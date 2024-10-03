Российские оккупанты не смогут штурмовать Покровск после захвата Угледара, - The Times
Для захвата Покровска оккупантам придется маневрировать по открытой местности, которая постоянно обстреливается. Следовательно, российские штурмы Покровска в ближайшей перспективе очень маловероятны, но давление на Донецкую область все же усилится.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет издание The Times.
"Враг может достичь дальнейших успехов на севере и востоке от города, но из-за ухудшения погоды и приближения холодов утверждать о том, что военные операции будут успешными - рано", - говорится в сообщении.
Журналисты The Times отмечают, что все больше становится очевидной конечная цель российского правителя Путина - полностью захватить Донецкую и Луганскую области.
"Российская победа, хоть и в значительной степени символическая, может проложить путь к дальнейшим успехам к северу и востоку от города. Хотя эти успехи маловероятны в ближайшие месяцы с наступлением сезона дождей и зимы, очевидная военная цель президента Путина - захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей - несколько приближается", - говорится в статье.
В The Times обращают внимание на то, что россияне не праздновали захват Угледара, поскольку понимают, что быстрого продвижения в дальнейшем, скорее всего, не будет. Одной из причин является заминированная территория, которую врагу придется очищать для продвижения вперед. Также врагу придется столкнуться с оборонительными фортификациями Украины на северо-восток от города.
В то же время журналисты The Times объясняют, что для быстрого захвата Покровска врагу пришлось бы пройти территорию в 30 километров по открытой местности, которая безостановочно обстреливается, а реализовать такую атаку - практически нереально. Кроме того, Покровск имеет важное логистическое значение, а потому бои за город будут отчаянными.
Войска РФ оккупировали Угледар Донецкой области и Обуховку в Курской области.
Об этом сообщал Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.
"Враг оккупировал Угледар и Обуховку", - говорится в сообщении.
"Волновахский район (по старой админсистеме) полностью потерян", - добавляют аналитики.
Ситуация в Угледаре
1 октября россияне аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга. Глава Донецкой ОГА Вадим Филашкин в тот же день заявил, что в Угледаре до сих пор остаются 107 человек, однако всех детей удалось эвакуировать заранее.
А уже вечером 1 октября стало известно, что рашисты оккупировали Угледар.
2 октября в Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Якщо йухлу закортить і він накаже захопити до чергової річниці жовтневого перевороту нові території, то на кількість м'яса, що ЗСУ переробить на фарш, ніхто з військового командування рашистів звертати уваги не буде.
А у найвеличнішого в резюме з'явиться ще одна "незламна фортеця" (як були Бахмут, Авдіївка, Вугледар та інші), про яку цілодобово буде верещати "єдиний марафєт" та одне недолуге у щовечірніх хриплосиках доти, доки справи там не підуть по найгіршому сценарію для ЗСУ.
Товпойопи журналісти.
З резервами у русні - порядок, з поповненням - повний порядок.