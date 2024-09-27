РФ обстріляла Мирноград, Костянтинівку та Слов’янську ОТГ: Постраждали 7 осіб. ФОТО

Російські загарбники протягом дня атакували Донеччину, внаслідок чого поранено 7 осіб.

Про це повідомила пресслужба прокуратури Донеччини, інформує Цензор.НЕТ.

Так, окупанти обстріляли мікрорайон Високо-Іванівка Слов'янської ОТГ. Попередньо, РФ вдарила "УМПБ Д-30 СН". Мінно-вибухових травм, перелому і струсу головного мозку зазнала подружня пара.

Також війська РФ вдарили з артилерії по Мирнограду, внаслідок чого поранено 51-річного чоловіка.

Під вогнем російських загарбників також Костянтинівка. Поранено 4 жителів - двох жінок 37 та 61 років та двох чоловіків 36 та 67 років.

Постраждалі перебували поблизу торговельних об’єктів і за місцем мешкання. У місті пошкоджено приватні та багатоквартирний будинок, торговельні об’єкти, кафе й магазин.

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