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РФ обстреляла Мирноград, Константиновку и Славянскую ОТГ: Пострадали 7 человек. ФОТО

Российские захватчики в течение дня атаковали Донецкую область, в результате чего ранены 7 человек.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует Цензор.НЕТ.

Оккупанты обстреляли микрорайон Высоко-Ивановка Славянской ОТГ. Предварительно, РФ ударила "УМПБ Д-30 СН". Минно-взрывные травмы, перелом и сотрясение головного мозга получила супружеская пара.

Также войска РФ ударили из артиллерии по Мирнограду, в результате чего ранен 51-летний мужчина.

Под огнем российских захватчиков также Константиновка. Ранены 4 жителей - две женщины 37 и 61 лет и двое мужчин 36 и 67 лет.

Пострадавшие находились вблизи торговых объектов и по месту жительства. В городе повреждены частные и многоквартирный дом, торговые объекты, кафе и магазин.

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Росіяни обстріляли Мирноград, Костянтинівку та Слов'янську ОТГ
Росіяни обстріляли Мирноград, Костянтинівку та Слов'янську ОТГ

Автор: 

обстрел (27336) Донецкая область (9746) Мирноград (61) Константиновка (1761)


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