Допомагав РФ прориватися до Покровська: На Донеччині СБУ затримала агента ГРУ РФ

Затримано агента РФ, який допомагав рашистам прориватися до Покровська

На Донеччині затримано агента воєнної розвідки РФ, який розвідував позиції захисників Покровська.

Про це повідомила пресслужба СБУ, інформує Цензор.НЕТ.

Найбільше російські спецслужби цікавили укріпрайони та вогневі позиції сухопутних підрозділів ЗСУ. Також агент намагався виявити локації логістичних центрів з ремонту військової техніки та розташування складів з боєприпасами Сил оборони.

Ці дані загарбники планували використати їх для підготовки бойових операцій.

"Щоб отримати координати для вогневого ураження, воєнна розвідка рф дистанційно завербувала 49-річного безробітного з Краматорська. До "уваги" російської спецслужби він потрапив через свою прокремлівську активність у забороненій соцмережі "Однокласники". За вказівкою окупантів фігурант об’їжджав або пішки обходив місцевість поблизу лінії фронту, де приховано фіксував позиції українських військ", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Чотирьох паліїв військових автомобілів затримали у Києві, - СБУ. ФОТОрепортаж

За даними СБУ, отримані відомості чоловік позначками відображав на гугл-карті і з детальним текстовим описом відправляв своєму російському куратору.

Зрадника було викрито на початковому етапі його розвідактивності.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі із конфіскацією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конструктору російських дронів-камікадзе "Ланцет" Захарову повідомлено про підозру, - СБУ

чергова савкова смердюча відрижка...
показати весь коментар
04.10.2024 10:10 Відповісти
Безуглую взяли?
показати весь коментар
04.10.2024 10:11 Відповісти
Що, гетьман знову в штані тобі насрав?
показати весь коментар
04.10.2024 11:29 Відповісти
а я думала батька Єрмака
показати весь коментар
04.10.2024 15:06 Відповісти
Нічого цю гниду пожиттєво утримувати. В рАсход та собакам на корм!
показати весь коментар
04.10.2024 10:12 Відповісти
На телеграм каналі Цаплієнка відео ждунів з Вугледару((Ось як важко з такими боронити землю нашим,бо сидять в підвалах або ходять по околицях та здають українців((І далі наш буде переживати за гумситуацію там,і про наших людей там,і про те ,що вони чекають(Тепер по Вугледару вже можна бити усім чим можна бити,а не розповідати казки про наші будівлі та людей(((
показати весь коментар
04.10.2024 10:15 Відповісти
В рябчику... А картуз з червоною зіркою цей придурок на обходи не вдягав?
показати весь коментар
04.10.2024 10:21 Відповісти
 
 