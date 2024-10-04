Помогал РФ прорываться в Покровск: На Донетчине СБУ задержала агента ГРУ РФ

В Донецкой области задержан агент военной разведки РФ, который разведывал позиции защитников Покровска.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Больше всего российские спецслужбы интересовали укрепрайоны и огневые позиции сухопутных подразделений ВСУ. Также агент пытался выявить локации логистических центров по ремонту военной техники и расположение складов с боеприпасами Сил обороны.

Эти данные захватчики планировали использовать их для подготовки боевых операций.

"Чтобы получить координаты для огневого поражения, военная разведка рф дистанционно завербовала 49-летнего безработного из Краматорска. Во "внимание" российской спецслужбы он попал из-за своей прокремлевской активности в запрещенной соцсети "Одноклассники". По указанию оккупантов фигурант объезжал или пешком обходил местность вблизи линии фронта, где скрыто фиксировал позиции украинских войск", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, полученные сведения мужчина пометками отображал на гугл-карте и с детальным текстовым описанием отправлял своему российскому куратору.

Предатель был разоблачен на начальном этапе его разведывательной деятельности.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленнику грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией.

