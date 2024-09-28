Ночью враг атаковал Доброполье в Донецкой области, семеро гражданских получили ранения. ФОТОрепортаж

28 сентября 2024 года, в 02:05, россияне атаковали Доброполье. Били по центру города с плотной жилой застройкой.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре.

Враг попал по многоквартирным и частным домам, где в своих домах получили телесные повреждения различной степени тяжести 7 горожан.

"Пятеро мужчин в возрасте от 30 до 79 лет, 72-летняя жена одного из них и еще одна женщина 65 лет доставлены в больницу. У них диагностированы минно-взрывная, черепно-мозговая травмы, сотрясение головного мозга, колото-резаные раны", - отметили в прокуратуре.

Кроме жилых домов, часть которых охватил пожар, получили повреждения админздание и гараж. Тип оружия, использованного врагом для атаки, устанавливается.

Напомним, за прошедшие сутки враг обстрелял Мирноград, Константиновку и Славянскую ОТГ. В результате чего ранены 7 человек.

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