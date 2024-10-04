РУС
До конца года ВСУ могут быть вынуждены отступить из Покровска, - разведка Эстонии

ЗСУ можуть бути змушені залишити Покровськ: що кажуть в розвідці Естонії

В разведке Эстонии предполагают, что Силы обороны Украины могут быть вынуждены отступить из Покровска в Донецкой области до конца года.

Об этом заявил заместитель командующего Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Янек Кессельманн, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По его словам, российские войска до сих пор удерживают инициативу на фронте в Украине.

Также читайте: Войска РФ ударили по селу в Покровской громаде: по меньшей мере 2 человека погибли, 1 ранен

"За последнюю неделю в среднем происходило около 167 атак в сутки, и почти 50% этих атак сосредоточено на Донецком направлении.

В направлении города Покровск, который является центром обстрелов, за последнюю неделю РФ продвинулась на 1-2 км. Насколько нам известно, до окраины Покровска осталось пройти еще 5-7 км. Это говорит о том, что если такая интенсивность сохранится, то, вполне вероятно, что до конца этого года ВСУ будут вынуждены отступить из Покровска и занять позиции немного глубже", - сказал Кессельманн.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия бросает в штурмы на Кураховском направлении целые колонны бронетехники, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский

Ситуация в Покровске

Ранее сообщалось, что российские войска в 7 километрах от Покровска, 80% инфраструктуры в городе повреждено.

По состоянию на 4 октября 2024 года в Покровске остаются 13 тысяч человек и 94 ребенка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Помогал РФ прорываться в Покровск: В Донецкой области СБУ задержала агента ГРУ РФ

+19
питання вже й не про покровськ, із ним уже все зрозуміло; питання у тому, чи наступного року восени кацапи не будуть під дніпром? з "вєсьолим квартальним пацанчіком" на чолі країни це, на жаль, дуже реально...
04.10.2024 15:52 Ответить
+10
З такою владою і до Києва прийдеться відійти.. Зелені ''оман'' потихеньку виконують.
04.10.2024 16:08 Ответить
+10
...каву не забудьте!
04.10.2024 16:24 Ответить
Може и так - розвідка Естоніі прямо всевидюще око
04.10.2024 15:35 Ответить
Ну да,может так,а может и не так-аналитеГ!
04.10.2024 17:05 Ответить
А якщо замінувати аес - то ні.
04.10.2024 15:42 Ответить
У Міноборони РФ стверджують, що всього з початку проведення як званої "спеціальної військової операції" нібито знищено: 646 літаків, 283 вертольоти, 32816 безпілотних літальних апаратів, 580 зенітних ракетних комплексів, 18524 танки та інших бойових броньованих машин за 14 вогню, 15569 знарядь польової артилерії та мінометів, 26915 одиниць спеціальної військової автомобільної техніки.

Джерело: https://world.comments.ua/
© Comments.ua

Посміємось браття. Куди там тому Мюнхаузуну іі Хлєстакову.
04.10.2024 16:13 Ответить
" ЗСУ будуть змушені відступити з Покровська та зайняти позиції трохи глибше" (((( а ці розвідники в курсі,чи є десь якісь позиції ?((((((((( Ви гроші виділяєте на оборону ,інфраструктури відновлення то й приїдьте й подивіться як освоють ці гроші(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
04.10.2024 15:47 Ответить
Вам с Швейцарии лучше видно чем им с Эстонии?
04.10.2024 17:37 Ответить
Це такий американський тонкий гумор?)До чого тут видно чи не видно?Їм також не видно,вони просто надумали собі.
04.10.2024 18:21 Ответить
Яка там бригада обороняє Покровськ? Треба терміново відправити її командира "на вищу посаду".
04.10.2024 15:49 Ответить
Безуглу до них прислати
04.10.2024 15:52 Ответить
Ні,головне більшість генералів відправити в штурмову бригаду на захист Покровська, навічно.
04.10.2024 15:53 Ответить
питання вже й не про покровськ, із ним уже все зрозуміло; питання у тому, чи наступного року восени кацапи не будуть під дніпром? з "вєсьолим квартальним пацанчіком" на чолі країни це, на жаль, дуже реально...
04.10.2024 15:52 Ответить
Чому аж восени? Після Покровська до Дніпра пряма орога без агломерацій як на Донбасі. Та без жодних природних перешкод. Думаю, що і без жодних укріплень...
04.10.2024 17:27 Ответить
Ну да. Чистое поле. Павлоград, Синельниково, Новомосковск - так, хутора по пути. Как и Самарские плавни, речка Волчья и другие. Никаких преград.....
04.10.2024 18:36 Ответить
Ну, річка Вовча та Самарські плавні - це круто!
04.10.2024 19:52 Ответить
Вовча в районі Павлограда досить широка. Тому техніка з ходу навряд чи проскочить. А щодо плавнів - гляньте карту в районі Орлівщини - Новомосковська....
05.10.2024 09:39 Ответить
А чому їм пертись у ту Орловщину? Вони зараз по дорогам та залізницям пруть поза межами н.п.
05.10.2024 12:28 Ответить
До кінця року ЗСУ підуть у наступ і Крым буде деокупований.
04.10.2024 15:56 Ответить
04.10.2024 16:13 Ответить
...каву не забудьте!
04.10.2024 16:24 Ответить
Чудовий план. Де купили?
04.10.2024 16:47 Ответить
Вырастил наверное. Вроде уже можно.
04.10.2024 16:53 Ответить
У свого дилєра
04.10.2024 17:02 Ответить
Так у буданова ж.
04.10.2024 17:50 Ответить
У преЗе дента звісно.
04.10.2024 18:27 Ответить
З такою владою і до Києва прийдеться відійти.. Зелені ''оман'' потихеньку виконують.
04.10.2024 16:08 Ответить
"I am under the impression that Ukraine withdrew their forces gradually over time to surrender the area to Russia," https://x.com/AndrewPerpetua/status/1838584075336007898 noted Andrew Perpetua, an open source intelligence analyst.
https://www.forbes.com/sites/davidaxe/2024/09/25/ukraines-fortress-in-vuhledar-held-for-31-months-now-its-about-to-fall/

Західній розвідці давно відомо, що зрадники в українському керівництві планомірно здають Україну ворогам кацапам
04.10.2024 16:46 Ответить
у нас таке ж враження
05.10.2024 01:35 Ответить
З такою "підтимкою" від пОртнерів,до кінця року, маудь прйдеться вже з Павлограда відходити
04.10.2024 17:01 Ответить
А що не так роблять партнери? Краще запитати у президента України, де подвілися наші ракети, де інженерні споруди, мінні поля і чому ми кожного дня відступаємо?
04.10.2024 18:11 Ответить
З Єрмаком це може бути значно скоріше.
04.10.2024 17:19 Ответить
Гроші на оборону мусять виділятися безпосередньо військовим захисникам, які в лсрім цього мусять мати право екпропрююваьи всю будівельну техніку і от тоді і тільки тоді буде дійсно неприступна фортеця, а так чергова схема по абілєчіванію чергових коштів які НЕМОЖЛИВО проконтролювати.
Навпаки військова адміністрація зацікавлення в окупації міста, бо , кажуть, гроші витратили на оборону, місто захопили і все залишилось ТАМ під москалями. Ма! І що поробиш?
04.10.2024 17:38 Ответить
Где умники,которые бились в припадках и все время обвиняли меня черт знает в чем,когда я писал в первые дни Курской операции,что это просто ускоренная сдача Донецкой обл...Оплевали... и бились в экстазе. Ну,"военные экзперты" Дальше что?? Хороший обмен своих территорий,сломленых судеб своих людей, на несколько кацапских сел,из которых-рано или поздно прийдется уйти...Соотношение снарядов 1к10..Техники мизер,особового складу не вистачае...Зато по Курской области рассекают Леопарды..Что тут скажешь....Дальше будет Доброполье-Константиновка-Дружковка-Славянск и Краматорск(самые густонаселенные агломерации по численности) Это трагедия...И никто этого не понимает...до сих пор.
04.10.2024 17:46 Ответить
Та у нас там купа паперів зі звітами про багаторівневі укріплення!
04.10.2024 18:10 Ответить
Стає страшно за долю України.
04.10.2024 18:52 Ответить
 
 