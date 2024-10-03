Российские оккупанты не смогут штурмовать Покровск после захвата Угледара, - The Times

Для захвата Покровска оккупантам придется маневрировать по открытой местности, которая постоянно обстреливается. Следовательно, российские штурмы Покровска в ближайшей перспективе очень маловероятны, но давление на Донецкую область все же усилится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.

"Враг может достичь дальнейших успехов на севере и востоке от города, но из-за ухудшения погоды и приближения холодов утверждать о том, что военные операции будут успешными - рано", - говорится в сообщении.

Журналисты The Times отмечают, что все больше становится очевидной конечная цель российского правителя Путина - полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

"Российская победа, хоть и в значительной степени символическая, может проложить путь к дальнейшим успехам к северу и востоку от города. Хотя эти успехи маловероятны в ближайшие месяцы с наступлением сезона дождей и зимы, очевидная военная цель президента Путина - захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей - несколько приближается", - говорится в статье.

В The Times обращают внимание на то, что россияне не праздновали захват Угледара, поскольку понимают, что быстрого продвижения в дальнейшем, скорее всего, не будет. Одной из причин является заминированная территория, которую врагу придется очищать для продвижения вперед. Также врагу придется столкнуться с оборонительными фортификациями Украины на северо-восток от города.

В то же время журналисты The Times объясняют, что для быстрого захвата Покровска врагу пришлось бы пройти территорию в 30 километров по открытой местности, которая безостановочно обстреливается, а реализовать такую атаку - практически нереально. Кроме того, Покровск имеет важное логистическое значение, а потому бои за город будут отчаянными.

Войска РФ оккупировали Угледар Донецкой области и Обуховку в Курской области.

Об этом сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.

"Враг оккупировал Угледар и Обуховку", - говорится в сообщении.

"Волновахский район (по старой админсистеме) полностью потерян", - добавляют аналитики.

Также читайте: 72 ОМБр об отходе из Угледара: Дальше держать город было бы критически тяжело

Ситуация в Угледаре

1 октября россияне аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в тот же день заявил, что в Угледаре до сих пор остаются 107 человек, однако всех детей удалось эвакуировать заранее.

А уже вечером 1 октября стало известно, что рашисты оккупировали Угледар.

2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.