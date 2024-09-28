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Війська РФ ударили по селу в Покровській громаді: щонайменше 2 людини загинули, 1 поранена

Обстріли Донеччини 27-28 вересня

Зранку 28 вересня 2024 року війська РФ ударили по селу Ясенове Покровської громади на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.

Наслідки ворожого обстрілу

За його словами, щонайменше 2 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілу Ясенового.

"Росіяни ударили по селу сьогодні зранку. Пошкоджено 4 приватні будинки, крамниця і 5 автомобілів", - йдеться у повідомленні.

За даними ОВА імовірно, кількість жертв ще може зрости. Огляд місця обстрілу триває.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: ворог обстріляв 13 населених пунктів, 1 людина загинула, ще 14 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Як повідомлялося, вночі ворог атакував Добропілля на Донеччині, семеро цивільних дістали поранення

Автор: 

обстріл (28687) Донецька область (8578) Покровськ (640)


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Україна не може відповідати аналогично і бити по людях. Раша цинічно користується.
потрібно розбомбити головні командні штаби у мацкві разом з НПЗ
НПЗ давно не бомбили .
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28.09.2024 13:39 Відповісти
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28.09.2024 14:15 Відповісти
 
 