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Вугледар, Куп’янськ, Гірник | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про поточну ситуацію на фронті та оборону міст Вугледар, Куп'янськ та Гірник.

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Автор: 

Бутусов Юрій (3598) Вугледар (143) Куп’янськ (771)


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Родовище літію в цьому районі.. мабуть одне з найбільших в сваіті...хкуйло покладе там стільки , стільки потрібно своїх орків..і звідти його вже хрін вибєш..Ніколи не чув, щоб згадували про це родовище наші керівники...
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28.09.2024 04:22 Відповісти
 
 