Враг оккупировал Угледар и взял под контроль Обуховку на Курщине, - DeepState. КАРТЫ

Войска РФ оккупировали Угледар Донецкой области и Обуховку в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.

"Враг оккупировал Угледар и Обуховку", - говорится в сообщении.

Волновахский район (по старой админсистеме) полностью утрачен", - добавляют аналитики.

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Обуховка



Угледар

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.