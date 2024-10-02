В 72-й бригаде ВСУ отрицают полный захват Угледара оккупантами, - СМИ

Российские войска не захватили полностью город Угледар Донецкой области.

Об этом сообщили Суспільному источники в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Сегодня днем начальник ОВА Филашкин сказал, что оккупанты находятся "почти в центре города", вечером проект DeepState написал об оккупации города российской армией.

"Приказа о выходе из города бригада не получала", - сказал собеседник издания.

Отмечается, что против 72-й отдельной механизированной бригады в городе Угледар стоят по меньшей мере пять бригад армии РФ. Россияне бросили на штурмы города свежие и обученные подразделения.

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