 167 атак на добу, і майже 50% цих атак зосереджено на Донецькому напрямку.
У напрямку міста Покровськ, яке є центром обстрілів, за останній тиждень РФ просунулась на 1-2 км. Наскільки нам відомо, до околиці Покровська залишилося пройти ще 5-7 км. Це говорить про те, що якщо така інтенсивність збережеться, то, цілком імовірно, що до кінця цього року ЗСУ будуть змушені відступити з Покровська та зайняти позиції трохи глибше", - сказав Кессельманн.
Ситуація у Покровську
Раніше повідомлялось, що російські війська за 7 кілометрів від Покровська, 80% інфраструктури у місті пошкоджено.
Станом на 4 жовтня 2024 року в Покровську залишаються 13 тисяч осіб та 94 дитини.
Про воєнну обстановку довколо Покровська читайте в матеріалі головреда Цензор.НЕТ Юрія Бутусова: Чому здають Покровськ: Як Росія веде наступ
Посміємось браття. Куди там тому Мюнхаузуну іі Хлєстакову.
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/09/25/ukraines-fortress-in-vuhledar-held-for-31-months-now-its-about-to-fall/
Західній розвідці давно відомо, що зрадники в українському керівництві планомірно здають Україну ворогам кацапам
Навпаки військова адміністрація зацікавлення в окупації міста, бо , кажуть, гроші витратили на оборону, місто захопили і все залишилось ТАМ під москалями. Ма! І що поробиш?