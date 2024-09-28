Войска РФ ударили по селу в Покровской громаде: по меньшей мере 2 человека погибли, 1 ранен
Утром 28 сентября 2024 года войска РФ ударили по селу Ясеново Покровской громады в Донецкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеского обстрела
По его словам, по меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен в результате обстрела Ясенового.
"Россияне ударили по селу сегодня утром. Повреждены 4 частных дома, магазин и 5 автомобилей", - говорится в сообщении.
По данным ОВА, предположительно, количество жертв еще может возрасти. Осмотр места обстрела продолжается.
Как сообщалось, ночью враг атаковал Доброполье в Донецкой области, семеро гражданских получили ранения
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потрібно розбомбити головні командні штаби у мацкві разом з НПЗ
НПЗ давно не бомбили .