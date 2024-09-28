Війська РФ ударили по селу в Покровській громаді: щонайменше 2 людини загинули, 1 поранена
Зранку 28 вересня 2024 року війська РФ ударили по селу Ясенове Покровської громади на Донеччині.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожого обстрілу
За його словами, щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілу Ясенового.
"Росіяни ударили по селу сьогодні зранку. Пошкоджено 4 приватні будинки, крамниця і 5 автомобілів", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА імовірно, кількість жертв ще може зрости. Огляд місця обстрілу триває.
Як повідомлялося, вночі ворог атакував Добропілля на Донеччині, семеро цивільних дістали поранення
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потрібно розбомбити головні командні штаби у мацкві разом з НПЗ
НПЗ давно не бомбили .