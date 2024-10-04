Допомагав РФ прориватися до Покровська: На Донеччині СБУ затримала агента ГРУ РФ

На Донеччині затримано агента воєнної розвідки РФ, який розвідував позиції захисників Покровська.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше російські спецслужби цікавили укріпрайони та вогневі позиції сухопутних підрозділів ЗСУ. Також агент намагався виявити локації логістичних центрів з ремонту військової техніки та розташування складів з боєприпасами Сил оборони.

Ці дані загарбники планували використати їх для підготовки бойових операцій.

"Щоб отримати координати для вогневого ураження, воєнна розвідка рф дистанційно завербувала 49-річного безробітного з Краматорська. До "уваги" російської спецслужби він потрапив через свою прокремлівську активність у забороненій соцмережі "Однокласники". За вказівкою окупантів фігурант об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції українських військ", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, отримані відомості чоловік позначками відображав на гугл-карті і з детальним текстовим описом відправляв своєму російському куратору.

Зрадника було викрито на початковому етапі його розвідактивності.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією.

