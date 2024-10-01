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Новини Війна
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Росіяни зайшли у Вугледар із заходу та півдня, - DeepState. КАРТА

Аналітики проєкту DeepState заявляють, що російська армія зуміла зайти у Вугледар зі заходу та півдня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал осінтерів.

"Сьогодні виродки публікують не тільки обстріли центральної частини міста, де Сили Оборони продовжують чинити спротив, а й рух своєї піхоти у місті та у середині багатоповерхівок. В західній частині міста кацапи вивісили свої ганчірки", - пишуть у DeepState.

Точки де росіяни зайшли у Вугедар

Дивіться: Вугледар, Куп’янськ, Гірник | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Автор: 

Вугледар (143)


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Топ коментарі
+36
Мда, а Вугледар тримав оборону місяці. Коли оп думає тільки про свої рейтинги, збагачення гопкомпанії, а не про захист України, то нічого хорошого не має. Читаю про збір на ППО, а депутати багатії мають відкриті кордони. Ворог наступає, президент бреше
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01.10.2024 03:17
+30
Вся відповідальність за втрати територій на Донбасі лежить на "найвеличнішому" ,це і провал мобілізації ,відсутність фортефікаційних споруд ,зміна вищого вяйськового керівництва ,корупція на всіх рівнях, та далеко не патріотичні люди у владі за все треба відповідати ,досить в дурника гратись.
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01.10.2024 07:45
+25
Командира зняли, а зараз геній сцирського заганяє бригаду в котел? Недобрі думки це навіює.
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01.10.2024 06:55
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Мда, а Вугледар тримав оборону місяці. Коли оп думає тільки про свої рейтинги, збагачення гопкомпанії, а не про захист України, то нічого хорошого не має. Читаю про збір на ППО, а депутати багатії мають відкриті кордони. Ворог наступає, президент бреше
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01.10.2024 03:17 Відповісти
24 переглядав... Відступ ЗСУпід розстрілом проходить..тільки один відрізок короткий по грунтовках більш менш тихіший... Командира Чорних запорожців зняли ..на підвищення....традиційно....як і інших зніимали...де про них вже ніхто не чув... Мабуть це формула Сирського...така....свято буде у орків. І місце від міста взяли і найбільше родовище літію подароване хкуйлу Думки експертів навіюють на те що так залишають Донбас на подарунок рашистам...бо по іншому не можна...запідозрять в зраді... Дебальцево коли залишили,то командири батальонів в один голос заявляли, що Дебальцево здали...з літа ніхто не будував укріплень там...на відміну від орків, де ті скрізь все заливали бетоном.. після Дебальцево хкуйло охолов...А тут до Дніпра а потім буде стіл переговорів.................................................................
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01.10.2024 06:22 Відповісти
Все ми там з літа будували. Відступити були вимушені, тому що поперла кадрова армія, яка перевищувала чисельність нашого угруповування
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01.10.2024 07:52 Відповісти
У ЗЄ є план. Це саме головне. Перемога от-от.
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01.10.2024 06:28 Відповісти
Якщо українці відійдуть з Вугледару - це тактичний хід. Якщо підуть в оточення і будуть полонені - поразка.
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01.10.2024 06:30 Відповісти
Командира зняли, а зараз геній сцирського заганяє бригаду в котел? Недобрі думки це навіює.
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01.10.2024 06:55 Відповісти
Говнокомандувачів пора на мило, поки вони все не просрали
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01.10.2024 07:06 Відповісти
Де землю здали китайцям ?
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01.10.2024 07:32 Відповісти
Я теж так вважаю. Винні міжнародна мафія, китайці і трохи Порошенко. Потужний Лідер і кацапи ніпрічьом🕎
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01.10.2024 07:45 Відповісти
Хай краще б Китай. Вони б викопали літій і зробили дешеві батарейки. А так залишиться в землі. Чому його не добували в 2021р, наприклад? І рашка не добуватиме теж. Бо весь постсовок просраний і тут керують дрібні крадуни, не здатні запустити нові великі виробництва.
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01.10.2024 10:35 Відповісти
Фронт сиплеться місто за містом, зеленому потрібно визнати, що сирський безпорадний неефективний командувач, а не сцяти людям у вічі, що все добре, за одно і самому пакувати чемодани
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01.10.2024 07:32 Відповісти
Як ССО він не понагий, мабуть.
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01.10.2024 07:45 Відповісти
Курськ вже наш? Чи теж капкан?
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01.10.2024 07:44 Відповісти
Вся відповідальність за втрати територій на Донбасі лежить на "найвеличнішому" ,це і провал мобілізації ,відсутність фортефікаційних споруд ,зміна вищого вяйськового керівництва ,корупція на всіх рівнях, та далеко не патріотичні люди у владі за все треба відповідати ,досить в дурника гратись.
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01.10.2024 07:45 Відповісти
Ставка зеленого наркомана в дії.
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01.10.2024 08:00 Відповісти
Вугледарі здали, путінську нафту продовжили качати ******* територією України..... Клоун, де перемога?!
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01.10.2024 08:31 Відповісти
Я служу у війську. А ти чого втік з України чи ти орк ?!
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01.10.2024 10:01 Відповісти
Якщо ЗСУ залишить Вугледар в повному складі, то так потрібно, бо тих 100 жителів і руїни не має змісту тримати. Жителі зробили свій вибір,а Воїнів ЗСУ потрібно зберегти
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01.10.2024 09:02 Відповісти
"не має змісту тримати" - це вже якісь "пекельні борошна", не паплюжте мову!
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01.10.2024 11:25 Відповісти
Зміст поняття, зміст новини,зміст події. Так що вам там борошно?
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01.10.2024 12:38 Відповісти
Ну ось знову "борошна" який "зміст події"? "Суть події" може бути зміст поняття, зміст новини, зміст книги, зміст речення, але в даному випадку ніяк не зміст! Чи ви геть не розумієте що написали, чи ви так мову знаєте? Добре, підкажу на майбутнє "не має сенсу тримати" - Ось де у вас "борошна" виникли, чи то може гугл-перекладач підвів, він такий, підступний
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01.10.2024 15:00 Відповісти
По Днепру ? Или сразу в Карпатах?
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01.10.2024 14:09 Відповісти
Знову наші демагоги почнуть сцяти в очі, що кацапи не контролюють місто, а коли місто здадуть будуть розповідати що це незначне просування ворога.
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01.10.2024 09:03 Відповісти
Кацапи тут застосували класику жанру... зібрали купу особового складу і техніки на флангах. Продавили. Дії нашого вєрховнава, їздити з єрмаком і ховати від всіх якийсь "план пабєди". Дії головнокомандувача, перед генеральним наступом русні на Вугледар зняти з командування гарнізоном людину, яка вже там рубається майже з самого початку. Ну і частину 72-ки перекинути на інші напрямки. Результат закономірний. Тут вже лишається одне питання. Дії зелених це позачергова некомпетентність чи цілеспрямована акція.
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01.10.2024 09:18 Відповісти
И в этот момент снимают командира! Потужный и гинекологический план!
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01.10.2024 09:48 Відповісти
Если сдадут угледар,то прямые путь на запорожье, а там и Днепр рядом.
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01.10.2024 10:05 Відповісти
Задача орків в тому щоби на зиму витіснити наші війська з міских забудівель в чисте поле. Одне діло коли ти зимою в будинку чи підвалі, а зовсім друге, коли в бліндажі чи окопі. Тому вони так вперто і намагаються до зими захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк, Вугледар. Заодно і вихід на адміністративний кородон Донеччини. З курської області ми всеодно, рано чи пізно, вийдемо, а от втрачене в Україні, буде ой як не просто повернути!
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01.10.2024 10:54 Відповісти
Що це за прутня! Постійно відступаємо та втрачаємо!

Де відповідальність керівництва?

Нікого не знімають - як так і треба!

Нікого не призивають, хоча всі дані взяли!

У нас, взагалі, існує держава?!
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01.10.2024 11:32 Відповісти
Зе здача Донбасу йде по плану
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01.10.2024 12:18 Відповісти
 
 