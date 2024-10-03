Російські окупанти не зможуть штурмувати Покровськ після захоплення Вугледару, - The Times

Для захоплення Покровська окупантам доведеться маневрувати по відкритій місцевості, яка постійно обстрілюється. Відтак, російські штурми Покровська у найближчій перспективі є дуже малоймовірними, але тиск на Донецьку область все ж посилиться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.

"Ворог може досягнути подальших успіхів на півночі та сході від міста, але через погіршення погоди та наближення холодів стверджувати про те, що військові операції будуть успішними - зарано", - йдеться в повідомленні.

Журналісти The Times зазначають, що все більше стає очевидною кінцева мета російського правителя Путіна - цілком захопити Донецьку та Луганську області.

"Російська перемога, хоч і значною мірою символічна, може прокласти шлях до подальших успіхів на північ і схід від міста. Хоча ці успіхи малоймовірні в найближчі місяці з настанням сезону дощів і зими, очевидна військова мета президента Путіна - захопити всю територію Донецької й Луганської областей - дещо наближається", - йдеться у статті.

У The Times звертають увагу на те, що росіяни не святкували захоплення Вугледару, оскільки розуміють, що швидкого просування надалі, радше за все, не буде. Однією із причин є замінована територія, яку ворогу доведеться очищувати для просування вперед. Також ворогу доведеться зіткнутись з оборонними фортифікаціями України на північний схід від міста.

Водночас журналісти The Times пояснюють, що для швидкого захоплення Покровська ворогу довелось би пройти територію у 30 кілометрів по відкритій місцевості, яка без упину обстрілюється, а реалізувати таку атаку - практично нереально. Крім того, Покровськ має важливе логістичне значення, а тому бої за місто будуть відчайдушними.

Війська РФ окупували Вугледар Донецької області та Обуховку у Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.

"Ворог окупував Вугледар та Обуховку", - йдеться у повідомленні.

Волноваський район (за старою адмінсистемою) повністю втрачено", - додають аналітики.

Ситуація у Вугледарі

1 жовтня росіяни аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар зі заходу та півдня. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін того ж дня заявив, що у Вугледарі досі залишаються 107 людей, проте усіх дітей вдалося евакуювати зазделегідь.

А вже ввечері 1 жовтня стало відомо, що рашисти окупували Вугледар.

2 жовтня у Силах оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.