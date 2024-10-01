Россияне зашли в Угледар с запада и юга, - DeepState. КАРТА
Аналитики проекта DeepState заявляют, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.
"Сегодня уроды публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы Обороны продолжают оказывать сопротивление, но и движение своей пехоты в городе и в середине многоэтажек. В западной части города кацапы вывесили свои тряпки", - пишут в DeepState.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
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