Угледар, Купянск, Горняк | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о текущей ситуации на фронте и обороне городов Угледар, Купянск и Горняк.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Почему сдают Покровск?| Юрий Бутусов. ВИДЕО