РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13085 посетителей онлайн
Новости Война
20 860 45

Враг оккупировал Угледар и взял под контроль Обуховку на Курщине, - DeepState. КАРТЫ

У Вугледарі залишаються 107 осіб, всіх дітей евакуювали

Войска РФ оккупировали Угледар Донецкой области и Обуховку в Курской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.

"Враг оккупировал Угледар и Обуховку", - говорится в сообщении.

Волновахский район (по старой админсистеме) полностью утрачен", - добавляют аналитики.

Также читайте: В 72-й бригаде ВСУ отрицают полный захват Угледара оккупантами, - СМИ

Обухівка під ворогом
Обуховка

Вугледар під ворогом
Угледар

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.

Автор: 

Донецкая область (9790) Курск (1119) Угледар (129)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+17
зелена мразото не дає пояснень чому кожного дня по декілька населених пунктів здаемо...
показать весь комментарий
02.10.2024 12:07
+16
"Війська РФ окупували... Обуховку у Курській області" - цікава інтерпретація події...
показать весь комментарий
02.10.2024 10:27
+16
За Вугледаром фортифікації є? Якщо ні, то буде як з Авдіївкою. Далі буде битва за Курахове і Покровськ.
показать весь комментарий
02.10.2024 10:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Чорні Запорожці продовжують утилізувати пі@арів у Вугледарі
показать весь комментарий
02.10.2024 10:14 Ответить
Аналітики мають тільки дані орків, це спростовано 72-ю. Наразі не розумію, навіщо Цензор друкує неперевірені дані
показать весь комментарий
02.10.2024 10:35 Ответить
Орден в студію для маршала Пошехонського : ! За сдачу Угледара". На його грудях уже повинні буди рдени за здачу Дебальцево, Соледара, Бахмута, Мар'їнки. Можливо ці нагороди йому торжественно вручать в Кремлі, коли -небудь. Особлива подяка за здачу Вугледара двічі підстреленому Трампу, його МАГА і спікеру Джонсону.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:28 Ответить
Творожніков -вєлікій палкаводєц пабєди💪
показать весь комментарий
02.10.2024 10:15 Ответить
Як там наші? - всі виишли не виишли? -- діждались до оточення
показать весь комментарий
02.10.2024 10:18 Ответить
https://www.cemaat.media/ua/article/viyna-v-********-1-zhovtnya Як завжди, евакуація відбувається невеликими групами, але з 10 осіб (в середньому) в кожній групі вийти вдається лише 3-4...
показать весь комментарий
02.10.2024 10:41 Ответить
По вашему это эвакуация? Это разгром, к сожалению разгром в Авдеевке ничему не научил.
показать весь комментарий
02.10.2024 11:53 Ответить
По-моєму, це просто правда війни.
показать весь комментарий
02.10.2024 12:37 Ответить
"Війська РФ окупували... Обуховку у Курській області" - цікава інтерпретація події...
показать весь комментарий
02.10.2024 10:27 Ответить
Окупували дружню нам КНР, частково
показать весь комментарий
02.10.2024 15:33 Ответить
А чого очікувати, коли замість розумних командуючих ставлять "угодних". Що Умеров, що Сирський, або самий-самий сповідують принцип: "Крок вперед, два кроки назад" як наказує скромняга Єрмак.
показать весь комментарий
02.10.2024 10:29 Ответить
ПРИНЦИП, за яким під керівництвом України від "Меген Давида" назначаються керівники ЗСУ один: ХТО ЗАВГОДНО _ТІЛЬКИ НЕ УКРАЇНЕЦЬ! Воно й зрозуміло, так безпечніше для цього єврейського керівництва Украхнської держави.
показать весь комментарий
02.10.2024 17:33 Ответить
За Вугледаром фортифікації є? Якщо ні, то буде як з Авдіївкою. Далі буде битва за Курахове і Покровськ.
показать весь комментарий
02.10.2024 10:35 Ответить
Фортифікаціі від Вугледара за 8 км
показать весь комментарий
02.10.2024 10:38 Ответить
це звичайно клас. Ворог окупував село на Курщині.
показать весь комментарий
02.10.2024 10:41 Ответить
Головне звільнили Залужного і команду , і все заради рейтингу "найвеличнішого",тепер вся відповідальність на цьому горе президенті ,чи він тут ні до чого це військові ?
показать весь комментарий
02.10.2024 11:03 Ответить
@ "Захоплення Вугледара росією відбулося після серії дорогих, невдалих штурмів росії поблизу населеного пункту за останні два з половиною роки. Відомий російський мілблогер запостив повідомлення про захоплення Вугледара, згадавши нібито його розмову з російським високопоставленим офіцером, який сказав йому, що російське рішення наступати на вугледарському напрямку в березні 2022 року було необдуманим, оскільки російські сили отримають " застряг" ​​в цьому місті.
Тут слід пригадати, що у жовтні-листопаді 2022 року та січні-лютому 2023 року рф здійснила принаймні дві великі наступальні спроби захопити Вугледар, обидва з яких призвели до великих втрат особового складу та військової техніки [7]. Попередні поразки Росії під Вугледаром призвели, зокрема, до виснаження 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот, EMD).[8]

Деякі російські джерела висловили сумніви, що російські війська зможуть швидко просунутися вперед і досягти значущих в оперативному відношенні проривів відразу після захоплення Вугледара. Деякі російські мілблогери зазначили, що вони не очікують, що лінія фронту розпадеться після захоплення Вугледара, посилаючись на українські оборонні позиції на північний схід від Вугледара та потребу російських військ повністю зачистити Вугледар, щоб зробити його придатною для використання позицією, з якої вони зможуть починати наступні наступи. [9]
Інший пов'язаний з Кремлем мілблогер розкритикував аргумент про те, що захоплення Вугледара росією призведе до знищення української оборони в Донецькій області та дозволить російським військам просунутися до Краматорська та Слов'янська (обидва приблизно за 170 км на північний схід від Вугледара) після захоплення Курахового та Покровська. Мілблогер натякнув, що аргумент відкидає той факт, що російським військам доведеться воювати через сильно укріплені населені пункти далеко на північ і північний схід від Вугледара, такі як Костянтинівка, Добропілля, Покровськ, Селидове, Курахове, Слов'янськ і Краматорськ.[11]
Раніше ISW оцінювало, що захоплення Вугледара росією навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом і тому, що російські війська й так контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара до жовтня 1, що означає, що російські сили вже мали можливість певною мірою перекрити українське матеріально-технічне забезпечення на цій ділянці фронту.[12]
Вугледар також знаходиться приблизно в 30 кілометрах на південь від нинішніх основних зусиль росії на Покровському напрямку, тому російським військам доведеться маневрувати через 30 кілометрів відкритої місцевості, щоб суттєво підтримувати наступальні операції на південний схід від Покровська. Вугледар також розташований за 23 кілометри на південь від автомагістралі H-15, яка тягнеться між містом Донецьк і прикордонною територією Донецько-Запорізької області, але російським військам потрібно буде просуватися по відкритій місцевості протягом майбутнього сезону сльоти, щоб дістатися до шосе.
Радник голови так званої "ДНР" Кімаковскій перед захопленням Вугледара росією оцінив, що ґрунтова дорога, якою українські сили могли відійти з Вугледара, незабаром стане непридатною для використання через багнюку, і цілком імовірно, що російські сили скоро зіткнуться з подібними проблемами, якщо незабаром відновлять механізовані штурми в цьому районі.[13]".
показать весь комментарий
02.10.2024 11:13 Ответить
якби на флангах виставили нормальні бойові підрозділи, то хєр пі@арам, а не Вугледар
показать весь комментарий
02.10.2024 16:58 Ответить
Ось і все на жаль.А в проСирського все ще Вугледар дєржиться...
показать весь комментарий
02.10.2024 11:52 Ответить
зелена мразото не дає пояснень чому кожного дня по декілька населених пунктів здаемо...
показать весь комментарий
02.10.2024 12:07 Ответить
хкуйло відвоював родовище літію
показать весь комментарий
02.10.2024 12:10 Ответить
Значить на цьому війна закінчиться..
показать весь комментарий
02.10.2024 21:48 Ответить
Якби, якби жлобство і крадійство не процвітало ( до цих пір) Армія була б армією з новими літаками ( 5 авіаційних заводів), новими Оплотами ( 5 танкових заводів), мала на 91-ший краще в світі ППО і в шахтах та на пускових третій ядерний потенціал ТО ХЕР БИ ЦЯ ВІЙНА ЗОВСІМ БУЛА. Але ніхто і не кається як крали так і крадуть а виробництво зброї, попри переможні рапорти, в глибокому і темному місці.
показать весь комментарий
02.10.2024 12:57 Ответить
"а виробництво зброї, попри переможні рапорти, в глибокому і темному місці"

Звідки вам таке відомо? Посилання можна на документи хоч якісь?
показать весь комментарий
02.10.2024 13:21 Ответить

ЗСУ б'ють рекорди: аналіз втрат росіян у війні за вересень

https://tsn.ua/ato/zsu-b-yut-rekordi-analiz-vtrat-rosiyan-u-viyni-za-veresen-2671647.html

показать весь комментарий
02.10.2024 13:29 Ответить
Чи співпадіння що командира звільнили перед цим? Здається 29числа , як вірити новинам.
Будуть прокляті навік оманські зрадники
показать весь комментарий
02.10.2024 15:31 Ответить
Тобто, генітальний план ЗЄ закінчиться тим, що ми просремо і тут, і там.

Чому я не здивований...
показать весь комментарий
02.10.2024 16:53 Ответить
Всю зелену зграю на ''передок''!
показать весь комментарий
02.10.2024 19:41 Ответить
Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:54 Ответить
Офіційні брехуни офіційно згодились, що Вугледар втрачено. Що станеться з оточеними там підрозділами, це зрозуміло - Зеленський порадить їм здатись, як колись "Азову". В оточення біля 400 бійців (це неповні дані). Шляхи відступу прострілюють майже впритул, втрати будуть колосальні. Дозвіл на відступ видано з запізненням на три доби.
показать весь комментарий
02.10.2024 19:55 Ответить
А потім дивуються ,чому ніхто не хоче воювати! Тому що вище керівництво країні знищує найбільш боєздатні і вмотивовані підрозділи! Уся війна на протязі 2.5 років складається з двох тенденцій , перша - це героїзм наших військових , і особливо добровольців , виняхідливість нижчої ланки командирів , а друга - це намагання керівництва країни знищити найбільш боєздатні підрозділи , даючи дурні вказівки держати оборону до останнього , сточуючи підрозділи до останнього , не поідсилюючи їх , наражаючи на небезпеку оточення , з якого їм доводиться героїчно і з втратами виходити , а вище військове командування допомагає в цьому.
Це не війна , це геноцид як з боку ворога , так і зі сого боку. Питання тільки в тому , що методи Жукова героїзуються , хоча вони є вбивчими для України! А тепер питання , з якого боку ворог??? І чому ми боремося тільки в одному напрямку?
показать весь комментарий
02.10.2024 21:23 Ответить
УДА Яроша як пишуть люди, в курську.128 з Закарпаття-її немає,80 дшб з Львова,тро з Львова-на курвщині.
Що це означає,не важко догадатись.
показать весь комментарий
03.10.2024 00:43 Ответить
а нехер було ворогів до влади приводити.
І, щоб писати такі тексти - для початку ти мусів би сам покаятися. Якщо ти був би чесною людиною.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:46 Ответить
У чому каятися?Я не вкрав ні копійки!У тому ,що замість одного гівна проголосував за інше? Так , каюсь , але я задовбався обирати між гівном і гівном. І не треба мені казати ,що хтось із них був гетьманом, бо я дуже прискіпливо слідкував за діями усіх хто був у владі.Мене задовбало жити у гівні ,хоча я живу може й краще за більшість ,але це все своїми руками і головою , а не завдяки зв'язкам і хабарям . Може покаятись ,що замість з сім'єю за кордон , побіг у ТРО і за три місяці заробив 30 тис кредиту на картці , та рачки ходив , бо спина прихватила? Мені далеко за 50, ближче до 60, і все життя як дурень вірив у те , Україна стане нормальною державою , а ми все ближче до гівнорашки , вже й переплюнули їїв багатьох речах! Я вважав ,що ми не бидло , як кацапи , але це була помилка , і це коштувало мені 33 роки втраченого часу , а зараз вже пізно.
показать весь комментарий
03.10.2024 21:52 Ответить
От вам і винищувачі F-16, і секретна ракета "Паляниця", і мінні поля на підступах яких не було, і оборонні фортифікації в полях яких за 12 років війни забули набудувать.
показать весь комментарий
02.10.2024 22:12 Ответить
Так ось із таких підарів як ви територія іде від нас!!
Ви трошки про себе аналізуйте і робіть висновки, і не розганяйте тут, а вперед на допомогу, ****** експерти!!
знатакі де зелені де червоні!!
Вже просто не хватає слів ****** сцикун
показать весь комментарий
02.10.2024 23:34 Ответить
НАШУ ОБУХОВКУ !?)
показать весь комментарий
02.10.2024 23:37 Ответить
Просирсько-кремлівський курсант знову проспав!!!
показать весь комментарий
03.10.2024 08:18 Ответить
 
 