УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12558 відвідувачів онлайн
Новини
9 295 35

Російські окупанти не зможуть штурмувати Покровськ після захоплення Вугледару, - The Times

Росія не здатна захопити Покровськ після Вугледара

Для захоплення Покровська окупантам доведеться маневрувати по відкритій місцевості, яка постійно обстрілюється. Відтак, російські штурми Покровська у найближчій перспективі є дуже малоймовірними, але тиск на Донецьку область все ж посилиться.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише видання The Times.

"Ворог може досягнути подальших успіхів на півночі та сході від міста, але через погіршення погоди та наближення холодів стверджувати про те, що військові операції будуть успішними - зарано", - йдеться в повідомленні.

Журналісти The Times зазначають, що все більше стає очевидною кінцева мета російського правителя Путіна - цілком захопити Донецьку та Луганську області.

"Російська перемога, хоч і значною мірою символічна, може прокласти шлях до подальших успіхів на північ і схід від міста. Хоча ці успіхи малоймовірні в найближчі місяці з настанням сезону дощів і зими, очевидна військова мета президента Путіна - захопити всю територію Донецької й Луганської областей - дещо наближається", - йдеться у статті.

У The Times звертають увагу на те, що росіяни не святкували захоплення Вугледару, оскільки розуміють, що швидкого просування надалі, радше за все, не буде. Однією із причин є замінована територія, яку ворогу доведеться очищувати для просування вперед. Також ворогу доведеться зіткнутись з оборонними фортифікаціями України на північний схід від міста.

Водночас журналісти The Times пояснюють, що для швидкого захоплення Покровська ворогу довелось би пройти територію у 30 кілометрів по відкритій місцевості, яка без упину обстрілюється, а реалізувати таку атаку - практично нереально. Крім того, Покровськ має важливе логістичне значення, а тому бої за місто будуть відчайдушними.

Війська РФ окупували Вугледар Донецької області та Обуховку у Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.

"Ворог окупував Вугледар та Обуховку", - йдеться у повідомленні.

Волноваський район (за старою адмінсистемою) повністю втрачено", - додають аналітики.

Також читайте: Росіяни безжально руйнують цивільну інфраструктуру населених пунктів у Курській області, - ОТУ "Сіверськ"

Ситуація у Вугледарі

1 жовтня росіяни аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар зі заходу та півдня. Глава Донецької ОВА Вадим Філашкін того ж дня заявив, що у Вугледарі досі залишаються 107 людей, проте усіх дітей вдалося евакуювати зазделегідь.

А вже ввечері 1  жовтня стало відомо, що рашисти окупували Вугледар.

2 жовтня у Силах оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

Автор: 

Покровськ (779) Вугледар (148) The Times (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
Це як? 😲 Коли Вуглик був під ЗСУ, сунути на Покровськ кацапи могли, а тепер не можуть? Я б ще зрозумів, якби причиною вказувалося виснаження ворога під Вугледаром. Але "відкрита місцевість"? 🤔 Вона стала відкритою, щойно ЗСУ вийшли з Вуглика? А тепер у мене запитання логічне, чому не вийшли швидше, скчжімо місяць тому? Це ж місяць вже ворог не атакував би Покровськ! Одним словом, якась дичина! Можливо так у тєлємарафоні бвдуть виправдовувати втрату Вугледару - щоб кчцапи на Покровськ не змогли рухатись? Тоді зрозуміло, звідки вітер віє.
показати весь коментар
03.10.2024 12:13 Відповісти
+11
Звідки те The Times знає? Пишуть всяку *****"стратєги" сидячи в теплих кабінєтах за тисячі кілометрів. Хоч один прогноз цих закордонних арєстовічів справдився?
показати весь коментар
03.10.2024 12:10 Відповісти
+9
Це так зараз працює укр. інфомашина. Йде злив від неназваних чиновників, швидше за все з ОП, в західну пресу там виходить стаття на основі цього зливу і вже тут подається як авторитетна думка FТ чи NYT...
показати весь коментар
03.10.2024 12:17 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Диво. ТТ кацапня? Перевзуваються?
показати весь коментар
03.10.2024 12:09 Відповісти
Звідки те The Times знає? Пишуть всяку *****"стратєги" сидячи в теплих кабінєтах за тисячі кілометрів. Хоч один прогноз цих закордонних арєстовічів справдився?
показати весь коментар
03.10.2024 12:10 Відповісти
Це так зараз працює укр. інфомашина. Йде злив від неназваних чиновників, швидше за все з ОП, в західну пресу там виходить стаття на основі цього зливу і вже тут подається як авторитетна думка FТ чи NYT...
показати весь коментар
03.10.2024 12:17 Відповісти
З пОПи.
показати весь коментар
03.10.2024 12:29 Відповісти
На мапу дивляться.
показати весь коментар
03.10.2024 13:31 Відповісти
працівники The Times автомат від ломаки не відрізнять посеред білого дня з одного метра.
показати весь коментар
03.10.2024 12:13 Відповісти
Це як? 😲 Коли Вуглик був під ЗСУ, сунути на Покровськ кацапи могли, а тепер не можуть? Я б ще зрозумів, якби причиною вказувалося виснаження ворога під Вугледаром. Але "відкрита місцевість"? 🤔 Вона стала відкритою, щойно ЗСУ вийшли з Вуглика? А тепер у мене запитання логічне, чому не вийшли швидше, скчжімо місяць тому? Це ж місяць вже ворог не атакував би Покровськ! Одним словом, якась дичина! Можливо так у тєлємарафоні бвдуть виправдовувати втрату Вугледару - щоб кчцапи на Покровськ не змогли рухатись? Тоді зрозуміло, звідки вітер віє.
показати весь коментар
03.10.2024 12:13 Відповісти
Та нічого ...🤡 з ОПою допоможе і Покровськ здати ...
показати весь коментар
03.10.2024 12:13 Відповісти
чули вже таке і не раз... зелена лапша лохам
показати весь коментар
03.10.2024 12:19 Відповісти
Логіка і московити? Не смішіть!
Якщо йухлу закортить і він накаже захопити до чергової річниці жовтневого перевороту нові території, то на кількість м'яса, що ЗСУ переробить на фарш, ніхто з військового командування рашистів звертати уваги не буде.
А у найвеличнішого в резюме з'явиться ще одна "незламна фортеця" (як були Бахмут, Авдіївка, Вугледар та інші), про яку цілодобово буде верещати "єдиний марафєт" та одне недолуге у щовечірніх хриплосиках доти, доки справи там не підуть по найгіршому сценарію для ЗСУ.
показати весь коментар
03.10.2024 12:19 Відповісти
ага, не можуть..., треба вірити й все..., це як лікування святою водою - сидіти, нічого не робити й бризкатись й воно само пройде...
показати весь коментар
03.10.2024 12:20 Відповісти
"кінцева мета російського правителя Путіна - цілком захопити Донецьку та Луганську області"

Товпойопи журналісти.
показати весь коментар
03.10.2024 12:25 Відповісти
Вугледар не був просто захоплений, це плацдарм, фортеця, там все було для тривалого опору. Його оточили з трьох боків бо просіли фланги які в свою чергу не були підсилені резервами. А резерви ганяють курских новобранців. Тобто який би не був потужний укріпрайон, його можна втратити при бездарному керівництві фронтом.
показати весь коментар
03.10.2024 12:25 Відповісти
Обхід з флангів це мабуть откровення для наших генералів.
показати весь коментар
03.10.2024 13:16 Відповісти
Диванному експерду, звісно, видніше.
показати весь коментар
03.10.2024 13:44 Відповісти
це заспокійливі байки від зеленої мразоти
показати весь коментар
03.10.2024 12:26 Відповісти
Не був би такий впевнений. Згадаймо Авдіївку.
З резервами у русні - порядок, з поповненням - повний порядок.
показати весь коментар
03.10.2024 12:31 Відповісти
Їхні "експерти" кажуть зворотнє - не все так порядок.
показати весь коментар
03.10.2024 13:33 Відповісти
Деякі негаразди є, але на загальну картину не впливають.
показати весь коментар
03.10.2024 15:26 Відповісти
То чому ж Курську не можуть відбити ?
показати весь коментар
03.10.2024 22:36 Відповісти
На Курахове полізуть
показати весь коментар
03.10.2024 12:31 Відповісти
Як це не мають змоги?(((Ви ж там можете вирішити припинити поставку зброї,через вибори,через загрозу економіці,через втому,щоб хйло не накрив...і тоді зможуть((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
показати весь коментар
03.10.2024 12:48 Відповісти
Маячня
показати весь коментар
03.10.2024 12:54 Відповісти
То же самое вроде говорили и про Бахмут. После которого рашисты должны были остановиться. Но Запад до сих пор верит в логику и стратегию и ни капли так и не понял менталитета рашистов. Они будут сунуться несмотря на потери везде пока их не уничтожат.
показати весь коментар
03.10.2024 13:01 Відповісти
Через пару тижнів ,+/-, почуємо що той Покровськ був взагалі неважливий і нікому не потрібний.
показати весь коментар
03.10.2024 13:17 Відповісти
Не канешна не смогут
показати весь коментар
03.10.2024 13:31 Відповісти
The Times,не відповіло собі на питання таке припущення-"а куда куйлу спішити??? - очевидна військова мета президента Путіна - захопити всю територію Донецької й Луганської областей - дещо наближається", - Джерело:
показати весь коментар
03.10.2024 13:34 Відповісти
Після відосікив про 4 міліона дронів та нової ракетної програми від шикси та мюсліка то взагалі всі рашисти збіжать світ за очі - бо так сцикотно стало їм - тіки бігти кудись.
показати весь коментар
03.10.2024 13:38 Відповісти
Війська РФ окупували Обуховку у Курській області. Навіть на самій рашці вони окупанти ...
показати весь коментар
03.10.2024 14:13 Відповісти
Очевидно после многих оставлений НП что ц ВСУ нет возможностей хоронить протвника там куда они зашли. После захвата Соледара и Бахмута кацапы ходили и снимали все как у себя дома. И так каждый раз. А надо чтоб они там горели и мешались с землей нахрен.
показати весь коментар
03.10.2024 16:32 Відповісти
Авжеж. Те ж саме казали після Сіверськодонецька, Бахмута, Авдєєвки.
показати весь коментар
03.10.2024 19:00 Відповісти
Нас переконали, що Вугледар надійна фортеця і пройти його неможливо, а виявилося, що сама влада поступово, але роз'їла зсередини найдосвідченнішу 72 бригаду, а потім ще і зняла його комбрига. І роблячи висновки з цього у мене особисто немає довіри про ці заспокійливі повідомлення, тим більше, що ворог взимку захоплював велику частину міст і сіл на Донеччині.
показати весь коментар
03.10.2024 21:09 Відповісти
 
 