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Войска РФ ударили по селу в Покровской громаде: по меньшей мере 2 человека погибли, 1 ранен

Обстріли Донеччини 27-28 вересня

Утром 28 сентября 2024 года войска РФ ударили по селу Ясеново Покровской громады в Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин, информирует Цензор.НЕТ.

Последствия вражеского обстрела

По его словам, по меньшей мере 2 человека погибли и 1 ранен в результате обстрела Ясенового.

"Россияне ударили по селу сегодня утром. Повреждены 4 частных дома, магазин и 5 автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным ОВА, предположительно, количество жертв еще может возрасти. Осмотр места обстрела продолжается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сутки в Донецкой области: враг обстрелял 13 населенных пунктов, 1 человек погиб, еще 14 получили ранения. ФОТОрепортаж

Как сообщалось, ночью враг атаковал Доброполье в Донецкой области, семеро гражданских получили ранения

Автор: 

обстрел (27351) Донецкая область (9756) Покровск (605)


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Україна не може відповідати аналогично і бити по людях. Раша цинічно користується.
потрібно розбомбити головні командні штаби у мацкві разом з НПЗ
НПЗ давно не бомбили .
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28.09.2024 13:39 Ответить
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28.09.2024 14:15 Ответить
 
 