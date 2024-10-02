Командование дало разрешение на вывод наших подразделений из Угледара из-за угрозы окружения, - ОСГВ "Хортица"
В Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".
Как отмечается, понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.
Возникла угроза окружения города
"В попытке любой ценой взять город под контроль, "(враг. - Ред.) сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города", - говорится в сообщении.
"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", - добавляют в ОСГВ "Хортица".
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара. Впоследствии, по их данным, по состоянию на вечер 1 октября 2024 года населенный пункт был оккупирован.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.
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тож снаряди простих гаубиць прострілює всю цю відстань!!!
Вам це не нагадує Іловайськ чи Дебальцеве??
1) на Росію щойно обрушиться шквал дальнобійних ракет, виготовлених в Україні;
2) буде фізично знищений Пуйло;
Але ці дві умови припинять війну, якщо на той час Зелена Сопля возз'єднається зі своєю родиною (папеле Сашою і мамеле Римою) в Герцлії в Ізраїловці.
И сами знаете, кто и зачем это сделал Ху#лу на радость.
Битва на уровне Берлинской операции...
А пісульки диваних експертів та невідомі інтерв'ю в жовтій пресі - для недалеких.
▪️"За этот период ВС РФ увеличили оккупированную территорию по всей Украине на 511 км² - около 431 из которых были заявлены вдоль фронта между Бахмутом и Вугледаром".
▪️"У ВС РФ есть количество, чтобы продолжать давление, а западная помощь не компенсирует дефицит техники".
▪️"В районе Угледара артиллерийские залпы иногда достигают 10 снарядов к 1 в пользу РФ".
▪️"Покровск - ключевой автомобильный и железнодорожный узел. Разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян".
Скільки ще української території здасть Зеленський? Причому не просто здасть, а і окропить кров'ю українців? І мова йде не про капітуляцію перед кремлівським упирем, мова йде про повну нездатність Верховного Головнокомандувача призначити на важливі посади розумних, а не жополизів, та про тотальне розкрадання коштів, замість фінансування оборони.
Я не знаю чи можна швидко відвоювати окуповане, але я більш ніж впевнений, що будуючи лінії оборони, озброюючи ЗСУ та зберігаючи життя бійців, можна спокійно утримувати наявне і не дарувати рашистам нашу землю.
але, скажу про зе!шоблу.
повний пройоб всіх ланок війни. починаючі з ганебної бусіфікації, виробництва зброї, логістики, керівництво в підрозділах.
вся війна тримається виключно не самих українцях, на яких відкрито паразитує зе!поц.
бригади розвинули успіх прориву, а німці почекали та вразили фланги.
В результаті-- котел, і відкрита дорога на Сталінград.
Наші військові- не вчать історію, а це прикро.
Тож далі може бути ще швидше
Чому ми все здаємо?!
У Зеленського на столі варіанти реагування на втрату Вугледару. Три папірці з відмазками.
1. Відступ - порятунок життів.
2. Відступ було сплановано і проведено генштабом ЗСУ
3. Мовчим, через тиждень забудуть
Оп успешно справляется с поставленной задачей. Очистить Украину от украинцев. Около 12 миллионов в оккупации или выехали. Ещё около миллиона погибло или покалечены. Во многих деревнях мужиков почти не осталось. Каждую неделю похороны, иногда по 4 человека.