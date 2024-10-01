Росіяни зайшли у Вугледар із заходу та півдня, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState заявляють, що російська армія зуміла зайти у Вугледар зі заходу та півдня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Сьогодні виродки публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили Оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок. В західній частині міста кацапи вивісили свої ганчірки", - пишуть у DeepState.

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Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.