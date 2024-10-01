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Российские захватчики находятся почти в центре Угледара, - ОВА

Вуличні бої у Вугледарі

Активные уличные бои идут уже почти в центре Угледара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Идет активная фаза войны, уже сейчас враг находится почти в центре города", - заявил он.

Враг пытается окружить город, перебрасывая дополнительные силы для наступления.

Напомним, ранее Филашкин сообщил, что в городе остаются более 100 жителей, но всех детей успели эвакуировать.

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.

Также читайте: Войска РФ продвинулись возле Богоявленки, Цукуриного и в Угледаре, - DeepState КАРТЫ

Автор: 

Донецкая область (9784) боевые действия (4142) Угледар (129)


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Топ комментарии
+6
З ким перемовини? Для чого?
Після смерті лілі-путіна кацапам буде не до України - собача свора різко рване назад в москву грабіть награблене.
Наївно думати що руїни лугандона комусь потрібні крім України.
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01.10.2024 13:50
+6
Якби вони не втручались зовсім, про державу "Україна" вже б забули, що колись така була.
Ні, вони втручаються рівно настільки, щоб ми не рухнули швидко.
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01.10.2024 14:10
+5
Після Авдіївки все відбувається швидко.
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01.10.2024 13:52
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Скажу свою, непопулярну, думку. Як на мене, то всратий Лугандон, населений прокакцапьким бидлом, варто було відрізати ще в 2014 (що, частково, до прихода клоуна до влади і робилось). Якщо будуть перемовини - обмін Криму на Лугандон + демілітаризація прикордонної зони.
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01.10.2024 13:43 Ответить
З ким перемовини? Для чого?
Після смерті лілі-путіна кацапам буде не до України - собача свора різко рване назад в москву грабіть награблене.
Наївно думати що руїни лугандона комусь потрібні крім України.
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01.10.2024 13:50 Ответить
"Після смерті лілі-путіна"

нажаль, ця істота помирати не збирається. Воно ще може років 10 прожити на горе всім...
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01.10.2024 14:06 Ответить
Ну 10 так 10 - все ж не вічність.
З погляду нас з вами - це трагедія.
Але для істориків після нас - за 100-500-1000 років - це буде один рядочок підручника - "после смерти путина в 2034 году..."
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01.10.2024 14:18 Ответить
Цікаво чому твої історики пишуть кацаплячою.
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01.10.2024 15:32 Ответить
👍 для вижившого меншинства на чукотці
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01.10.2024 15:49 Ответить
Щось забагато честі для того меншинства
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01.10.2024 15:54 Ответить
Так Лугандонія в такому вигляді і з ватним населенням і Україні нахрін потрібна (та й навряд чи Україна колись її визволить ) ,і дякуючи саме голосуванню Лугандонії за ригів і Яника ми і дійшли до того стану ,який маємо ,а що стосовно Путлєра ( для прикладу в 1953 помер Сталін так совдепія розвапалась аж через майже 40 років і то теперішня рашка реваншує ) ,так по великому рахунку всі кацапи імперці і зміна Путлєра на когось іншого нічого не змінить і ніхто нікуди "різко не рване " ,і не потрібно будувати собі ілюзій,Україну врятує тільки безпосередній протекторат країн Заходу з включенням неокупованої території України (за теперішньої лінії фронту) до складу НАТО ( корейський варіант 1953 року ) ,бо в іншому випадку наші нереалістичні хотєлкі типу Зєліного "плану перемоги " для досягнення яких в Україна немає ні сил , ні засобів,можуть призвести до відмови Заходу від підтримки України ,а без західної допомоги Україна довго не протримається.
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01.10.2024 17:31 Ответить
Звичайно Українські землі (лугандонія) потрібні Державі Україна - бо вони їй належать по конституції в міжднародно визнаних кордонах.
Звичайно Україна поверне ВСІ свої землі - назвіть хоть одну причину чому ні?
Тепер про розвал совдепії після сталіна.
Друже, це ПРОДОВЖЕННЯ розвалу російської імперії, що розпочався в 1905 році і продовжується досі і буде продовжуватися після нас аж до ОСТАТОЧНОГО дріблення на СТАБІЛЬНІ регіони.
Ніякого корейського та і ншого варіанту НЕ БУДЕ - окрім - "Українскього варіанту", який так і запишуть в підручниках історії.
Звичайно в Україні Є СИЛИ та СНАГА до остаточної перемоги і союзники/партнери/співчуваючі нам допомагають.
Слава Україні.
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02.10.2024 12:26 Ответить
Свою відповідь напишу коротко в України немає ні сил ,ні засобів ,щоб відвоювати окуповані території ,про що неодноразово казав Президент Чехії Павел ,який є кадровим військовим ,і у військових справах розбирається краще за наших ура-патріотів і бачить реальне співвідношення сил,та й ситуаціа складається не на нашу користь ,вчора кацапи захопили Вугледар ,на черзі -Покровськ Може тішити себе ілюзіями про "перемогу " ,"кордони 91року " і т.д. вам це робити ніхто не заважає ,тільки не треба нам промивати мізки ,нам і тєлємарафону вистачає.
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02.10.2024 17:33 Ответить
Сто раз казано і переказано - кацапи самі звідти повтікають.
Є два варіанти -
1. кацапи захоплюють ВСЕ що заповідав куйло - аж по Запоріжжя та Херсон (форсуючи Дніпро).
2. кацапам не вистачає на це сил і вони спочатку стають в оборону - потім панічно біжать.
Вибирай, друже що тобі ближче.
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03.10.2024 13:34 Ответить
Ну про що можна дискутувати з людиною ,яка живе в паралельній реальності тєлємарафона і зєліних відосиків.
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03.10.2024 17:13 Ответить
Фігня. Наполеон сказав будемо міняти на Курськ.
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01.10.2024 13:55 Ответить
До Курська нам як до неба рачки ,хіба що на Суджу.
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01.10.2024 17:33 Ответить
В Луганській та Донецькій області є поклади літію, яких у кацапів поки що не знайшли. Це трильйони доларів. Саме тому ***** і хоче загарбати ці області. З якого дива ми маємо дарувати окупантам наше?!
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01.10.2024 14:00 Ответить
Десь тут була вже стаття, що захоплення Покровська кацапами призведе до обвалу залишків української металургії на 50 %. Мета пуйла - знищити залишки української промисловості. І не треба буде захоплювати прямо всі міста України. Також відрізання України від моря призведе до швидкої капітуляції. Так що наступні їх кроки приблизно зрозумілі.
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01.10.2024 14:06 Ответить
Думаєте Запоріжсталь будували на правому березі Дніпра, щоб возити руду з Покровська?
Прикольний жарт.
По-друге кацапам до Покровська ще треба дійти.
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01.10.2024 14:12 Ответить
Яка ще руда з Покровська? В Покровську коксівне вугілля! А руда в Кривбасі
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01.10.2024 14:16 Ответить
Ти провокатор? Я тобі кажу про статтю на цьому сайті, яка була декілька днів тому! Причому тут розумник чи не розумник? Я просто дублюю інформацію. Я не являють спеціалістом в області металургії.
https://biz.censor.net/news/3511758/******************************************************?_gl=1*1nweavm*_ga***************************************************************************************..*_ga_P1KSV0XDK0*MTcyNzc4MTk3My4xLjEuMTcyNzc4MTk3My4wLjAuMA..
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01.10.2024 14:28 Ответить
Воно подоляцький еспьорд
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01.10.2024 14:35 Ответить
Експєрдам по.єр
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01.10.2024 14:23 Ответить
Наші дії також передбачувані - вбивати, вбивати і ще раз вбивати окупантів. Що стосується металургії, то коксуюче вугілля буде завезено зовні. Від моря відрізати Україну кацапам не вдасться - сил на це у них вже немає, а наш ВПК нарощує виробництво зброї...
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01.10.2024 14:21 Ответить
То вже економісти будуть рахувати, чи є сенс завозити кокс ззовні. Можливо після такого завезення український метал вже буде не конкурентоспроможний. Будуть тоді просто всю руду на експорт відправляти і все - мінус ще кілька тисяч робочих місць. А вбивати кацапів - то само собою. Хоч на території України, хоч за кордоном )
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01.10.2024 14:39 Ответить
проблема в тому, що лілі-путін стільки мільярдів витратив на війну, що навіть поклади золота та алмазів, якби вони були б на лугандорнії не повернули б витрачене
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01.10.2024 14:08 Ответить
Світ також витратився на допомогу Україні і це інвестиція в майбутнє планети. А перший закон бізнесу "захищай свої інвестиції". ***** досі використовує залишки совкової зброї і скоро ці залишки закінчаться. А далі потрібно виробляти, а виробляти немає за що (санкції) і нікому. Купувати також вже нема за що.
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01.10.2024 14:30 Ответить
Цікаво подискутувати з вами про "майбутнє планети" але нажаль ви не бачите масштабу та глибинних причин.
Україна - це сакральна територія.
Ви правильно все кажете - "скоро залишки совкової зброї закінчаться" - тобто діло йде до тисячолітнього миру в Європі...
... і всім християнам відомо хто принесе тисячолітній мир Європу - але не той про кого ви подумали - а той, кому служить дід.
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01.10.2024 14:48 Ответить
Як матеріаліст, біблійною конспірологією не переймаюся. Вважати Україну "сакральною територією" навіть з великого патріотизму просто неможливо. Це духовно і цивілізаційно занедбана провінція планети і наш вклад в світову культуру визначається новорічним щедриком, вульгаризацією християнства та будь яких філософських систем. У нас, до речі, немає жодного оригінального філософа за всю історію. Зате ми красиво співаємо...
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01.10.2024 15:26 Ответить
Сакральна тому що знаходиться на кристалічному щиті.
Територія робить Українців Українцями, а не навпаки.
Просто співставте свої знання про Українців з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82 Кристалічним щитом України .
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01.10.2024 15:53 Ответить
Таке стається що людина вирішила вірити матеріальність світу. Люба людина мусить в щось вірити щоб не зійти зглузду.
Але тим хто придумав "цю гру" байдуже.
Це я к сіячу байдуже скільки відсотків засіяного зерна не зійде - головне що те що зійшло - саме корисне.
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01.10.2024 16:13 Ответить
діло йде до тисячолітнього миру в Європі...
... і всім християнам відомо хто принесе тисячолітній мир Європу - але не той про кого ви подумали - а той, кому служить дід.
Ви маєте на увазі Мошиаха?
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01.10.2024 16:24 Ответить
дід служить ВСІ богам на всяк випадок - до рпц ходить, то коран цілує, то до шаманів їздить, то евреям розповідаю про геній гебєльса,...
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02.10.2024 12:18 Ответить
А що такого було у Абхазії, Південній Осетії, Придністров'ї?...
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01.10.2024 14:11 Ответить
Нічого. Саме тому за них ніхто і не воював по справжньому.
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01.10.2024 14:23 Ответить
до 2008 йшли змінні бойові дії.

особливо сильні в 90-ті
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01.10.2024 14:58 Ответить
Ось тільки не треба розказувати про те, що воно "частково робилось". ОРДЛО хотіли всунути в українську Конституцію і якби не "Свобода" зі своїм мітингом, коли загинули 4 поліціянти перед Верховною Радою, то так би і було. І тоді ніяких ЄС і НАТО Україні і не світило б, бо ОРДЛО могло ветувати будь-які кроки України в цьому напрямку.
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01.10.2024 14:27 Ответить
Путлеру не нужны огрызки а нужны все территории Украины и возрождение расейской империи.Перемирие он заключит только чтобы передохнуть и переварить оккупированное а потом снова атаковать.Точно также как во время минских соглашений.А а дамбасята вряди ли могли создать народные республики.Скорее рашка организовала видимость гражданской войны так как путлер боялся ответственность за прямую агрессию.Ссср организовывал перевороты по всему миру и приводил к власти диктаторов и коммунистов.Вот тут также наверно по типу кндр.Во вторых на донбассе также проукраинское население.И даже если бы было прорасейское это не значит что им нужно все земли отдавать.Они просто посваливают в рашку если увидят что империя не возродиться .
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01.10.2024 14:55 Ответить
Основіні цілі "сво" - дєімілітарізація і дєнаціфікація. Де там сказано про обмеження цих цілей будь-якими областями?
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01.10.2024 15:11 Ответить
Якщо казати про "пєрвоочєрьодную" ціль "сво", то це "освобождєніє Донбасса". Тобто дві області. Однак русня залізла ще мінімум в три.
І це ви думаєте, що вона 2-3 візьме та заспокоїться.
А я думаю, що поки все не візьме, не зупиниться.
І це логічніше, знаючи русню.
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01.10.2024 15:17 Ответить
Когда кацап выйдет на Павлоград, ты скажешь что от всрата синагога Днепр тоже не нужна?
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01.10.2024 15:07 Ответить
Потрібно відходити - поки кацапи не зімкнули кільце - вже лишився коридор шириною 1 км
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01.10.2024 13:46 Ответить
Ви дійсно думаєте, що там прямо зараз сидить 72-ка? Бригада займає дуже значну територію за площею і основна частина зараз в Богоявленці. В Вугледарі окремі підрозділи бригади ведуть ар'єргардні бої. Точніше вели ще вчора. Сьогодні кацапи лазять по багатоповерхівках і всюди тикають свої ганчірки
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01.10.2024 14:51 Ответить
Сьогодні на Експресо - Згурець - шо це в нас за така тактика - шо біля кожного міста ми тримаєм центр і здаєм фланги - от нас і беруть в кільце
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01.10.2024 16:23 Ответить
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01.10.2024 20:46 Ответить
Після Авдіївки все відбувається швидко.
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01.10.2024 13:52 Ответить
Бо треба було будувати ешелони оборони через кожні 500 м вглибину. Але судячи з усього, наші генерали цього не розуміють, а верховний взагалі не військовий.
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01.10.2024 14:12 Ответить
Не чув щоб скаржилися на укріплення на Покровському напрямку. Тільки про нестачу людей.
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01.10.2024 14:19 Ответить
Подивіться звернення Бутусова. Він тисячу разів піднімав питання про відсутність обладнаних укріплень по всій лінії фронту за Авдіївкою. Траншеї та окопи для піхоти в розрахунок не беруться. Потрібні суцільні лінії оборони з протитанковими ровами, зубами дракона та залізобетонними укріпленнями для піхоти, яка повинна зустрічати колони ворога, які впираються в оборонні рубежі
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01.10.2024 14:24 Ответить
За Авдіївкою. Вірно. Але там було незручно тримати оборону.
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01.10.2024 14:41 Ответить
Зеленський , Єрмак , Сирський , дуже хочеться ще раз почути про важливість Курського Наступу на ординські хутора та малі села !
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01.10.2024 13:52 Ответить
Курська область - це територія України.
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01.10.2024 13:54 Ответить
Ось на таких ЗЕЛЯбобиків цей Курський ЗЕперфоманс і був спрямований ... і це, я бачу, працює . Сумно.
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01.10.2024 13:59 Ответить
Ми за останні сто років віддали росіі вже три України.
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01.10.2024 14:12 Ответить
Показали, що всі "красниє лініі" знаходяться лише в голові західних політиків.
В дійсності ж росія ефективно не може захистити свою власну територію.
Та Захід все одно продовжує дотримуватись "красних ліній".
Коли це зміниться, та чи зміниться взагалі - невідомо.
А КАБи летітимуть на голову ЗСУ що в курвській, що в сумській областях.
Різниця - руйнуються при цьому лише наші села, чи ще й русняві дєрєвні.
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01.10.2024 13:57 Ответить
Ви ще не зрозуміли? Головне їхнє завдання ні під яким приводом не втручатися. Справа не в коричневих лініях *****, а в стратегії Заходу.
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01.10.2024 14:05 Ответить
Якби вони не втручались зовсім, про державу "Україна" вже б забули, що колись така була.
Ні, вони втручаються рівно настільки, щоб ми не рухнули швидко.
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01.10.2024 14:10 Ответить
Так само, як і всюди на Сході та Півдні України.
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01.10.2024 15:06 Ответить
Вклинення максимум до 50 км.
На машині - трохи більше години в один кінець. Дороги нормальні.
Тобто ні про що.
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01.10.2024 15:12 Ответить
 
 