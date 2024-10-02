Командування надало дозвіл на виведення наших підрозділів із Вугледару через загрозу оточення, - ОСУВ "Хортиця"

У Силах оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, зазнавши численних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар.

Виникла загроза оточення міста

"В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль, "(ворог. - Ред.) зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста", - йдеться у повідомленні.

"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - додають в ОСУВ "Хортиця".

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Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару. Згодом, за їхніми даними, станом на вечір 1 жовтня 2024 року населений пункт було окуповано.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар із заходу та півдня.