Российские войска в 7 километрах от Покровска, 80% инфраструктуры в городе повреждены, - ГВА

Бої за Покровськ

В городе Покровск Донецкой области из-за российских обстрелов повреждено или уничтожено около 80% критической инфраструктуры.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом рассказал начальник городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона 4 октября.

По информации местных властей, российские военные находятся в 7 километрах от окраин города. Однако в Покровске остаются 13 тысяч человек, из них 94 ребенка.

"Только вчера было два обстрела. Это шесть КАБов. В 10:30 били по центру города, к сожалению, у нас четверо раненых - два за первый обстрел. И в 23:00 также было три КАБа и также были раненые. Это гражданская инфраструктура, как всегда, критическая инфраструктура, уже почти ее нет. Там почти на 80% повреждена или разрушена. Враг оставляет нас без света, без воды, без газа. То есть, скажем так, готовят нас к зиме", - рассказал начальник ГВА.

Также читайте: Российские оккупанты не смогут штурмовать Покровск после захвата Угледара, - The Times

Как отметил Добряк, продолжается эвакуация. В частности, еще полтора месяца назад в Покровске было 48 тысяч человек и почти 5900 детей.

За последний месяц линия фронта в Донецкой области стремительно приблизилась к Покровску, который в первые два года полномасштабной войны был глубоким тылом.

О военной обстановке вокруг Покровска читайте в материале главреда Цензор.НЕТ Юрия Бутусова: Почему сдают Покровск: Как Россия ведет наступление

Автор: 

Топ комментарии
+21
Ну як же так? Тільки зовсім недавно улада Покровська оголошувала тендери на дороги.
04.10.2024 15:18 Ответить
+19
Звіздець Покровську. Катастрофа за катастрофою. А шо там гнидомарафон каже - Курськ ще міняєм на донбамс чи ще ні.
04.10.2024 15:22 Ответить
+17
Незламний Бахмут, незламна Авдіївка...незламний Вугледар, незламний Покровськ..
04.10.2024 15:21 Ответить
Ше на 1км просунулись - з"ідають Украіну
04.10.2024 15:16 Ответить
Офіцер з окопу сказав -- ше рік - два такоі заруби - підуть всі - і 18+ і 60+
04.10.2024 15:29 Ответить
04.10.2024 15:18 Ответить
https://gov.e-tender.ua/?_gl=1*16o6896*_gcl_aw*R0NMLjE3MjgwNDQ0NjUuQ2owS0NRandwUDYzQmhEWUFSSXNBT1FrQVRZZ1lUaWUtVGNvb1YzZjJ1aUI2TUtGdUNPbnBDTDZqLWNtc3JsOVZzRTQtTXZ2YV9jZlczY2FBamFKRUFMd193Y0I.*_gcl_au*MTI5NTI0MDg2MS4xNzI4MDQ0NDUw*_ga*MTcxMzE2MjExOS4xNzI4MDQ0NDUx*_ga_D5H0FNS3KB*MTcyODA0NDQ1MC4xLjEuMTcyODA0NDQ2OS40MS4wLjA.&_ga=2.252381452.460191031.1728044451-1713162119.1728044451&_gac=1.117444731.1728044451.Cj0KCQjwpP63BhDYARIsAOQkATYgYTie-************************-cmsrl9VsE4-Mvva_cfW3caAjaJEALw_wcB А вони і не завершувалися - тендери .... "асвабадітєлєй" потрібно срочно зустрічати....
04.10.2024 15:23 Ответить
а куди поїдуть жителі Краматорська, Слов'янська, Павлограда, Новомосковська, Дніпра, нарешті....
04.10.2024 15:20 Ответить
Курахово, Мирноград, Запоріжжя
04.10.2024 15:21 Ответить
а мешканці Курахово, Мирноград, Запоріжжя євакуть у Львів та Польшу
04.10.2024 15:26 Ответить
хєрово
04.10.2024 15:28 Ответить
Влада попіклуваалася шоб всі загинули тут, зачинивши кордони для безкоштовного виїзду.
04.10.2024 15:58 Ответить
Виъзду КОГО?
04.10.2024 17:21 Ответить
Бажаючих виїхати.
04.10.2024 18:02 Ответить
Ухилянтів?
04.10.2024 19:53 Ответить
Ухилянти з депутатів і чинуш і так виїзжають.
04.10.2024 22:18 Ответить
А только недавно было видео где сажали- поливали цветы.....
04.10.2024 15:20 Ответить
Цікаво влада в місті під Новий Рік думає ялинку ставити, бо квіти садилися влітку успішно 🤦🤦🤦
04.10.2024 15:21 Ответить
04.10.2024 15:21 Ответить
Щось хвилююся за Львів уже...
04.10.2024 15:23 Ответить
Воно все незламне зламає
04.10.2024 15:23 Ответить
04.10.2024 15:22 Ответить
нарід не бажає задавати питання владі тому вна творить те що хоче.
04.10.2024 15:28 Ответить
Спробував у школі сказати шо зеленский здав Південь України рашистам - майже з гівном не з'їли. Підтримка більше ніж у 19 році. Вони на колінах хочуть у рашку. То і знищив зеленский українську меньшість що воьйювала за Україну.
04.10.2024 15:32 Ответить
Як ви собі бачите цю процедуру - задавання питань владі?
04.10.2024 15:37 Ответить
Мирні акції протесту нариклад як це відбувається і європейскіх державах. але ж в нас нарід на такі акції виходить тільки за грошенята. нажаль. тому так все
04.10.2024 15:45 Ответить
"тільки за грошенята" - як у 13-му? Сказали б ви це тоді в очі людям на площі...
А взагалі "мирні акції протесту" абсолютно нічого не вирішують. Влада їх просто ігнорує.
04.10.2024 15:56 Ответить
та да якщо мовать як равлики то влада на вс буде й надалі срати
04.10.2024 16:10 Ответить
Ni , abmena nibudet , Ofiss ZElikava peremestitsa na Kurshchinu !!
04.10.2024 15:49 Ответить
Цікава думка. Свіжа. І я про такий розвиток подій не думав. Дякую.
04.10.2024 16:12 Ответить
Даремно сміялися з хйлових слів "па плану".
04.10.2024 15:28 Ответить
якщо не знищемо зелену плисняву то вона знищить нас....
04.10.2024 15:28 Ответить
А кацапів ви знищувати не бажаєте?
04.10.2024 17:24 Ответить
у хомячків відсутній причинно-наслідковий звязок
05.10.2024 01:38 Ответить
Перепрошує, але цих прекрасних тваринок не прирівнюйте до зебілів - у яких повністю відсутній мозок, а ті каплі, що залишилися, обожнюють зе...
07.10.2024 08:42 Ответить
А ********* впевнені що істеричною мобілізацією усіх підряд вирішать проблему. Де ракети? Де наші КАБи? Де мільйон дронів врешті решт? Тварюки. Гниди.
04.10.2024 15:29 Ответить
Та сьогодні десь читав - хоче ще 200 тисяч мобілізувати-знищити. І ви трішки відстали від події - вже 4 міліона дронів.
04.10.2024 16:16 Ответить
Все згідно оманського плану..
04.10.2024 15:29 Ответить
Зебіли кохають свій вибір
04.10.2024 15:36 Ответить
Ну ось рашиська орда знищує все ,але де відповідь по так званих днр ,лнр ? там перебувають понад триста тисяч рашистів ,їхні казарми, склади з ************ ,технікою ,кожен день прибувають в Донецьк ,Ясинувату,Горлівку ,Макіївку ,Дебальцове ворожі ешелони з технікою ,пальним і гарматним мясом і що спостирігати будем ?
04.10.2024 16:25 Ответить
Для *********** важлиіше шибки десь у москві побити та в курській області якийсь хутір захопити.
04.10.2024 17:45 Ответить
почему у меня 2сына воёёт2 года без ротации , а вы ухилянты ещё з десь имеете право кого- то лбсуждать
04.10.2024 16:32 Ответить
В нас сил оборони які отримють зарплату 1.3 млн і вже можу більше після літа. Але не має ким зробити ротацію та замінити 300 тис на передовій. Тому тут питання не до ухилянтів.

По заявам старого генштабу вони не можуть зробити ротацію з тиловиками тому що ті немають важкого озброєння та забезпечення а передавати довго.
04.10.2024 17:28 Ответить
І до ухилянтів також. Більшість ухилянтів цю зелену плісняву і обрало в 2019-му.
04.10.2024 17:47 Ответить
Знову Безугла накосячила?)
04.10.2024 16:47 Ответить
Прощавай Покровськ.
04.10.2024 17:02 Ответить
Одразу прибігла купа стривожених експертів та контролерів. Здалеку. Та дуже здалеку...
04.10.2024 17:23 Ответить
Мало того. Кацапи можуть цим обвалити фронт, і прорватись в тили. Бо багатоешелонована оборона з небаченими укріпленнями тільки у Найвідоснішого на екрані суфлера.
04.10.2024 18:13 Ответить
80%. Почали підготовку до здачи, воно ж зруйноване і непотрібне.
04.10.2024 18:38 Ответить
 
 