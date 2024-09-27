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Угледар, Купянск, Горняк | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в прямом эфире рассказывает о текущей ситуации на фронте и обороне городов Угледар, Купянск и Горняк.

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Бутусов Юрий (4367) Угледар (129) Купянск (645)


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Родовище літію в цьому районі.. мабуть одне з найбільших в сваіті...хкуйло покладе там стільки , стільки потрібно своїх орків..і звідти його вже хрін вибєш..Ніколи не чув, щоб згадували про це родовище наші керівники...
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28.09.2024 04:22 Ответить
 
 