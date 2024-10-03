РУС
Российские оккупанты не смогут штурмовать Покровск после захвата Угледара, - The Times

Росія не здатна захопити Покровськ після Вугледара

Для захвата Покровска оккупантам придется маневрировать по открытой местности, которая постоянно обстреливается. Следовательно, российские штурмы Покровска в ближайшей перспективе очень маловероятны, но давление на Донецкую область все же усилится.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.

"Враг может достичь дальнейших успехов на севере и востоке от города, но из-за ухудшения погоды и приближения холодов утверждать о том, что военные операции будут успешными - рано", - говорится в сообщении.

Журналисты The Times отмечают, что все больше становится очевидной конечная цель российского правителя Путина - полностью захватить Донецкую и Луганскую области.

"Российская победа, хоть и в значительной степени символическая, может проложить путь к дальнейшим успехам к северу и востоку от города. Хотя эти успехи маловероятны в ближайшие месяцы с наступлением сезона дождей и зимы, очевидная военная цель президента Путина - захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей - несколько приближается", - говорится в статье.

В The Times обращают внимание на то, что россияне не праздновали захват Угледара, поскольку понимают, что быстрого продвижения в дальнейшем, скорее всего, не будет. Одной из причин является заминированная территория, которую врагу придется очищать для продвижения вперед. Также врагу придется столкнуться с оборонительными фортификациями Украины на северо-восток от города.

В то же время журналисты The Times объясняют, что для быстрого захвата Покровска врагу пришлось бы пройти территорию в 30 километров по открытой местности, которая безостановочно обстреливается, а реализовать такую атаку - практически нереально. Кроме того, Покровск имеет важное логистическое значение, а потому бои за город будут отчаянными.

Войска РФ оккупировали Угледар Донецкой области и Обуховку в Курской области.

Об этом сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.

"Враг оккупировал Угледар и Обуховку", - говорится в сообщении.

"Волновахский район (по старой админсистеме) полностью потерян", - добавляют аналитики.

Также читайте: 72 ОМБр об отходе из Угледара: Дальше держать город было бы критически тяжело

Ситуация в Угледаре

1 октября россияне аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в тот же день заявил, что в Угледаре до сих пор остаются 107 человек, однако всех детей удалось эвакуировать заранее.

А уже вечером 1 октября стало известно, что рашисты оккупировали Угледар.

2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.

Покровск (744) Угледар (134) The Times (10)
+18
Це як? 😲 Коли Вуглик був під ЗСУ, сунути на Покровськ кацапи могли, а тепер не можуть? Я б ще зрозумів, якби причиною вказувалося виснаження ворога під Вугледаром. Але "відкрита місцевість"? 🤔 Вона стала відкритою, щойно ЗСУ вийшли з Вуглика? А тепер у мене запитання логічне, чому не вийшли швидше, скчжімо місяць тому? Це ж місяць вже ворог не атакував би Покровськ! Одним словом, якась дичина! Можливо так у тєлємарафоні бвдуть виправдовувати втрату Вугледару - щоб кчцапи на Покровськ не змогли рухатись? Тоді зрозуміло, звідки вітер віє.
03.10.2024 12:13 Ответить
+11
Звідки те The Times знає? Пишуть всяку *****"стратєги" сидячи в теплих кабінєтах за тисячі кілометрів. Хоч один прогноз цих закордонних арєстовічів справдився?
03.10.2024 12:10 Ответить
+9
Це так зараз працює укр. інфомашина. Йде злив від неназваних чиновників, швидше за все з ОП, в західну пресу там виходить стаття на основі цього зливу і вже тут подається як авторитетна думка FТ чи NYT...
03.10.2024 12:17 Ответить
Диво. ТТ кацапня? Перевзуваються?
03.10.2024 12:09 Ответить
03.10.2024 12:10 Ответить
03.10.2024 12:17 Ответить
З пОПи.
03.10.2024 12:29 Ответить
На мапу дивляться.
03.10.2024 13:31 Ответить
працівники The Times автомат від ломаки не відрізнять посеред білого дня з одного метра.
03.10.2024 12:13 Ответить
03.10.2024 12:13 Ответить
Та нічого ...🤡 з ОПою допоможе і Покровськ здати ...
03.10.2024 12:13 Ответить
чули вже таке і не раз... зелена лапша лохам
03.10.2024 12:19 Ответить
Логіка і московити? Не смішіть!
Якщо йухлу закортить і він накаже захопити до чергової річниці жовтневого перевороту нові території, то на кількість м'яса, що ЗСУ переробить на фарш, ніхто з військового командування рашистів звертати уваги не буде.
А у найвеличнішого в резюме з'явиться ще одна "незламна фортеця" (як були Бахмут, Авдіївка, Вугледар та інші), про яку цілодобово буде верещати "єдиний марафєт" та одне недолуге у щовечірніх хриплосиках доти, доки справи там не підуть по найгіршому сценарію для ЗСУ.
03.10.2024 12:19 Ответить
ага, не можуть..., треба вірити й все..., це як лікування святою водою - сидіти, нічого не робити й бризкатись й воно само пройде...
03.10.2024 12:20 Ответить
"кінцева мета російського правителя Путіна - цілком захопити Донецьку та Луганську області"

Товпойопи журналісти.
03.10.2024 12:25 Ответить
Вугледар не був просто захоплений, це плацдарм, фортеця, там все було для тривалого опору. Його оточили з трьох боків бо просіли фланги які в свою чергу не були підсилені резервами. А резерви ганяють курских новобранців. Тобто який би не був потужний укріпрайон, його можна втратити при бездарному керівництві фронтом.
03.10.2024 12:25 Ответить
Обхід з флангів це мабуть откровення для наших генералів.
03.10.2024 13:16 Ответить
Диванному експерду, звісно, видніше.
03.10.2024 13:44 Ответить
це заспокійливі байки від зеленої мразоти
03.10.2024 12:26 Ответить
Не був би такий впевнений. Згадаймо Авдіївку.
З резервами у русні - порядок, з поповненням - повний порядок.
03.10.2024 12:31 Ответить
Їхні "експерти" кажуть зворотнє - не все так порядок.
03.10.2024 13:33 Ответить
Деякі негаразди є, але на загальну картину не впливають.
03.10.2024 15:26 Ответить
То чому ж Курську не можуть відбити ?
03.10.2024 22:36 Ответить
На Курахове полізуть
03.10.2024 12:31 Ответить
Як це не мають змоги?(((Ви ж там можете вирішити припинити поставку зброї,через вибори,через загрозу економіці,через втому,щоб хйло не накрив...і тоді зможуть((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
03.10.2024 12:48 Ответить
Маячня
03.10.2024 12:54 Ответить
То же самое вроде говорили и про Бахмут. После которого рашисты должны были остановиться. Но Запад до сих пор верит в логику и стратегию и ни капли так и не понял менталитета рашистов. Они будут сунуться несмотря на потери везде пока их не уничтожат.
03.10.2024 13:01 Ответить
Через пару тижнів ,+/-, почуємо що той Покровськ був взагалі неважливий і нікому не потрібний.
03.10.2024 13:17 Ответить
Не канешна не смогут
03.10.2024 13:31 Ответить
The Times,не відповіло собі на питання таке припущення-"а куда куйлу спішити??? - очевидна військова мета президента Путіна - захопити всю територію Донецької й Луганської областей - дещо наближається", - Джерело:
03.10.2024 13:34 Ответить
Після відосікив про 4 міліона дронів та нової ракетної програми від шикси та мюсліка то взагалі всі рашисти збіжать світ за очі - бо так сцикотно стало їм - тіки бігти кудись.
03.10.2024 13:38 Ответить
Війська РФ окупували Обуховку у Курській області. Навіть на самій рашці вони окупанти ...
03.10.2024 14:13 Ответить
Очевидно после многих оставлений НП что ц ВСУ нет возможностей хоронить протвника там куда они зашли. После захвата Соледара и Бахмута кацапы ходили и снимали все как у себя дома. И так каждый раз. А надо чтоб они там горели и мешались с землей нахрен.
03.10.2024 16:32 Ответить
Авжеж. Те ж саме казали після Сіверськодонецька, Бахмута, Авдєєвки.
03.10.2024 19:00 Ответить
Нас переконали, що Вугледар надійна фортеця і пройти його неможливо, а виявилося, що сама влада поступово, але роз'їла зсередини найдосвідченнішу 72 бригаду, а потім ще і зняла його комбрига. І роблячи висновки з цього у мене особисто немає довіри про ці заспокійливі повідомлення, тим більше, що ворог взимку захоплював велику частину міст і сіл на Донеччині.
03.10.2024 21:09 Ответить
 
 