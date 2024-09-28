Вночі ворог атакував Добропілля на Донеччині, семеро цивільних дістали поранення. ФОТОрепортаж

28 вересня 2024 року, о 02:05, росіяни атакували Добропілля. Били по середмістю зі щільною житловою забудовою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Донецькій обласній прокуратурі.

Ворог поцілив по багатоквартирних і приватних будинках, де у своїх оселях зазнали тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 7 містян.

"П’ятьох чоловіків віком від 30 до 79 років, 72-річну дружину одного з них та ще одну жінку 65 років доставлено до лікарні. У них діагностовано мінно-вибухову, черепно-мозкову травми, струс головного мозку, колото-різані рани", - зазначили у прокуратурі.

Окрім житлових будинків, частину яких охопила пожежа, зазнали пошкоджень адмінбудівля й гараж. Тип зброї, використаної ворогом для атаки, встановлюється.

Нагадаємо, протягом минулої доби ворог обстріляв Мирноград, Костянтинівку та Слов’янську ОТГ. Внаслідок чого поранено 7 осіб.

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