Російські загарбники знаходяться майже в центрі Вугледару, - ОВА

Активні вуличні бої йдуть вже майже в центрі Вугледару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Йде активна фаза війни, вже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста", - заявив він.

Ворог намагається оточити місто, перекидаючи додаткові сили для наступу.

Нагадаємо, раніше Філашкін повідомив, що у місті залишаються понад 100 жителів, але всіх дітей встигли евакуювати.

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар зі заходу та півдня.

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