Вугледар, Куп’янськ, Гірник | Юрій Бутусов. ВIДЕО
Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про поточну ситуацію на фронті та оборону міст Вугледар, Куп'янськ та Гірник.
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Caesar Rsi #584702
показати весь коментар28.09.2024 04:22 Відповісти Мені подобається 3
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