Вугледар, Куп’янськ, Гірник | Юрій Бутусов. ВIДЕО

Головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов у прямому ефірі розповідає про поточну ситуацію на фронті та оборону міст Вугледар, Куп'янськ та Гірник.

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