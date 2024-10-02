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Новини Війна
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Ворог окупував Вугледар та взяв під контроль Обуховку на Курщині, - DeepState. КАРТИ

У Вугледарі залишаються 107 осіб, всіх дітей евакуювали

Війська РФ окупували Вугледар Донецької області та Обуховку у Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.

"Ворог окупував Вугледар та Обуховку", - йдеться у повідомленні.

Волноваський район (за старою адмінсистемою) повністю втрачено", - додають аналітики.

Також читайте: Росіяни безжально руйнують цивільну інфраструктуру населених пунктів у Курській області, - ОТУ "Сіверськ"

Обухівка під ворогом
Обуховка

Вугледар під ворогом
Вугледар

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару. Згодом, за їхніми даними, населений пункт було окуповано.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар із заходу та півдня.

Автор: 

Донецька область (8607) Курськ (1130) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+17
зелена мразото не дає пояснень чому кожного дня по декілька населених пунктів здаемо...
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02.10.2024 12:07
+16
"Війська РФ окупували... Обуховку у Курській області" - цікава інтерпретація події...
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02.10.2024 10:27
+16
За Вугледаром фортифікації є? Якщо ні, то буде як з Авдіївкою. Далі буде битва за Курахове і Покровськ.
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02.10.2024 10:35
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Чорні Запорожці продовжують утилізувати пі@арів у Вугледарі
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02.10.2024 10:14 Відповісти
Аналітики мають тільки дані орків, це спростовано 72-ю. Наразі не розумію, навіщо Цензор друкує неперевірені дані
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02.10.2024 10:35 Відповісти
Орден в студію для маршала Пошехонського : ! За сдачу Угледара". На його грудях уже повинні буди рдени за здачу Дебальцево, Соледара, Бахмута, Мар'їнки. Можливо ці нагороди йому торжественно вручать в Кремлі, коли -небудь. Особлива подяка за здачу Вугледара двічі підстреленому Трампу, його МАГА і спікеру Джонсону.
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02.10.2024 17:28 Відповісти
Творожніков -вєлікій палкаводєц пабєди💪
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02.10.2024 10:15 Відповісти
Як там наші? - всі виишли не виишли? -- діждались до оточення
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02.10.2024 10:18 Відповісти
https://www.cemaat.media/ua/article/viyna-v-********-1-zhovtnya Як завжди, евакуація відбувається невеликими групами, але з 10 осіб (в середньому) в кожній групі вийти вдається лише 3-4...
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02.10.2024 10:41 Відповісти
По вашему это эвакуация? Это разгром, к сожалению разгром в Авдеевке ничему не научил.
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02.10.2024 11:53 Відповісти
По-моєму, це просто правда війни.
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02.10.2024 12:37 Відповісти
"Війська РФ окупували... Обуховку у Курській області" - цікава інтерпретація події...
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02.10.2024 10:27 Відповісти
Окупували дружню нам КНР, частково
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02.10.2024 15:33 Відповісти
А чого очікувати, коли замість розумних командуючих ставлять "угодних". Що Умеров, що Сирський, або самий-самий сповідують принцип: "Крок вперед, два кроки назад" як наказує скромняга Єрмак.
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02.10.2024 10:29 Відповісти
ПРИНЦИП, за яким під керівництвом України від "Меген Давида" назначаються керівники ЗСУ один: ХТО ЗАВГОДНО _ТІЛЬКИ НЕ УКРАЇНЕЦЬ! Воно й зрозуміло, так безпечніше для цього єврейського керівництва Украхнської держави.
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02.10.2024 17:33 Відповісти
За Вугледаром фортифікації є? Якщо ні, то буде як з Авдіївкою. Далі буде битва за Курахове і Покровськ.
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02.10.2024 10:35 Відповісти
Фортифікаціі від Вугледара за 8 км
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02.10.2024 10:38 Відповісти
це звичайно клас. Ворог окупував село на Курщині.
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02.10.2024 10:41 Відповісти
Головне звільнили Залужного і команду , і все заради рейтингу "найвеличнішого",тепер вся відповідальність на цьому горе президенті ,чи він тут ні до чого це військові ?
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02.10.2024 11:03 Відповісти
@ "Захоплення Вугледара росією відбулося після серії дорогих, невдалих штурмів росії поблизу населеного пункту за останні два з половиною роки. Відомий російський мілблогер запостив повідомлення про захоплення Вугледара, згадавши нібито його розмову з російським високопоставленим офіцером, який сказав йому, що російське рішення наступати на вугледарському напрямку в березні 2022 року було необдуманим, оскільки російські сили отримають " застряг" ​​в цьому місті.
Тут слід пригадати, що у жовтні-листопаді 2022 року та січні-лютому 2023 року рф здійснила принаймні дві великі наступальні спроби захопити Вугледар, обидва з яких призвели до великих втрат особового складу та військової техніки [7]. Попередні поразки Росії під Вугледаром призвели, зокрема, до виснаження 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот, EMD).[8]

Деякі російські джерела висловили сумніви, що російські війська зможуть швидко просунутися вперед і досягти значущих в оперативному відношенні проривів відразу після захоплення Вугледара. Деякі російські мілблогери зазначили, що вони не очікують, що лінія фронту розпадеться після захоплення Вугледара, посилаючись на українські оборонні позиції на північний схід від Вугледара та потребу російських військ повністю зачистити Вугледар, щоб зробити його придатною для використання позицією, з якої вони зможуть починати наступні наступи. [9]
Інший пов'язаний з Кремлем мілблогер розкритикував аргумент про те, що захоплення Вугледара росією призведе до знищення української оборони в Донецькій області та дозволить російським військам просунутися до Краматорська та Слов'янська (обидва приблизно за 170 км на північний схід від Вугледара) після захоплення Курахового та Покровська. Мілблогер натякнув, що аргумент відкидає той факт, що російським військам доведеться воювати через сильно укріплені населені пункти далеко на північ і північний схід від Вугледара, такі як Костянтинівка, Добропілля, Покровськ, Селидове, Курахове, Слов'янськ і Краматорськ.[11]
Раніше ISW оцінювало, що захоплення Вугледара росією навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом і тому, що російські війська й так контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара до жовтня 1, що означає, що російські сили вже мали можливість певною мірою перекрити українське матеріально-технічне забезпечення на цій ділянці фронту.[12]
Вугледар також знаходиться приблизно в 30 кілометрах на південь від нинішніх основних зусиль росії на Покровському напрямку, тому російським військам доведеться маневрувати через 30 кілометрів відкритої місцевості, щоб суттєво підтримувати наступальні операції на південний схід від Покровська. Вугледар також розташований за 23 кілометри на південь від автомагістралі H-15, яка тягнеться між містом Донецьк і прикордонною територією Донецько-Запорізької області, але російським військам потрібно буде просуватися по відкритій місцевості протягом майбутнього сезону сльоти, щоб дістатися до шосе.
Радник голови так званої "ДНР" Кімаковскій перед захопленням Вугледара росією оцінив, що ґрунтова дорога, якою українські сили могли відійти з Вугледара, незабаром стане непридатною для використання через багнюку, і цілком імовірно, що російські сили скоро зіткнуться з подібними проблемами, якщо незабаром відновлять механізовані штурми в цьому районі.[13]".
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02.10.2024 11:13 Відповісти
якби на флангах виставили нормальні бойові підрозділи, то хєр пі@арам, а не Вугледар
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02.10.2024 16:58 Відповісти
Ось і все на жаль.А в проСирського все ще Вугледар дєржиться...
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02.10.2024 11:52 Відповісти
зелена мразото не дає пояснень чому кожного дня по декілька населених пунктів здаемо...
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02.10.2024 12:07 Відповісти
хкуйло відвоював родовище літію
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02.10.2024 12:10 Відповісти
Значить на цьому війна закінчиться..
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02.10.2024 21:48 Відповісти
Якби, якби жлобство і крадійство не процвітало ( до цих пір) Армія була б армією з новими літаками ( 5 авіаційних заводів), новими Оплотами ( 5 танкових заводів), мала на 91-ший краще в світі ППО і в шахтах та на пускових третій ядерний потенціал ТО ХЕР БИ ЦЯ ВІЙНА ЗОВСІМ БУЛА. Але ніхто і не кається як крали так і крадуть а виробництво зброї, попри переможні рапорти, в глибокому і темному місці.
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02.10.2024 12:57 Відповісти
"а виробництво зброї, попри переможні рапорти, в глибокому і темному місці"

Звідки вам таке відомо? Посилання можна на документи хоч якісь?
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02.10.2024 13:21 Відповісти

ЗСУ б'ють рекорди: аналіз втрат росіян у війні за вересень

https://tsn.ua/ato/zsu-b-yut-rekordi-analiz-vtrat-rosiyan-u-viyni-za-veresen-2671647.html

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02.10.2024 13:29 Відповісти
Чи співпадіння що командира звільнили перед цим? Здається 29числа , як вірити новинам.
Будуть прокляті навік оманські зрадники
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02.10.2024 15:31 Відповісти
Тобто, генітальний план ЗЄ закінчиться тим, що ми просремо і тут, і там.

Чому я не здивований...
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02.10.2024 16:53 Відповісти
Всю зелену зграю на ''передок''!
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02.10.2024 19:41 Відповісти
Після встановлення факту часткового оточення підрозділів 72-ї бригади ЗСУ наказу на відступ вона не отримувала. Тепер в повне оточення потрапила більша частина особового складу бригади. Вся відповідальність за це повністю лежить на військово-політичному керівництві країни - Баргілевич, Сирський, Зеленський.
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02.10.2024 19:54 Відповісти
Офіційні брехуни офіційно згодились, що Вугледар втрачено. Що станеться з оточеними там підрозділами, це зрозуміло - Зеленський порадить їм здатись, як колись "Азову". В оточення біля 400 бійців (це неповні дані). Шляхи відступу прострілюють майже впритул, втрати будуть колосальні. Дозвіл на відступ видано з запізненням на три доби.
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02.10.2024 19:55 Відповісти
А потім дивуються ,чому ніхто не хоче воювати! Тому що вище керівництво країні знищує найбільш боєздатні і вмотивовані підрозділи! Уся війна на протязі 2.5 років складається з двох тенденцій , перша - це героїзм наших військових , і особливо добровольців , виняхідливість нижчої ланки командирів , а друга - це намагання керівництва країни знищити найбільш боєздатні підрозділи , даючи дурні вказівки держати оборону до останнього , сточуючи підрозділи до останнього , не поідсилюючи їх , наражаючи на небезпеку оточення , з якого їм доводиться героїчно і з втратами виходити , а вище військове командування допомагає в цьому.
Це не війна , це геноцид як з боку ворога , так і зі сого боку. Питання тільки в тому , що методи Жукова героїзуються , хоча вони є вбивчими для України! А тепер питання , з якого боку ворог??? І чому ми боремося тільки в одному напрямку?
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02.10.2024 21:23 Відповісти
УДА Яроша як пишуть люди, в курську.128 з Закарпаття-її немає,80 дшб з Львова,тро з Львова-на курвщині.
Що це означає,не важко догадатись.
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03.10.2024 00:43 Відповісти
а нехер було ворогів до влади приводити.
І, щоб писати такі тексти - для початку ти мусів би сам покаятися. Якщо ти був би чесною людиною.
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03.10.2024 07:46 Відповісти
У чому каятися?Я не вкрав ні копійки!У тому ,що замість одного гівна проголосував за інше? Так , каюсь , але я задовбався обирати між гівном і гівном. І не треба мені казати ,що хтось із них був гетьманом, бо я дуже прискіпливо слідкував за діями усіх хто був у владі.Мене задовбало жити у гівні ,хоча я живу може й краще за більшість ,але це все своїми руками і головою , а не завдяки зв'язкам і хабарям . Може покаятись ,що замість з сім'єю за кордон , побіг у ТРО і за три місяці заробив 30 тис кредиту на картці , та рачки ходив , бо спина прихватила? Мені далеко за 50, ближче до 60, і все життя як дурень вірив у те , Україна стане нормальною державою , а ми все ближче до гівнорашки , вже й переплюнули їїв багатьох речах! Я вважав ,що ми не бидло , як кацапи , але це була помилка , і це коштувало мені 33 роки втраченого часу , а зараз вже пізно.
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03.10.2024 21:52 Відповісти
От вам і винищувачі F-16, і секретна ракета "Паляниця", і мінні поля на підступах яких не було, і оборонні фортифікації в полях яких за 12 років війни забули набудувать.
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02.10.2024 22:12 Відповісти
Так ось із таких підарів як ви територія іде від нас!!
Ви трошки про себе аналізуйте і робіть висновки, і не розганяйте тут, а вперед на допомогу, ****** експерти!!
знатакі де зелені де червоні!!
Вже просто не хватає слів ****** сцикун
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02.10.2024 23:34 Відповісти
НАШУ ОБУХОВКУ !?)
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02.10.2024 23:37 Відповісти
Просирсько-кремлівський курсант знову проспав!!!
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03.10.2024 08:18 Відповісти
 
 