Вночі ворог атакував Добропілля на Донеччині, семеро цивільних дістали поранення. ФОТОрепортаж
28 вересня 2024 року, о 02:05, росіяни атакували Добропілля. Били по середмістю зі щільною житловою забудовою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.
Ворог поцілив по багатоквартирних і приватних будинках, де у своїх оселях зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 7 містян.
"П’ятьох чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річну дружину одного з них та ще одну жінку 65 років доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми, струс головного мозку, колото-різані рани", - зазначили у прокуратурі.
Окрім житлових будинків, частину яких охопила пожежа, зазнали пошкоджень адмінбудівля й гараж. Тип зброї, використаної ворогом для атаки, встановлюється.
Нагадаємо, протягом минулої доби ворог обстріляв Мирноград, Костянтинівку та Слов’янську ОТГ. Внаслідок чого поранено 7 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
в 2014 году