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Новости Война
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Командование дало разрешение на вывод наших подразделений из Угледара из-за угрозы окружения, - ОСГВ "Хортица"

Наслідки російських ударів по Вугледару

В Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.

Возникла угроза окружения города

"В попытке любой ценой взять город под контроль, "(враг. - Ред.) сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города", - говорится в сообщении.

"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", - добавляют в ОСГВ "Хортица".

Читайте также: Враг оккупировал Угледар и взял под контроль Обуховку на Курщине, - DeepState. КАРТЫ

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара. Впоследствии, по их данным, по состоянию на вечер 1 октября 2024 года населенный пункт был оккупирован.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.

Автор: 

ОСГВ Хортица (392) Угледар (129)


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Топ комментарии
+40
"зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів" - орки весь час так зараз роблять. І не було ЖОДНОЇ спроби зрізати ті досить уразливі фланги. Чим займається Боргилевич і його Генеральний штаб? Після звільнення Шаптали - тільки провали...
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02.10.2024 13:08
+37
Эта угроза возникла ещё тогда, когда на фланги 72-й поставили сами знаете кого.
И сами знаете, кто и зачем это сделал Ху#лу на радость.
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02.10.2024 13:01
+32
Це катастрофа для ЗСУ, за це має відповісти зеля особисто. Непотріб підставляє збройні сили. Все, як під копірку, місто за містом. Де с-ані політики патріоти?
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02.10.2024 13:10
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Життя хлопців важливіше...
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02.10.2024 13:00 Ответить
але рішення прийнято коли коридор складає 10 нещасних км!!!!
тож снаряди простих гаубиць прострілює всю цю відстань!!!
Вам це не нагадує Іловайськ чи Дебальцеве??
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02.10.2024 19:45 Ответить
Війна в Україні швидко закінчиться при виконанні окремо будь-якої з двох умов:
1) на Росію щойно обрушиться шквал дальнобійних ракет, виготовлених в Україні;
2) буде фізично знищений Пуйло;
Але ці дві умови припинять війну, якщо на той час Зелена Сопля возз'єднається зі своєю родиною (папеле Сашою і мамеле Римою) в Герцлії в Ізраїловці.
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02.10.2024 22:43 Ответить
Эта угроза возникла ещё тогда, когда на фланги 72-й поставили сами знаете кого.
И сами знаете, кто и зачем это сделал Ху#лу на радость.
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02.10.2024 13:01 Ответить
Кацапи повторають раз за разом -- удари з флангів -- напівоточення - і міста немає
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02.10.2024 13:04 Ответить
не царське діло тактику і стратегію вивчати....їхні нащадки там не воюють!
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02.10.2024 15:07 Ответить
Так що діпи не біжить попереду ЗСУ на шпальтах газети, а просто повагу майте до тих,хто вас захищає.
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02.10.2024 13:05 Ответить
Там рашисти і здохнуть у корчах!
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02.10.2024 13:06 Ответить
Сколько будем отступать ,с угледара дорога на запорожье они так и сделают.б
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02.10.2024 13:07 Ответить
От Угледара до Запорожья по прямой 140км, во только лбс в 30 км от Запорожья уже 2,5 года. "Дорога на Запорожье" стратегическое заявление).
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02.10.2024 13:47 Ответить
Всего лишь тысячу дней постоянных атак и на исходе третьего года войны мелкий городишко взят Второй армией мира.

Битва на уровне Берлинской операции...
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02.10.2024 19:40 Ответить
Пишуть що вчора концентрація була дуже висока, десь 1-12. Ждучи там лишились чи ні? Вкрити би трохи артою після відходу, але якщо лишились ждуни то неможна
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02.10.2024 13:07 Ответить
Ждунів не тільки неможна, а потрібно.
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02.10.2024 13:22 Ответить
Пише "позитивний блохер" Мирошников? Як кажуть - "соловей Генштабу". Він і не таке напише.
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03.10.2024 01:49 Ответить
"зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів" - орки весь час так зараз роблять. І не було ЖОДНОЇ спроби зрізати ті досить уразливі фланги. Чим займається Боргилевич і його Генеральний штаб? Після звільнення Шаптали - тільки провали...
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02.10.2024 13:08 Ответить
Воюють за Курщину. Там цікавіше.
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02.10.2024 13:11 Ответить
Непровірена інфа, але начальник Генштабу Баргилевич зараз під слідством за корупцію.
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02.10.2024 13:35 Ответить
Типовий птєнєц дєрьмака.
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02.10.2024 14:01 Ответить
Якщо інфа неперевірена - якого лисого ти тут це пишеш? Тріпло кукурудзяне... Начитаються Безуглої й біжать дристати під новинами.
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03.10.2024 01:51 Ответить
Виконує наказ боневтіка по здачі Донбасу.
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02.10.2024 16:30 Ответить
Це катастрофа для ЗСУ, за це має відповісти зеля особисто. Непотріб підставляє збройні сили. Все, як під копірку, місто за містом. Де с-ані політики патріоти?
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02.10.2024 13:10 Ответить
Це вже покращення від Зешмарклі і проСирського чи ще попереду будуть кращі ???
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02.10.2024 13:14 Ответить
Як ви кажете, с…ні політики-патріоти самі у владі не зʼявляються, їх обирають туди. Але це не наш випадок.
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02.10.2024 13:15 Ответить
Всіх вивели своєчасно.
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02.10.2024 13:16 Ответить
Угу. Тіко купа лягла на прострілюваній ґрунтівці, а поранених кинули на полон. А хто проскочив і не 300-й, тіх можна урочисто оголосити всіма. Вивели! Під руцю! Нічо не міняється з Дебалі...
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03.10.2024 01:54 Ответить
Вже тиждень тому почали виводити.

А пісульки диваних експертів та невідомі інтерв'ю в жовтій пресі - для недалеких.
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03.10.2024 08:22 Ответить
Кордони все ближче! Воюємо далі
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02.10.2024 13:17 Ответить
А почему не было обороны вокруг Угледара чтобы не допустить окружения? Теперь какой город следующий? Покровск, Харьков, Днепр, Запорожье будет сноситься рашистскими КАБами?
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02.10.2024 13:18 Ответить
Зато сколько военблогеров расказывали что Угледар ето второй Бахмут который рашисты будут брать пол года и потеряют стотыщ своих голов. А оказывается орки берут город за городом создавая угрозу или полное окружение.
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02.10.2024 13:21 Ответить
Скіки? Мирошников писав. Ну, в нього робота така. Позитивненько писати. Новий Арестович росте.
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03.10.2024 01:56 Ответить
ВС РФ в Донецкой области захватили территории в августе и сентябре такими темпами, которых не было со времен полномасштабного вторжения в 2022 году, - https://www.washingtonpost.com/world/2024/10/02/ukraine-russia-advance-pokrovsk-vuhledar/ WP

▪️"За этот период ВС РФ увеличили оккупированную территорию по всей Украине на 511 км² - около 431 из которых были заявлены вдоль фронта между Бахмутом и Вугледаром".
▪️"У ВС РФ есть количество, чтобы продолжать давление, а западная помощь не компенсирует дефицит техники".
▪️"В районе Угледара артиллерийские залпы иногда достигают 10 снарядов к 1 в пользу РФ".
▪️"Покровск - ключевой автомобильный и железнодорожный узел. Разрушение железных дорог и мостов означает, что он фактически потерян".
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02.10.2024 13:18 Ответить
Сколько вышло и шо с ранеными, опять оставили, как в Авдеевке?
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02.10.2024 13:23 Ответить
Яка наступна "фортеця"? Покровськ?
Скільки ще української території здасть Зеленський? Причому не просто здасть, а і окропить кров'ю українців? І мова йде не про капітуляцію перед кремлівським упирем, мова йде про повну нездатність Верховного Головнокомандувача призначити на важливі посади розумних, а не жополизів, та про тотальне розкрадання коштів, замість фінансування оборони.
Я не знаю чи можна швидко відвоювати окуповане, але я більш ніж впевнений, що будуючи лінії оборони, озброюючи ЗСУ та зберігаючи життя бійців, можна спокійно утримувати наявне і не дарувати рашистам нашу землю.
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02.10.2024 13:23 Ответить
Він особисто здає,чи з допомогою бравих єнералів??
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02.10.2024 16:14 Ответить
там резервам и пздц
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02.10.2024 13:24 Ответить
Влада взагалі в курсі, що відбувається на фронтах? Бо в них по телебаченню перемога за перемогою, а на фронтах - відступ за відступом.
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02.10.2024 13:25 Ответить
Офіційні брехуни офіційно згодились, що Вугледар втрачено. Що станеться з оточеними там підрозділами, це зрозуміло - Зеленський порадить їм здатись, як колись "Азову". В оточення біля 400 бійців (це неповні дані). Шляхи відступу прострілюють майже впритул, втрати будуть колосальні. Дозвіл на відступ видано з запізненням на три доби.(с)tZe inform.
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02.10.2024 13:26 Ответить
Не виправдовуючи Зє, і Си, і інших дегенератів. tZe inform - це московська іпсоха. Припиніть це лайно розганяти.
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03.10.2024 01:59 Ответить
не коментую дії військових! не маю права.
але, скажу про зе!шоблу.
повний пройоб всіх ланок війни. починаючі з ганебної бусіфікації, виробництва зброї, логістики, керівництво в підрозділах.
вся війна тримається виключно не самих українцях, на яких відкрито паразитує зе!поц.
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02.10.2024 13:28 Ответить
формула Сирського-Зеленського в дії.....
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02.10.2024 13:35 Ответить
Оманские соглашения.
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02.10.2024 13:51 Ответить
Ще жодного разу срані совкові генерали вчасно на наказали виходити з позицій. Це свідоме знищення особового складу ЗСУ.
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02.10.2024 13:49 Ответить
Они армиями в войнушки играют.
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02.10.2024 14:57 Ответить
стратехія ЗЕ шобли проста ,як макаронина. Знищити більш менш боєздатні підрозділи ЗСУ.щоби потім інші ,просто кинули нах зброю і порозбігалися по хатах. Ворог підійде під Дніпро ,а потім гнусавий скунс звинуватить військових у поразці та запросить капітуляції...
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02.10.2024 13:53 Ответить
Нарід, как вы не поймете, все шо вытворяет это кубло делается не от непонимания или непрофессианализма, а по инструкциям из кремля. Это называется планомерной сдачей Украины.
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02.10.2024 14:00 Ответить
В 1942 році Червона Армія почала наступ під Харківом. Панцерні
бригади розвинули успіх прориву, а німці почекали та вразили фланги.
В результаті-- котел, і відкрита дорога на Сталінград.
Наші військові- не вчать історію, а це прикро.
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02.10.2024 14:27 Ответить
Сврский поспал, смотался на курорт, и гдет на месяц - два позже чем нужно таки отдал приказ отступать. Под диким обстрелом, полями. Идите если дойдете. Барин
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02.10.2024 14:42 Ответить
Навряд Сирський особисто там командував. Є ОТУ, ОСУВ...
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03.10.2024 02:00 Ответить
Дуже раділи як захопили малонаселенні пункти на курщині ,в той час як ворог безперервно атакує і захоплює Донбас.
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02.10.2024 14:45 Ответить
оман ніхто не скасовував
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02.10.2024 14:48 Ответить
а чому виникла загроза оточення??? Вимагаемо пояснень.... у кожної проблеми є ПІБ....
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02.10.2024 14:47 Ответить
чи не запізно..., будемо сподіватися на краще...
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02.10.2024 14:48 Ответить
Чомусь не чутно про заздалегідь підготовлені укріплення. Бо за Вугледаром поле.
Тож далі може бути ще швидше
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02.10.2024 15:32 Ответить
В планах клоуна следующий Покровск или Курахово? Теперь даже зеленым идиотам стало понятно для чего клоун убрал Залужного? ***** сейчас очень доволен, его операция Буратино приносит успехи.
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02.10.2024 15:36 Ответить
Всі міста нашими полководцями (прости,Господи...) здаються по одному шаблону: здача русні флангів (без бою?),напівоточення,агонія безнадійної оборони,відведення війська з міста " з метою врятування життя наших хлопців". І все це на фоні зливи відеосюжетів про конання одиноких кацапів,з порваними попками,відірваними головами,палаючими яйцями тоо,під тупі радісні вигуки тилових ухилянтів та ботів МОУ...
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02.10.2024 16:23 Ответить
А если всеми силами держать фланги - будет удар по центру. Как в Авдеевке и Торецке. Просто мало сил для обороны.
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02.10.2024 18:35 Ответить
100% вірно
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02.10.2024 22:30 Ответить
Офіційні брехуни офіційно згодились, що Вугледар втрачено. Що станеться з оточеними там підрозділами, це зрозуміло - Зеленський порадить їм здатись, як колись "Азову". В оточення біля 400 бійців (це неповні дані). Шляхи відступу прострілюють майже впритул, втрати будуть колосальні. Дозвіл на відступ видано з запізненням на три доби
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02.10.2024 16:41 Ответить
Припини розганяти московську іпсоху tZe inform. Потрібна правдива інфа, а не дрисня, яку ти жереш через паніку й тупість.
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03.10.2024 02:02 Ответить
Тобто оточення та розстріл воїнів ЗСУ- це паніка та тупість? Згоден. Зепдр пі'анікує та грається у солдатики життям українців. Ще й тупить . При Залужному чомусь такого не було. Може ти просто брешеш та вигороджуєш ще виродків?
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03.10.2024 06:44 Ответить
Зелені вбивці ерьмачка сирського . Б...
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02.10.2024 16:43 Ответить
Зеленський, Умєров, Сирський - де резерви, де власна зброя, де укріплення, де нормальні командири!

Чому ми все здаємо?!
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02.10.2024 21:24 Ответить
Хто відповість за вбивства українськіх військовослужбовців і втрати територій? Питання риторичне - Путін. "Українська" влада ні вчому не винна.
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02.10.2024 22:02 Ответить
Останнім часом до Путеня додалася й Безугла.Виявляється,вона в усьому винна не менше від Путіна. А єнерали ні в чому не винні,ну,ні вчому ж!!!!! Вони такі талановиті.....
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02.10.2024 22:37 Ответить
184 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

У Зеленського на столі варіанти реагування на втрату Вугледару. Три папірці з відмазками.

1. Відступ - порятунок життів.

2. Відступ було сплановано і проведено генштабом ЗСУ

3. Мовчим, через тиждень забудуть
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03.10.2024 07:00 Ответить
Зато просроченный в ООН тусанул. Очень похоже что если не отправить вечно зелёного нах, Украину ждёт унизительноый договор о мире. Иностранную технику и лучшие части перемалывают в Курской области. Учитывая полное превосходство врага в небе и запрет бить иностранными ракетами понятен какой там будет результат.
Оп успешно справляется с поставленной задачей. Очистить Украину от украинцев. Около 12 миллионов в оккупации или выехали. Ещё около миллиона погибло или покалечены. Во многих деревнях мужиков почти не осталось. Каждую неделю похороны, иногда по 4 человека.
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03.10.2024 08:57 Ответить
 
 