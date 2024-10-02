Ворог окупував Вугледар та взяв під контроль Обуховку на Курщині, - DeepState. КАРТИ
Війська РФ окупували Вугледар Донецької області та Обуховку у Курській області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.
"Ворог окупував Вугледар та Обуховку", - йдеться у повідомленні.
Волноваський район (за старою адмінсистемою) повністю втрачено", - додають аналітики.
Ситуація у Вугледарі
Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару. Згодом, за їхніми даними, населений пункт було окуповано.
Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.
Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.
Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.
У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.
Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар із заходу та півдня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тут слід пригадати, що у жовтні-листопаді 2022 року та січні-лютому 2023 року рф здійснила принаймні дві великі наступальні спроби захопити Вугледар, обидва з яких призвели до великих втрат особового складу та військової техніки [7]. Попередні поразки Росії під Вугледаром призвели, зокрема, до виснаження 155-ї бригади морської піхоти (Тихоокеанський флот, EMD).[8]
Деякі російські джерела висловили сумніви, що російські війська зможуть швидко просунутися вперед і досягти значущих в оперативному відношенні проривів відразу після захоплення Вугледара. Деякі російські мілблогери зазначили, що вони не очікують, що лінія фронту розпадеться після захоплення Вугледара, посилаючись на українські оборонні позиції на північний схід від Вугледара та потребу російських військ повністю зачистити Вугледар, щоб зробити його придатною для використання позицією, з якої вони зможуть починати наступні наступи. [9]
Інший пов'язаний з Кремлем мілблогер розкритикував аргумент про те, що захоплення Вугледара росією призведе до знищення української оборони в Донецькій області та дозволить російським військам просунутися до Краматорська та Слов'янська (обидва приблизно за 170 км на північний схід від Вугледара) після захоплення Курахового та Покровська. Мілблогер натякнув, що аргумент відкидає той факт, що російським військам доведеться воювати через сильно укріплені населені пункти далеко на північ і північний схід від Вугледара, такі як Костянтинівка, Добропілля, Покровськ, Селидове, Курахове, Слов'янськ і Краматорськ.[11]
Раніше ISW оцінювало, що захоплення Вугледара росією навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, здебільшого тому, що Вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом і тому, що російські війська й так контролювали більшість основних доріг, що ведуть до Вугледара до жовтня 1, що означає, що російські сили вже мали можливість певною мірою перекрити українське матеріально-технічне забезпечення на цій ділянці фронту.[12]
Вугледар також знаходиться приблизно в 30 кілометрах на південь від нинішніх основних зусиль росії на Покровському напрямку, тому російським військам доведеться маневрувати через 30 кілометрів відкритої місцевості, щоб суттєво підтримувати наступальні операції на південний схід від Покровська. Вугледар також розташований за 23 кілометри на південь від автомагістралі H-15, яка тягнеться між містом Донецьк і прикордонною територією Донецько-Запорізької області, але російським військам потрібно буде просуватися по відкритій місцевості протягом майбутнього сезону сльоти, щоб дістатися до шосе.
Радник голови так званої "ДНР" Кімаковскій перед захопленням Вугледара росією оцінив, що ґрунтова дорога, якою українські сили могли відійти з Вугледара, незабаром стане непридатною для використання через багнюку, і цілком імовірно, що російські сили скоро зіткнуться з подібними проблемами, якщо незабаром відновлять механізовані штурми в цьому районі.[13]".
Звідки вам таке відомо? Посилання можна на документи хоч якісь?
ЗСУ б'ють рекорди: аналіз втрат росіян у війні за вересень
https://tsn.ua/ato/zsu-b-yut-rekordi-analiz-vtrat-rosiyan-u-viyni-za-veresen-2671647.html
Будуть прокляті навік оманські зрадники
Чому я не здивований...
Це не війна , це геноцид як з боку ворога , так і зі сого боку. Питання тільки в тому , що методи Жукова героїзуються , хоча вони є вбивчими для України! А тепер питання , з якого боку ворог??? І чому ми боремося тільки в одному напрямку?
Що це означає,не важко догадатись.
І, щоб писати такі тексти - для початку ти мусів би сам покаятися. Якщо ти був би чесною людиною.
Ви трошки про себе аналізуйте і робіть висновки, і не розганяйте тут, а вперед на допомогу, ****** експерти!!
знатакі де зелені де червоні!!
Вже просто не хватає слів ****** сцикун