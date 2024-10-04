РУС
Помогал РФ прорываться в Покровск: На Донетчине СБУ задержала агента ГРУ РФ

Затримано агента РФ, який допомагав рашистам прориватися до Покровська

В Донецкой области задержан агент военной разведки РФ, который разведывал позиции защитников Покровска.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего российские спецслужбы интересовали укрепрайоны и огневые позиции сухопутных подразделений ВСУ. Также агент пытался выявить локации логистических центров по ремонту военной техники и расположение складов с боеприпасами Сил обороны.

Эти данные захватчики планировали использовать их для подготовки боевых операций.

"Чтобы получить координаты для огневого поражения, военная разведка рф дистанционно завербовала 49-летнего безработного из Краматорска. Во "внимание" российской спецслужбы он попал из-за своей прокремлевской активности в запрещенной соцсети "Одноклассники". По указанию оккупантов фигурант объезжал или пешком обходил местность вблизи линии фронта, где скрыто фиксировал позиции украинских войск", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, полученные сведения мужчина пометками отображал на гугл-карте и с детальным текстовым описанием отправлял своему российскому куратору.

Предатель был разоблачен на начальном этапе его разведывательной деятельности.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией.

СБУ (20313) Покровск (746)
чергова савкова смердюча відрижка...
04.10.2024 10:10 Ответить
Безуглую взяли?
04.10.2024 10:11 Ответить
Що, гетьман знову в штані тобі насрав?
04.10.2024 11:29 Ответить
а я думала батька Єрмака
04.10.2024 15:06 Ответить
Нічого цю гниду пожиттєво утримувати. В рАсход та собакам на корм!
04.10.2024 10:12 Ответить
На телеграм каналі Цаплієнка відео ждунів з Вугледару((Ось як важко з такими боронити землю нашим,бо сидять в підвалах або ходять по околицях та здають українців((І далі наш буде переживати за гумситуацію там,і про наших людей там,і про те ,що вони чекають(Тепер по Вугледару вже можна бити усім чим можна бити,а не розповідати казки про наші будівлі та людей(((
04.10.2024 10:15 Ответить
В рябчику... А картуз з червоною зіркою цей придурок на обходи не вдягав?
04.10.2024 10:21 Ответить
 
 