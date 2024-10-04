Российские войска в 7 километрах от Покровска, 80% инфраструктуры в городе повреждены, - ГВА

В городе Покровск Донецкой области из-за российских обстрелов повреждено или уничтожено около 80% критической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона 4 октября.



По информации местных властей, российские военные находятся в 7 километрах от окраин города. Однако в Покровске остаются 13 тысяч человек, из них 94 ребенка.

"Только вчера было два обстрела. Это шесть КАБов. В 10:30 били по центру города, к сожалению, у нас четверо раненых - два за первый обстрел. И в 23:00 также было три КАБа и также были раненые. Это гражданская инфраструктура, как всегда, критическая инфраструктура, уже почти ее нет. Там почти на 80% повреждена или разрушена. Враг оставляет нас без света, без воды, без газа. То есть, скажем так, готовят нас к зиме", - рассказал начальник ГВА.

Как отметил Добряк, продолжается эвакуация. В частности, еще полтора месяца назад в Покровске было 48 тысяч человек и почти 5900 детей.

За последний месяц линия фронта в Донецкой области стремительно приблизилась к Покровску, который в первые два года полномасштабной войны был глубоким тылом.

