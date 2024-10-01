Россияне зашли в Угледар с запада и юга, - DeepState. КАРТА

Аналитики проекта DeepState заявляют, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.

"Сегодня уроды публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы Обороны продолжают оказывать сопротивление, но и движение своей пехоты в городе и в середине многоэтажек. В западной части города кацапы вывесили свои тряпки", - пишут в DeepState.

Смотрите: Угледар, Купянск, Горняк | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.