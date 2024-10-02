Командование дало разрешение на вывод наших подразделений из Угледара из-за угрозы окружения, - ОСГВ "Хортица"

В Силах обороны официально подтвердили вывод украинских войск из Угледара в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОСГВ "Хортица".

Как отмечается, понеся многочисленные потери в результате длительных боев, противник не оставил попыток захватить Угледар.

Возникла угроза окружения города

"В попытке любой ценой взять город под контроль, "(враг. - Ред.) сумел направить резервы для проведения фланговых ударов, которые истощили оборону подразделений Вооруженных Сил Украины. В результате действий противника возникла угроза окружения города", - говорится в сообщении.

"Высшим командованием предоставлено разрешение на осуществление маневра по выводу подразделений из Угледара с целью сохранения личного состава и боевой техники, занятия положения для ведения дальнейших действий", - добавляют в ОСГВ "Хортица".

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Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара. Впоследствии, по их данным, по состоянию на вечер 1 октября 2024 года населенный пункт был оккупирован.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.