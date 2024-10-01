Российские захватчики находятся почти в центре Угледара, - ОВА

Активные уличные бои идут уже почти в центре Угледара.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин.

"Идет активная фаза войны, уже сейчас враг находится почти в центре города", - заявил он.

Враг пытается окружить город, перебрасывая дополнительные силы для наступления.

Напомним, ранее Филашкин сообщил, что в городе остаются более 100 жителей, но всех детей успели эвакуировать.

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.

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