Командування надало дозвіл на виведення наших підрозділів із Вугледару через загрозу оточення, - ОСУВ "Хортиця"
У Силах оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".
Як зазначається, зазнавши численних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар.
Виникла загроза оточення міста
"В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль, "(ворог. - Ред.) зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста", - йдеться у повідомленні.
"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - додають в ОСУВ "Хортиця".
Ситуація у Вугледарі
Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару. Згодом, за їхніми даними, станом на вечір 1 жовтня 2024 року населений пункт було окуповано.
Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.
Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.
Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.
У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.
Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар із заходу та півдня.
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тож снаряди простих гаубиць прострілює всю цю відстань!!!
Вам це не нагадує Іловайськ чи Дебальцеве??
1) на Росію щойно обрушиться шквал дальнобійних ракет, виготовлених в Україні;
2) буде фізично знищений Пуйло;
Але ці дві умови припинять війну, якщо на той час Зелена Сопля возз'єднається зі своєю родиною (папеле Сашою і мамеле Римою) в Герцлії в Ізраїловці.
И сами знаете, кто и зачем это сделал Ху#лу на радость.
Битва на уровне Берлинской операции...
А пісульки диваних експертів та невідомі інтерв'ю в жовтій пресі - для недалеких.
▪️"За этот период ВС РФ увеличили оккупированную территорию по всей Украине на 511 км² - около 431 из которых были заявлены вдоль фронта между Бахмутом и Вугледаром".
▪️"У ВС РФ есть количество, чтобы продолжать давление, а западная помощь не компенсирует дефицит техники".
▪️"В районе Угледара артиллерийские залпы иногда достигают 10 снарядов к 1 в пользу РФ".
▪️"Покровск - ключевой автомобильный и железнодорожный узел. Разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян".
Скільки ще української території здасть Зеленський? Причому не просто здасть, а і окропить кров'ю українців? І мова йде не про капітуляцію перед кремлівським упирем, мова йде про повну нездатність Верховного Головнокомандувача призначити на важливі посади розумних, а не жополизів, та про тотальне розкрадання коштів, замість фінансування оборони.
Я не знаю чи можна швидко відвоювати окуповане, але я більш ніж впевнений, що будуючи лінії оборони, озброюючи ЗСУ та зберігаючи життя бійців, можна спокійно утримувати наявне і не дарувати рашистам нашу землю.
але, скажу про зе!шоблу.
повний пройоб всіх ланок війни. починаючі з ганебної бусіфікації, виробництва зброї, логістики, керівництво в підрозділах.
вся війна тримається виключно не самих українцях, на яких відкрито паразитує зе!поц.
бригади розвинули успіх прориву, а німці почекали та вразили фланги.
В результаті-- котел, і відкрита дорога на Сталінград.
Наші військові- не вчать історію, а це прикро.
Тож далі може бути ще швидше
Чому ми все здаємо?!
У Зеленського на столі варіанти реагування на втрату Вугледару. Три папірці з відмазками.
1. Відступ - порятунок життів.
2. Відступ було сплановано і проведено генштабом ЗСУ
3. Мовчим, через тиждень забудуть
Оп успешно справляется с поставленной задачей. Очистить Украину от украинцев. Около 12 миллионов в оккупации или выехали. Ещё около миллиона погибло или покалечены. Во многих деревнях мужиков почти не осталось. Каждую неделю похороны, иногда по 4 человека.