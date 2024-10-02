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Командування надало дозвіл на виведення наших підрозділів із Вугледару через загрозу оточення, - ОСУВ "Хортиця"

Наслідки російських ударів по Вугледару

У Силах оборони офіційно підтвердили виведення українських військ із Вугледару на Донеччині. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОСУВ "Хортиця".

Як зазначається, зазнавши численних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар.

Виникла загроза оточення міста

"В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль, "(ворог. - Ред.) зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста", - йдеться у повідомленні.

"Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій", - додають в ОСУВ "Хортиця".

Читайте також: Ворог окупував Вугледар та взяв під контроль Обуховку на Курщині, - DeepState. КАРТИ

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару. Згодом, за їхніми даними, станом на вечір 1 жовтня 2024 року населений пункт було окуповано.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар із заходу та півдня.

Вугледар скрін

Автор: 

ОСУВ Хортиця (401) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+40
"зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів" - орки весь час так зараз роблять. І не було ЖОДНОЇ спроби зрізати ті досить уразливі фланги. Чим займається Боргилевич і його Генеральний штаб? Після звільнення Шаптали - тільки провали...
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02.10.2024 13:08
+37
Эта угроза возникла ещё тогда, когда на фланги 72-й поставили сами знаете кого.
И сами знаете, кто и зачем это сделал Ху#лу на радость.
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02.10.2024 13:01
+32
Це катастрофа для ЗСУ, за це має відповісти зеля особисто. Непотріб підставляє збройні сили. Все, як під копірку, місто за містом. Де с-ані політики патріоти?
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02.10.2024 13:10
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Життя хлопців важливіше...
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02.10.2024 13:00 Відповісти
але рішення прийнято коли коридор складає 10 нещасних км!!!!
тож снаряди простих гаубиць прострілює всю цю відстань!!!
Вам це не нагадує Іловайськ чи Дебальцеве??
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02.10.2024 19:45 Відповісти
Війна в Україні швидко закінчиться при виконанні окремо будь-якої з двох умов:
1) на Росію щойно обрушиться шквал дальнобійних ракет, виготовлених в Україні;
2) буде фізично знищений Пуйло;
Але ці дві умови припинять війну, якщо на той час Зелена Сопля возз'єднається зі своєю родиною (папеле Сашою і мамеле Римою) в Герцлії в Ізраїловці.
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02.10.2024 22:43 Відповісти
Эта угроза возникла ещё тогда, когда на фланги 72-й поставили сами знаете кого.
И сами знаете, кто и зачем это сделал Ху#лу на радость.
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02.10.2024 13:01 Відповісти
Кацапи повторають раз за разом -- удари з флангів -- напівоточення - і міста немає
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02.10.2024 13:04 Відповісти
не царське діло тактику і стратегію вивчати....їхні нащадки там не воюють!
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02.10.2024 15:07 Відповісти
Так що діпи не біжить попереду ЗСУ на шпальтах газети, а просто повагу майте до тих,хто вас захищає.
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02.10.2024 13:05 Відповісти
Там рашисти і здохнуть у корчах!
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02.10.2024 13:06 Відповісти
Сколько будем отступать ,с угледара дорога на запорожье они так и сделают.б
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02.10.2024 13:07 Відповісти
От Угледара до Запорожья по прямой 140км, во только лбс в 30 км от Запорожья уже 2,5 года. "Дорога на Запорожье" стратегическое заявление).
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02.10.2024 13:47 Відповісти
Всего лишь тысячу дней постоянных атак и на исходе третьего года войны мелкий городишко взят Второй армией мира.

Битва на уровне Берлинской операции...
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02.10.2024 19:40 Відповісти
Пишуть що вчора концентрація була дуже висока, десь 1-12. Ждучи там лишились чи ні? Вкрити би трохи артою після відходу, але якщо лишились ждуни то неможна
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02.10.2024 13:07 Відповісти
Ждунів не тільки неможна, а потрібно.
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02.10.2024 13:22 Відповісти
Пише "позитивний блохер" Мирошников? Як кажуть - "соловей Генштабу". Він і не таке напише.
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03.10.2024 01:49 Відповісти
"зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів" - орки весь час так зараз роблять. І не було ЖОДНОЇ спроби зрізати ті досить уразливі фланги. Чим займається Боргилевич і його Генеральний штаб? Після звільнення Шаптали - тільки провали...
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02.10.2024 13:08 Відповісти
Воюють за Курщину. Там цікавіше.
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02.10.2024 13:11 Відповісти
Непровірена інфа, але начальник Генштабу Баргилевич зараз під слідством за корупцію.
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02.10.2024 13:35 Відповісти
Типовий птєнєц дєрьмака.
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02.10.2024 14:01 Відповісти
Якщо інфа неперевірена - якого лисого ти тут це пишеш? Тріпло кукурудзяне... Начитаються Безуглої й біжать дристати під новинами.
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03.10.2024 01:51 Відповісти
Виконує наказ боневтіка по здачі Донбасу.
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02.10.2024 16:30 Відповісти
Це катастрофа для ЗСУ, за це має відповісти зеля особисто. Непотріб підставляє збройні сили. Все, як під копірку, місто за містом. Де с-ані політики патріоти?
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02.10.2024 13:10 Відповісти
Це вже покращення від Зешмарклі і проСирського чи ще попереду будуть кращі ???
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02.10.2024 13:14 Відповісти
Як ви кажете, с…ні політики-патріоти самі у владі не зʼявляються, їх обирають туди. Але це не наш випадок.
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02.10.2024 13:15 Відповісти
Всіх вивели своєчасно.
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02.10.2024 13:16 Відповісти
Угу. Тіко купа лягла на прострілюваній ґрунтівці, а поранених кинули на полон. А хто проскочив і не 300-й, тіх можна урочисто оголосити всіма. Вивели! Під руцю! Нічо не міняється з Дебалі...
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03.10.2024 01:54 Відповісти
Вже тиждень тому почали виводити.

А пісульки диваних експертів та невідомі інтерв'ю в жовтій пресі - для недалеких.
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03.10.2024 08:22 Відповісти
Кордони все ближче! Воюємо далі
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02.10.2024 13:17 Відповісти
А почему не было обороны вокруг Угледара чтобы не допустить окружения? Теперь какой город следующий? Покровск, Харьков, Днепр, Запорожье будет сноситься рашистскими КАБами?
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02.10.2024 13:18 Відповісти
Зато сколько военблогеров расказывали что Угледар ето второй Бахмут который рашисты будут брать пол года и потеряют стотыщ своих голов. А оказывается орки берут город за городом создавая угрозу или полное окружение.
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02.10.2024 13:21 Відповісти
Скіки? Мирошников писав. Ну, в нього робота така. Позитивненько писати. Новий Арестович росте.
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03.10.2024 01:56 Відповісти
ВС РФ в Донецкой области захватили территории в августе и сентябре такими темпами, которых не было со времен полномасштабного вторжения в 2022 году, - https://www.washingtonpost.com/world/2024/10/02/ukraine-russia-advance-pokrovsk-vuhledar/ WP

▪️"За этот период ВС РФ увеличили оккупированную территорию по всей Украине на 511 км² - около 431 из которых были заявлены вдоль фронта между Бахмутом и Вугледаром".
▪️"У ВС РФ есть количество, чтобы продолжать давление, а западная помощь не компенсирует дефицит техники".
▪️"В районе Угледара артиллерийские залпы иногда достигают 10 снарядов к 1 в пользу РФ".
▪️"Покровск - ключевой автомобильный и железнодорожный узел. Разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян".
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02.10.2024 13:18 Відповісти
Сколько вышло и шо с ранеными, опять оставили, как в Авдеевке?
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02.10.2024 13:23 Відповісти
Яка наступна "фортеця"? Покровськ?
Скільки ще української території здасть Зеленський? Причому не просто здасть, а і окропить кров'ю українців? І мова йде не про капітуляцію перед кремлівським упирем, мова йде про повну нездатність Верховного Головнокомандувача призначити на важливі посади розумних, а не жополизів, та про тотальне розкрадання коштів, замість фінансування оборони.
Я не знаю чи можна швидко відвоювати окуповане, але я більш ніж впевнений, що будуючи лінії оборони, озброюючи ЗСУ та зберігаючи життя бійців, можна спокійно утримувати наявне і не дарувати рашистам нашу землю.
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02.10.2024 13:23 Відповісти
Він особисто здає,чи з допомогою бравих єнералів??
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02.10.2024 16:14 Відповісти
там резервам и пздц
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02.10.2024 13:24 Відповісти
Влада взагалі в курсі, що відбувається на фронтах? Бо в них по телебаченню перемога за перемогою, а на фронтах - відступ за відступом.
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02.10.2024 13:25 Відповісти
Офіційні брехуни офіційно згодились, що Вугледар втрачено. Що станеться з оточеними там підрозділами, це зрозуміло - Зеленський порадить їм здатись, як колись "Азову". В оточення біля 400 бійців (це неповні дані). Шляхи відступу прострілюють майже впритул, втрати будуть колосальні. Дозвіл на відступ видано з запізненням на три доби.(с)tZe inform.
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02.10.2024 13:26 Відповісти
Не виправдовуючи Зє, і Си, і інших дегенератів. tZe inform - це московська іпсоха. Припиніть це лайно розганяти.
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03.10.2024 01:59 Відповісти
не коментую дії військових! не маю права.
але, скажу про зе!шоблу.
повний пройоб всіх ланок війни. починаючі з ганебної бусіфікації, виробництва зброї, логістики, керівництво в підрозділах.
вся війна тримається виключно не самих українцях, на яких відкрито паразитує зе!поц.
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02.10.2024 13:28 Відповісти
формула Сирського-Зеленського в дії.....
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02.10.2024 13:35 Відповісти
Оманские соглашения.
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02.10.2024 13:51 Відповісти
Ще жодного разу срані совкові генерали вчасно на наказали виходити з позицій. Це свідоме знищення особового складу ЗСУ.
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02.10.2024 13:49 Відповісти
Они армиями в войнушки играют.
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02.10.2024 14:57 Відповісти
стратехія ЗЕ шобли проста ,як макаронина. Знищити більш менш боєздатні підрозділи ЗСУ.щоби потім інші ,просто кинули нах зброю і порозбігалися по хатах. Ворог підійде під Дніпро ,а потім гнусавий скунс звинуватить військових у поразці та запросить капітуляції...
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02.10.2024 13:53 Відповісти
Нарід, как вы не поймете, все шо вытворяет это кубло делается не от непонимания или непрофессианализма, а по инструкциям из кремля. Это называется планомерной сдачей Украины.
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02.10.2024 14:00 Відповісти
В 1942 році Червона Армія почала наступ під Харківом. Панцерні
бригади розвинули успіх прориву, а німці почекали та вразили фланги.
В результаті-- котел, і відкрита дорога на Сталінград.
Наші військові- не вчать історію, а це прикро.
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02.10.2024 14:27 Відповісти
Сврский поспал, смотался на курорт, и гдет на месяц - два позже чем нужно таки отдал приказ отступать. Под диким обстрелом, полями. Идите если дойдете. Барин
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02.10.2024 14:42 Відповісти
Навряд Сирський особисто там командував. Є ОТУ, ОСУВ...
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03.10.2024 02:00 Відповісти
Дуже раділи як захопили малонаселенні пункти на курщині ,в той час як ворог безперервно атакує і захоплює Донбас.
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02.10.2024 14:45 Відповісти
оман ніхто не скасовував
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02.10.2024 14:48 Відповісти
а чому виникла загроза оточення??? Вимагаемо пояснень.... у кожної проблеми є ПІБ....
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02.10.2024 14:47 Відповісти
чи не запізно..., будемо сподіватися на краще...
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02.10.2024 14:48 Відповісти
Чомусь не чутно про заздалегідь підготовлені укріплення. Бо за Вугледаром поле.
Тож далі може бути ще швидше
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02.10.2024 15:32 Відповісти
В планах клоуна следующий Покровск или Курахово? Теперь даже зеленым идиотам стало понятно для чего клоун убрал Залужного? ***** сейчас очень доволен, его операция Буратино приносит успехи.
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02.10.2024 15:36 Відповісти
Всі міста нашими полководцями (прости,Господи...) здаються по одному шаблону: здача русні флангів (без бою?),напівоточення,агонія безнадійної оборони,відведення війська з міста " з метою врятування життя наших хлопців". І все це на фоні зливи відеосюжетів про конання одиноких кацапів,з порваними попками,відірваними головами,палаючими яйцями тоо,під тупі радісні вигуки тилових ухилянтів та ботів МОУ...
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02.10.2024 16:23 Відповісти
А если всеми силами держать фланги - будет удар по центру. Как в Авдеевке и Торецке. Просто мало сил для обороны.
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02.10.2024 18:35 Відповісти
100% вірно
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02.10.2024 22:30 Відповісти
Офіційні брехуни офіційно згодились, що Вугледар втрачено. Що станеться з оточеними там підрозділами, це зрозуміло - Зеленський порадить їм здатись, як колись "Азову". В оточення біля 400 бійців (це неповні дані). Шляхи відступу прострілюють майже впритул, втрати будуть колосальні. Дозвіл на відступ видано з запізненням на три доби
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02.10.2024 16:41 Відповісти
Припини розганяти московську іпсоху tZe inform. Потрібна правдива інфа, а не дрисня, яку ти жереш через паніку й тупість.
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03.10.2024 02:02 Відповісти
Тобто оточення та розстріл воїнів ЗСУ- це паніка та тупість? Згоден. Зепдр пі'анікує та грається у солдатики життям українців. Ще й тупить . При Залужному чомусь такого не було. Може ти просто брешеш та вигороджуєш ще виродків?
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03.10.2024 06:44 Відповісти
Зелені вбивці ерьмачка сирського . Б...
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02.10.2024 16:43 Відповісти
Зеленський, Умєров, Сирський - де резерви, де власна зброя, де укріплення, де нормальні командири!

Чому ми все здаємо?!
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02.10.2024 21:24 Відповісти
Хто відповість за вбивства українськіх військовослужбовців і втрати територій? Питання риторичне - Путін. "Українська" влада ні вчому не винна.
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02.10.2024 22:02 Відповісти
Останнім часом до Путеня додалася й Безугла.Виявляється,вона в усьому винна не менше від Путіна. А єнерали ні в чому не винні,ну,ні вчому ж!!!!! Вони такі талановиті.....
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02.10.2024 22:37 Відповісти
184 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

У Зеленського на столі варіанти реагування на втрату Вугледару. Три папірці з відмазками.

1. Відступ - порятунок життів.

2. Відступ було сплановано і проведено генштабом ЗСУ

3. Мовчим, через тиждень забудуть
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03.10.2024 07:00 Відповісти
Зато просроченный в ООН тусанул. Очень похоже что если не отправить вечно зелёного нах, Украину ждёт унизительноый договор о мире. Иностранную технику и лучшие части перемалывают в Курской области. Учитывая полное превосходство врага в небе и запрет бить иностранными ракетами понятен какой там будет результат.
Оп успешно справляется с поставленной задачей. Очистить Украину от украинцев. Около 12 миллионов в оккупации или выехали. Ещё около миллиона погибло или покалечены. Во многих деревнях мужиков почти не осталось. Каждую неделю похороны, иногда по 4 человека.
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03.10.2024 08:57 Відповісти
 
 