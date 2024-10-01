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Новости Война
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Россияне зашли в Угледар с запада и юга, - DeepState. КАРТА

Аналитики проекта DeepState заявляют, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал осинтеров.

"Сегодня уроды публикуют не только обстрелы центральной части города, где Силы Обороны продолжают оказывать сопротивление, но и движение своей пехоты в городе и в середине многоэтажек. В западной части города кацапы вывесили свои тряпки", - пишут в DeepState.

Точки де росіяни зайшли у Вугедар

Смотрите: Угледар, Купянск, Горняк | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Автор: 

Угледар (129)


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Топ комментарии
+36
Мда, а Вугледар тримав оборону місяці. Коли оп думає тільки про свої рейтинги, збагачення гопкомпанії, а не про захист України, то нічого хорошого не має. Читаю про збір на ППО, а депутати багатії мають відкриті кордони. Ворог наступає, президент бреше
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01.10.2024 03:17
+30
Вся відповідальність за втрати територій на Донбасі лежить на "найвеличнішому" ,це і провал мобілізації ,відсутність фортефікаційних споруд ,зміна вищого вяйськового керівництва ,корупція на всіх рівнях, та далеко не патріотичні люди у владі за все треба відповідати ,досить в дурника гратись.
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01.10.2024 07:45
+25
Командира зняли, а зараз геній сцирського заганяє бригаду в котел? Недобрі думки це навіює.
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01.10.2024 06:55
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Правила форума Совет форумчан
Мда, а Вугледар тримав оборону місяці. Коли оп думає тільки про свої рейтинги, збагачення гопкомпанії, а не про захист України, то нічого хорошого не має. Читаю про збір на ППО, а депутати багатії мають відкриті кордони. Ворог наступає, президент бреше
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01.10.2024 03:17 Ответить
24 переглядав... Відступ ЗСУпід розстрілом проходить..тільки один відрізок короткий по грунтовках більш менш тихіший... Командира Чорних запорожців зняли ..на підвищення....традиційно....як і інших зніимали...де про них вже ніхто не чув... Мабуть це формула Сирського...така....свято буде у орків. І місце від міста взяли і найбільше родовище літію подароване хкуйлу Думки експертів навіюють на те що так залишають Донбас на подарунок рашистам...бо по іншому не можна...запідозрять в зраді... Дебальцево коли залишили,то командири батальонів в один голос заявляли, що Дебальцево здали...з літа ніхто не будував укріплень там...на відміну від орків, де ті скрізь все заливали бетоном.. після Дебальцево хкуйло охолов...А тут до Дніпра а потім буде стіл переговорів.................................................................
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01.10.2024 06:22 Ответить
Все ми там з літа будували. Відступити були вимушені, тому що поперла кадрова армія, яка перевищувала чисельність нашого угруповування
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01.10.2024 07:52 Ответить
У ЗЄ є план. Це саме головне. Перемога от-от.
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01.10.2024 06:28 Ответить
Якщо українці відійдуть з Вугледару - це тактичний хід. Якщо підуть в оточення і будуть полонені - поразка.
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01.10.2024 06:30 Ответить
Командира зняли, а зараз геній сцирського заганяє бригаду в котел? Недобрі думки це навіює.
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01.10.2024 06:55 Ответить
Говнокомандувачів пора на мило, поки вони все не просрали
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01.10.2024 07:06 Ответить
Де землю здали китайцям ?
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01.10.2024 07:32 Ответить
Я теж так вважаю. Винні міжнародна мафія, китайці і трохи Порошенко. Потужний Лідер і кацапи ніпрічьом🕎
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01.10.2024 07:45 Ответить
Хай краще б Китай. Вони б викопали літій і зробили дешеві батарейки. А так залишиться в землі. Чому його не добували в 2021р, наприклад? І рашка не добуватиме теж. Бо весь постсовок просраний і тут керують дрібні крадуни, не здатні запустити нові великі виробництва.
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01.10.2024 10:35 Ответить
Фронт сиплеться місто за містом, зеленому потрібно визнати, що сирський безпорадний неефективний командувач, а не сцяти людям у вічі, що все добре, за одно і самому пакувати чемодани
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01.10.2024 07:32 Ответить
Як ССО він не понагий, мабуть.
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01.10.2024 07:45 Ответить
Курськ вже наш? Чи теж капкан?
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01.10.2024 07:44 Ответить
Вся відповідальність за втрати територій на Донбасі лежить на "найвеличнішому" ,це і провал мобілізації ,відсутність фортефікаційних споруд ,зміна вищого вяйськового керівництва ,корупція на всіх рівнях, та далеко не патріотичні люди у владі за все треба відповідати ,досить в дурника гратись.
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01.10.2024 07:45 Ответить
Ставка зеленого наркомана в дії.
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01.10.2024 08:00 Ответить
Вугледарі здали, путінську нафту продовжили качати ******* територією України..... Клоун, де перемога?!
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01.10.2024 08:31 Ответить
Я служу у війську. А ти чого втік з України чи ти орк ?!
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01.10.2024 10:01 Ответить
Якщо ЗСУ залишить Вугледар в повному складі, то так потрібно, бо тих 100 жителів і руїни не має змісту тримати. Жителі зробили свій вибір,а Воїнів ЗСУ потрібно зберегти
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01.10.2024 09:02 Ответить
"не має змісту тримати" - це вже якісь "пекельні борошна", не паплюжте мову!
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01.10.2024 11:25 Ответить
Зміст поняття, зміст новини,зміст події. Так що вам там борошно?
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01.10.2024 12:38 Ответить
Ну ось знову "борошна" який "зміст події"? "Суть події" може бути зміст поняття, зміст новини, зміст книги, зміст речення, але в даному випадку ніяк не зміст! Чи ви геть не розумієте що написали, чи ви так мову знаєте? Добре, підкажу на майбутнє "не має сенсу тримати" - Ось де у вас "борошна" виникли, чи то може гугл-перекладач підвів, він такий, підступний
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01.10.2024 15:00 Ответить
По Днепру ? Или сразу в Карпатах?
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01.10.2024 14:09 Ответить
Знову наші демагоги почнуть сцяти в очі, що кацапи не контролюють місто, а коли місто здадуть будуть розповідати що це незначне просування ворога.
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01.10.2024 09:03 Ответить
Кацапи тут застосували класику жанру... зібрали купу особового складу і техніки на флангах. Продавили. Дії нашого вєрховнава, їздити з єрмаком і ховати від всіх якийсь "план пабєди". Дії головнокомандувача, перед генеральним наступом русні на Вугледар зняти з командування гарнізоном людину, яка вже там рубається майже з самого початку. Ну і частину 72-ки перекинути на інші напрямки. Результат закономірний. Тут вже лишається одне питання. Дії зелених це позачергова некомпетентність чи цілеспрямована акція.
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01.10.2024 09:18 Ответить
И в этот момент снимают командира! Потужный и гинекологический план!
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01.10.2024 09:48 Ответить
Если сдадут угледар,то прямые путь на запорожье, а там и Днепр рядом.
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01.10.2024 10:05 Ответить
Задача орків в тому щоби на зиму витіснити наші війська з міских забудівель в чисте поле. Одне діло коли ти зимою в будинку чи підвалі, а зовсім друге, коли в бліндажі чи окопі. Тому вони так вперто і намагаються до зими захопити Покровськ, Часів Яр, Торецьк, Вугледар. Заодно і вихід на адміністративний кородон Донеччини. З курської області ми всеодно, рано чи пізно, вийдемо, а от втрачене в Україні, буде ой як не просто повернути!
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01.10.2024 10:54 Ответить
Що це за прутня! Постійно відступаємо та втрачаємо!

Де відповідальність керівництва?

Нікого не знімають - як так і треба!

Нікого не призивають, хоча всі дані взяли!

У нас, взагалі, існує держава?!
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01.10.2024 11:32 Ответить
Зе здача Донбасу йде по плану
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01.10.2024 12:18 Ответить
 
 