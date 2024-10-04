До конца года ВСУ могут быть вынуждены отступить из Покровска, - разведка Эстонии

В разведке Эстонии предполагают, что Силы обороны Украины могут быть вынуждены отступить из Покровска в Донецкой области до конца года.

Об этом заявил заместитель командующего Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Янек Кессельманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, российские войска до сих пор удерживают инициативу на фронте в Украине.

Также читайте: Войска РФ ударили по селу в Покровской громаде: по меньшей мере 2 человека погибли, 1 ранен

"За последнюю неделю в среднем происходило около 167 атак в сутки, и почти 50% этих атак сосредоточено на Донецком направлении.

В направлении города Покровск, который является центром обстрелов, за последнюю неделю РФ продвинулась на 1-2 км. Насколько нам известно, до окраины Покровска осталось пройти еще 5-7 км. Это говорит о том, что если такая интенсивность сохранится, то, вполне вероятно, что до конца этого года ВСУ будут вынуждены отступить из Покровска и занять позиции немного глубже", - сказал Кессельманн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия бросает в штурмы на Кураховском направлении целые колонны бронетехники, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский

Ситуация в Покровске

Ранее сообщалось, что российские войска в 7 километрах от Покровска, 80% инфраструктуры в городе повреждено.

По состоянию на 4 октября 2024 года в Покровске остаются 13 тысяч человек и 94 ребенка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помогал РФ прорываться в Покровск: В Донецкой области СБУ задержала агента ГРУ РФ