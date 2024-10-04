До конца года ВСУ могут быть вынуждены отступить из Покровска, - разведка Эстонии
В разведке Эстонии предполагают, что Силы обороны Украины могут быть вынуждены отступить из Покровска в Донецкой области до конца года.
Об этом заявил заместитель командующего Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Янек Кессельманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.
По его словам, российские войска до сих пор удерживают инициативу на фронте в Украине.
"За последнюю неделю в среднем происходило около 167 атак в сутки, и почти 50% этих атак сосредоточено на Донецком направлении.
В направлении города Покровск, который является центром обстрелов, за последнюю неделю РФ продвинулась на 1-2 км. Насколько нам известно, до окраины Покровска осталось пройти еще 5-7 км. Это говорит о том, что если такая интенсивность сохранится, то, вполне вероятно, что до конца этого года ВСУ будут вынуждены отступить из Покровска и занять позиции немного глубже", - сказал Кессельманн.
Ситуация в Покровске
Ранее сообщалось, что российские войска в 7 километрах от Покровска, 80% инфраструктуры в городе повреждено.
По состоянию на 4 октября 2024 года в Покровске остаются 13 тысяч человек и 94 ребенка.
Джерело: https://world.comments.ua/
© Comments.ua
Посміємось браття. Куди там тому Мюнхаузуну іі Хлєстакову.
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/09/25/ukraines-fortress-in-vuhledar-held-for-31-months-now-its-about-to-fall/
Західній розвідці давно відомо, що зрадники в українському керівництві планомірно здають Україну ворогам кацапам
Навпаки військова адміністрація зацікавлення в окупації міста, бо , кажуть, гроші витратили на оборону, місто захопили і все залишилось ТАМ під москалями. Ма! І що поробиш?