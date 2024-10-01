Российские захватчики находятся почти в центре Угледара, - ОВА
Активные уличные бои идут уже почти в центре Угледара.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.
"Идет активная фаза войны, уже сейчас враг находится почти в центре города", - заявил он.
Враг пытается окружить город, перебрасывая дополнительные силы для наступления.
Напомним, ранее Филашкин сообщил, что в городе остаются более 100 жителей, но всех детей успели эвакуировать.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.
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Після смерті лілі-путіна кацапам буде не до України - собача свора різко рване назад в москву грабіть награблене.
Наївно думати що руїни лугандона комусь потрібні крім України.
нажаль, ця істота помирати не збирається. Воно ще може років 10 прожити на горе всім...
З погляду нас з вами - це трагедія.
Але для істориків після нас - за 100-500-1000 років - це буде один рядочок підручника - "после смерти путина в 2034 году..."
Звичайно Україна поверне ВСІ свої землі - назвіть хоть одну причину чому ні?
Тепер про розвал совдепії після сталіна.
Друже, це ПРОДОВЖЕННЯ розвалу російської імперії, що розпочався в 1905 році і продовжується досі і буде продовжуватися після нас аж до ОСТАТОЧНОГО дріблення на СТАБІЛЬНІ регіони.
Ніякого корейського та і ншого варіанту НЕ БУДЕ - окрім - "Українскього варіанту", який так і запишуть в підручниках історії.
Звичайно в Україні Є СИЛИ та СНАГА до остаточної перемоги і союзники/партнери/співчуваючі нам допомагають.
Слава Україні.
Є два варіанти -
1. кацапи захоплюють ВСЕ що заповідав куйло - аж по Запоріжжя та Херсон (форсуючи Дніпро).
2. кацапам не вистачає на це сил і вони спочатку стають в оборону - потім панічно біжать.
Вибирай, друже що тобі ближче.
Прикольний жарт.
По-друге кацапам до Покровська ще треба дійти.
https://biz.censor.net/news/3511758/******************************************************?_gl=1*1nweavm*_ga***************************************************************************************..*_ga_P1KSV0XDK0*MTcyNzc4MTk3My4xLjEuMTcyNzc4MTk3My4wLjAuMA..
Україна - це сакральна територія.
Ви правильно все кажете - "скоро залишки совкової зброї закінчаться" - тобто діло йде до тисячолітнього миру в Європі...
... і всім християнам відомо хто принесе тисячолітній мир Європу - але не той про кого ви подумали - а той, кому служить дід.
Територія робить Українців Українцями, а не навпаки.
Просто співставте свої знання про Українців з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82 Кристалічним щитом України .
Але тим хто придумав "цю гру" байдуже.
Це я к сіячу байдуже скільки відсотків засіяного зерна не зійде - головне що те що зійшло - саме корисне.
... і всім християнам відомо хто принесе тисячолітній мир Європу - але не той про кого ви подумали - а той, кому служить дід.
Ви маєте на увазі Мошиаха?
особливо сильні в 90-ті
І це ви думаєте, що вона 2-3 візьме та заспокоїться.
А я думаю, що поки все не візьме, не зупиниться.
І це логічніше, знаючи русню.
В дійсності ж росія ефективно не може захистити свою власну територію.
Та Захід все одно продовжує дотримуватись "красних ліній".
Коли це зміниться, та чи зміниться взагалі - невідомо.
А КАБи летітимуть на голову ЗСУ що в курвській, що в сумській областях.
Різниця - руйнуються при цьому лише наші села, чи ще й русняві дєрєвні.
Ні, вони втручаються рівно настільки, щоб ми не рухнули швидко.
На машині - трохи більше години в один кінець. Дороги нормальні.
Тобто ні про що.