Доба на Донеччині: ворог обстріляв 13 населених пунктів, 1 людина загинула, ще 14 дістали поранення. ФОТОрепортаж

Минулої доби росіяни не припиняли обстрілів Донеччини. Вибухи пролунали в 13 населених пунктах Донеччини. Одна людина загинула, 14 постраждали

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін

Покровський район

У Кураховому в зоні ураження приватний сектор і промзона; пошкоджені приватні будинки у Курахівці і Гірнику, адмінбудівля в Острівському і підприємство в Дальньому. У Добропіллі поранено 7 людей, пошкоджено 2 адмінбудівлі і 7 будинків, у Святогорівці пошкоджено підприємство. Один поранений – у Мирнограді, пошкоджено приватний будинок.

Внаслідок російських обстрілів в Іллінівці пошкоджено заклад освіти, у Степанівці – 4 приватних оселі, господарчі споруди, автомобілі.

За інформацією Покровської МВА, протягом 27 вересня під ворожим вогнем опинився приватний сектор центральної частини Покровська. 22.40 внаслідок ворожого обстрілу зазнали руйнувань 4 приватних будинки, ще понад 15 було пошкоджено. Через вибухову хвилю в домогосподарствах повилітали вікна, двері, покрівля. Станом на 10.00 поточної доби до Контактного центру вже надійшло 19 звернень від покровчан щодо пошкоджень житлових будівель.

Вночі 28 вересня війська РФ завдали чотири удари по Добропіллю - поранили 7 цивільних осіб. Руйнувань зазнали 2 багатоквартирних і приватний будинки, адмінбудівля, гараж. У селищі Водянське постраждали приватний будинок і заклад культури, у Святогорівці - ферма.

Краматорський район

На село Нове окупанти скинули авіабомбу "ФАБ-250" з модулем УМПК – вбили цивільну особу, пошкодили три приватних будинки.

У Краматорську пошкоджено 6 будинків і промислову будівлю. Вночі ворог знову вдвічі вдарив по місту. Пошкоджено 6 приватних будинків та промисловий об’єкт.

В Іллінівці пошкоджено 2 об'єкти, ще 9 - у Степанівці.

П’ять ударів ворог завдав по Костянтинівці – ракетою "Х-38", трьома ФАБами та артилерією. Травмовано чотирьох мирних жителів. Руйнувань зазнали три багатоквартирних і два приватних будинки, ринок (88 павільйонів), торговий центр, магазин, кафе, авто, критична інфраструктура.

По Слов’янську росіяни вдарили двома бомбами "УМПБ Д-30СН" - поранили двох людей, пошкодили об’єкт критичної інфраструктури

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені 8 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 промислові будівлі.

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