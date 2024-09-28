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Сутки в Донецкой области: враг обстрелял 13 населенных пунктов, 1 человек погиб, еще 14 получили ранения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне не прекращали обстрелов Донетчины. Взрывы раздались в 13 населенных пунктах Донбасса. Один человек погиб, 14 пострадали

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Покровский район

В Курахово в зоне поражения частный сектор и промзона; повреждены частные дома в Кураховке и Горняке, админздание в Островском и предприятие в Дальнем. В Доброполье ранены 7 человек, повреждены 2 админздания и 7 домов, в Святогоровке повреждено предприятие. Один раненый - в Мирнограде, поврежден частный дом.

В результате российских обстрелов в Ильиновке повреждено учебное заведение, в Степановке - 4 частных дома, хозяйственные постройки, автомобили.

По информации Покровской ГВА, в течение 27 сентября под вражеским огнем оказался частный сектор центральной части Покровска. 22.40 в результате вражеского обстрела подверглись разрушениям 4 частных дома, еще более 15 были повреждены. Из-за взрывной волны в домохозяйствах повылетали окна, двери, кровля. По состоянию на 10.00 текущих суток в Контактный центр уже поступило 19 обращений от покровчан о повреждениях жилых зданий.

Ночью 28 сентября войска РФ нанесли четыре удара по Доброполью - ранили 7 гражданских лиц. Разрушениям подверглись 2 многоквартирных и частный дома, админздание, гараж. В поселке Водянское пострадали частный дом и учреждение культуры, в Святогоровке - ферма.

Краматорский район

На село Новое оккупанты сбросили авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - убили гражданское лицо, повредили три частных дома.

В Краматорске повреждены 6 домов и промышленное здание. Ночью враг снова вдвое ударил по городу. Повреждены 6 частных домов и промышленный объект.

В Ильиновке повреждены 2 объекта, еще 9 - в Степановке.

Пять ударов враг нанес по Константиновке - ракетой "Х-38", тремя ФАБами и артиллерией. Травмированы четыре мирных жителя. Разрушениям подверглись три многоквартирных и два частных дома, рынок (88 павильонов), торговый центр, магазин, кафе, авто, критическая инфраструктура.

По Славянску россияне ударили двумя бомбами "УМПБ Д-30СН" - ранили двух человек, повредили объект критической инфраструктуры

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 3 промышленных здания.

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Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину
Ворог обстріляв ДОнеччину

Автор: 

обстрел (27351) Донецкая область (9756)


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А військо Украіни щось обстріляло на територіі параши? Буданов не вийде із запоя?
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28.09.2024 11:36 Ответить
 
 