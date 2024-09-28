Сутки в Донецкой области: враг обстрелял 13 населенных пунктов, 1 человек погиб, еще 14 получили ранения. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки россияне не прекращали обстрелов Донетчины. Взрывы раздались в 13 населенных пунктах Донбасса. Один человек погиб, 14 пострадали

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Покровский район

В Курахово в зоне поражения частный сектор и промзона; повреждены частные дома в Кураховке и Горняке, админздание в Островском и предприятие в Дальнем. В Доброполье ранены 7 человек, повреждены 2 админздания и 7 домов, в Святогоровке повреждено предприятие. Один раненый - в Мирнограде, поврежден частный дом.

В результате российских обстрелов в Ильиновке повреждено учебное заведение, в Степановке - 4 частных дома, хозяйственные постройки, автомобили.

По информации Покровской ГВА, в течение 27 сентября под вражеским огнем оказался частный сектор центральной части Покровска. 22.40 в результате вражеского обстрела подверглись разрушениям 4 частных дома, еще более 15 были повреждены. Из-за взрывной волны в домохозяйствах повылетали окна, двери, кровля. По состоянию на 10.00 текущих суток в Контактный центр уже поступило 19 обращений от покровчан о повреждениях жилых зданий.

Ночью 28 сентября войска РФ нанесли четыре удара по Доброполью - ранили 7 гражданских лиц. Разрушениям подверглись 2 многоквартирных и частный дома, админздание, гараж. В поселке Водянское пострадали частный дом и учреждение культуры, в Святогоровке - ферма.

Краматорский район

На село Новое оккупанты сбросили авиабомбу "ФАБ-250" с модулем УМПК - убили гражданское лицо, повредили три частных дома.

В Краматорске повреждены 6 домов и промышленное здание. Ночью враг снова вдвое ударил по городу. Повреждены 6 частных домов и промышленный объект.

В Ильиновке повреждены 2 объекта, еще 9 - в Степановке.

Пять ударов враг нанес по Константиновке - ракетой "Х-38", тремя ФАБами и артиллерией. Травмированы четыре мирных жителя. Разрушениям подверглись три многоквартирных и два частных дома, рынок (88 павильонов), торговый центр, магазин, кафе, авто, критическая инфраструктура.

По Славянску россияне ударили двумя бомбами "УМПБ Д-30СН" - ранили двух человек, повредили объект критической инфраструктуры

Бахмутский район

В Часовоярской громаде повреждены 8 частных домов, многоэтажка и 3 промышленных здания.

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