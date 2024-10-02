Ворог окупував Вугледар та взяв під контроль Обуховку на Курщині, - DeepState. КАРТИ

Війська РФ окупували Вугледар Донецької області та Обуховку у Курській області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.

"Ворог окупував Вугледар та Обуховку", - йдеться у повідомленні.

Волноваський район (за старою адмінсистемою) повністю втрачено", - додають аналітики.

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Обуховка



Вугледар

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару. Згодом, за їхніми даними, населений пункт було окуповано.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар із заходу та півдня.