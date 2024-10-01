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Новини
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Російські загарбники знаходяться майже в центрі Вугледару, - ОВА

Вуличні бої у Вугледарі

Активні вуличні  бої йдуть вже майже в центрі Вугледару.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Йде активна фаза війни, вже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста", - заявив він.

Ворог намагається оточити місто, перекидаючи додаткові сили для наступу.

Нагадаємо,  раніше Філашкін повідомив, що у місті залишаються понад 100 жителів, але всіх дітей встигли евакуювати.

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар зі заходу та півдня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються закріпитись у багатоповерхівках й околицях Вугледару, - DeepState

Автор: 

Донецька область (8607) бойові дії (3907) Вугледар (143)


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Топ коментарі
+6
З ким перемовини? Для чого?
Після смерті лілі-путіна кацапам буде не до України - собача свора різко рване назад в москву грабіть награблене.
Наївно думати що руїни лугандона комусь потрібні крім України.
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01.10.2024 13:50
+6
Якби вони не втручались зовсім, про державу "Україна" вже б забули, що колись така була.
Ні, вони втручаються рівно настільки, щоб ми не рухнули швидко.
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01.10.2024 14:10
+5
Після Авдіївки все відбувається швидко.
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01.10.2024 13:52
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Скажу свою, непопулярну, думку. Як на мене, то всратий Лугандон, населений прокакцапьким бидлом, варто було відрізати ще в 2014 (що, частково, до прихода клоуна до влади і робилось). Якщо будуть перемовини - обмін Криму на Лугандон + демілітаризація прикордонної зони.
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01.10.2024 13:43 Відповісти
З ким перемовини? Для чого?
Після смерті лілі-путіна кацапам буде не до України - собача свора різко рване назад в москву грабіть награблене.
Наївно думати що руїни лугандона комусь потрібні крім України.
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01.10.2024 13:50 Відповісти
"Після смерті лілі-путіна"

нажаль, ця істота помирати не збирається. Воно ще може років 10 прожити на горе всім...
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01.10.2024 14:06 Відповісти
Ну 10 так 10 - все ж не вічність.
З погляду нас з вами - це трагедія.
Але для істориків після нас - за 100-500-1000 років - це буде один рядочок підручника - "после смерти путина в 2034 году..."
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01.10.2024 14:18 Відповісти
Цікаво чому твої історики пишуть кацаплячою.
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01.10.2024 15:32 Відповісти
👍 для вижившого меншинства на чукотці
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01.10.2024 15:49 Відповісти
Щось забагато честі для того меншинства
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01.10.2024 15:54 Відповісти
Так Лугандонія в такому вигляді і з ватним населенням і Україні нахрін потрібна (та й навряд чи Україна колись її визволить ) ,і дякуючи саме голосуванню Лугандонії за ригів і Яника ми і дійшли до того стану ,який маємо ,а що стосовно Путлєра ( для прикладу в 1953 помер Сталін так совдепія розвапалась аж через майже 40 років і то теперішня рашка реваншує ) ,так по великому рахунку всі кацапи імперці і зміна Путлєра на когось іншого нічого не змінить і ніхто нікуди "різко не рване " ,і не потрібно будувати собі ілюзій,Україну врятує тільки безпосередній протекторат країн Заходу з включенням неокупованої території України (за теперішньої лінії фронту) до складу НАТО ( корейський варіант 1953 року ) ,бо в іншому випадку наші нереалістичні хотєлкі типу Зєліного "плану перемоги " для досягнення яких в Україна немає ні сил , ні засобів,можуть призвести до відмови Заходу від підтримки України ,а без західної допомоги Україна довго не протримається.
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01.10.2024 17:31 Відповісти
Звичайно Українські землі (лугандонія) потрібні Державі Україна - бо вони їй належать по конституції в міжднародно визнаних кордонах.
Звичайно Україна поверне ВСІ свої землі - назвіть хоть одну причину чому ні?
Тепер про розвал совдепії після сталіна.
Друже, це ПРОДОВЖЕННЯ розвалу російської імперії, що розпочався в 1905 році і продовжується досі і буде продовжуватися після нас аж до ОСТАТОЧНОГО дріблення на СТАБІЛЬНІ регіони.
Ніякого корейського та і ншого варіанту НЕ БУДЕ - окрім - "Українскього варіанту", який так і запишуть в підручниках історії.
Звичайно в Україні Є СИЛИ та СНАГА до остаточної перемоги і союзники/партнери/співчуваючі нам допомагають.
Слава Україні.
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02.10.2024 12:26 Відповісти
Свою відповідь напишу коротко в України немає ні сил ,ні засобів ,щоб відвоювати окуповані території ,про що неодноразово казав Президент Чехії Павел ,який є кадровим військовим ,і у військових справах розбирається краще за наших ура-патріотів і бачить реальне співвідношення сил,та й ситуаціа складається не на нашу користь ,вчора кацапи захопили Вугледар ,на черзі -Покровськ Може тішити себе ілюзіями про "перемогу " ,"кордони 91року " і т.д. вам це робити ніхто не заважає ,тільки не треба нам промивати мізки ,нам і тєлємарафону вистачає.
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02.10.2024 17:33 Відповісти
Сто раз казано і переказано - кацапи самі звідти повтікають.
Є два варіанти -
1. кацапи захоплюють ВСЕ що заповідав куйло - аж по Запоріжжя та Херсон (форсуючи Дніпро).
2. кацапам не вистачає на це сил і вони спочатку стають в оборону - потім панічно біжать.
Вибирай, друже що тобі ближче.
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03.10.2024 13:34 Відповісти
Ну про що можна дискутувати з людиною ,яка живе в паралельній реальності тєлємарафона і зєліних відосиків.
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03.10.2024 17:13 Відповісти
Фігня. Наполеон сказав будемо міняти на Курськ.
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01.10.2024 13:55 Відповісти
До Курська нам як до неба рачки ,хіба що на Суджу.
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01.10.2024 17:33 Відповісти
В Луганській та Донецькій області є поклади літію, яких у кацапів поки що не знайшли. Це трильйони доларів. Саме тому ***** і хоче загарбати ці області. З якого дива ми маємо дарувати окупантам наше?!
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01.10.2024 14:00 Відповісти
Десь тут була вже стаття, що захоплення Покровська кацапами призведе до обвалу залишків української металургії на 50 %. Мета пуйла - знищити залишки української промисловості. І не треба буде захоплювати прямо всі міста України. Також відрізання України від моря призведе до швидкої капітуляції. Так що наступні їх кроки приблизно зрозумілі.
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01.10.2024 14:06 Відповісти
Думаєте Запоріжсталь будували на правому березі Дніпра, щоб возити руду з Покровська?
Прикольний жарт.
По-друге кацапам до Покровська ще треба дійти.
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01.10.2024 14:12 Відповісти
Яка ще руда з Покровська? В Покровську коксівне вугілля! А руда в Кривбасі
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01.10.2024 14:16 Відповісти
Ти провокатор? Я тобі кажу про статтю на цьому сайті, яка була декілька днів тому! Причому тут розумник чи не розумник? Я просто дублюю інформацію. Я не являють спеціалістом в області металургії.
https://biz.censor.net/news/3511758/******************************************************?_gl=1*1nweavm*_ga***************************************************************************************..*_ga_P1KSV0XDK0*MTcyNzc4MTk3My4xLjEuMTcyNzc4MTk3My4wLjAuMA..
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01.10.2024 14:28 Відповісти
Воно подоляцький еспьорд
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01.10.2024 14:35 Відповісти
Експєрдам по.єр
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01.10.2024 14:23 Відповісти
Наші дії також передбачувані - вбивати, вбивати і ще раз вбивати окупантів. Що стосується металургії, то коксуюче вугілля буде завезено зовні. Від моря відрізати Україну кацапам не вдасться - сил на це у них вже немає, а наш ВПК нарощує виробництво зброї...
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01.10.2024 14:21 Відповісти
То вже економісти будуть рахувати, чи є сенс завозити кокс ззовні. Можливо після такого завезення український метал вже буде не конкурентоспроможний. Будуть тоді просто всю руду на експорт відправляти і все - мінус ще кілька тисяч робочих місць. А вбивати кацапів - то само собою. Хоч на території України, хоч за кордоном )
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01.10.2024 14:39 Відповісти
проблема в тому, що лілі-путін стільки мільярдів витратив на війну, що навіть поклади золота та алмазів, якби вони були б на лугандорнії не повернули б витрачене
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01.10.2024 14:08 Відповісти
Світ також витратився на допомогу Україні і це інвестиція в майбутнє планети. А перший закон бізнесу "захищай свої інвестиції". ***** досі використовує залишки совкової зброї і скоро ці залишки закінчаться. А далі потрібно виробляти, а виробляти немає за що (санкції) і нікому. Купувати також вже нема за що.
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01.10.2024 14:30 Відповісти
Цікаво подискутувати з вами про "майбутнє планети" але нажаль ви не бачите масштабу та глибинних причин.
Україна - це сакральна територія.
Ви правильно все кажете - "скоро залишки совкової зброї закінчаться" - тобто діло йде до тисячолітнього миру в Європі...
... і всім християнам відомо хто принесе тисячолітній мир Європу - але не той про кого ви подумали - а той, кому служить дід.
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01.10.2024 14:48 Відповісти
Як матеріаліст, біблійною конспірологією не переймаюся. Вважати Україну "сакральною територією" навіть з великого патріотизму просто неможливо. Це духовно і цивілізаційно занедбана провінція планети і наш вклад в світову культуру визначається новорічним щедриком, вульгаризацією християнства та будь яких філософських систем. У нас, до речі, немає жодного оригінального філософа за всю історію. Зате ми красиво співаємо...
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01.10.2024 15:26 Відповісти
Сакральна тому що знаходиться на кристалічному щиті.
Територія робить Українців Українцями, а не навпаки.
Просто співставте свої знання про Українців з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82 Кристалічним щитом України .
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01.10.2024 15:53 Відповісти
Таке стається що людина вирішила вірити матеріальність світу. Люба людина мусить в щось вірити щоб не зійти зглузду.
Але тим хто придумав "цю гру" байдуже.
Це я к сіячу байдуже скільки відсотків засіяного зерна не зійде - головне що те що зійшло - саме корисне.
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01.10.2024 16:13 Відповісти
діло йде до тисячолітнього миру в Європі...
... і всім християнам відомо хто принесе тисячолітній мир Європу - але не той про кого ви подумали - а той, кому служить дід.
Ви маєте на увазі Мошиаха?
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01.10.2024 16:24 Відповісти
дід служить ВСІ богам на всяк випадок - до рпц ходить, то коран цілує, то до шаманів їздить, то евреям розповідаю про геній гебєльса,...
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02.10.2024 12:18 Відповісти
А що такого було у Абхазії, Південній Осетії, Придністров'ї?...
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01.10.2024 14:11 Відповісти
Нічого. Саме тому за них ніхто і не воював по справжньому.
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01.10.2024 14:23 Відповісти
до 2008 йшли змінні бойові дії.

особливо сильні в 90-ті
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01.10.2024 14:58 Відповісти
Ось тільки не треба розказувати про те, що воно "частково робилось". ОРДЛО хотіли всунути в українську Конституцію і якби не "Свобода" зі своїм мітингом, коли загинули 4 поліціянти перед Верховною Радою, то так би і було. І тоді ніяких ЄС і НАТО Україні і не світило б, бо ОРДЛО могло ветувати будь-які кроки України в цьому напрямку.
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01.10.2024 14:27 Відповісти
Путлеру не нужны огрызки а нужны все территории Украины и возрождение расейской империи.Перемирие он заключит только чтобы передохнуть и переварить оккупированное а потом снова атаковать.Точно также как во время минских соглашений.А а дамбасята вряди ли могли создать народные республики.Скорее рашка организовала видимость гражданской войны так как путлер боялся ответственность за прямую агрессию.Ссср организовывал перевороты по всему миру и приводил к власти диктаторов и коммунистов.Вот тут также наверно по типу кндр.Во вторых на донбассе также проукраинское население.И даже если бы было прорасейское это не значит что им нужно все земли отдавать.Они просто посваливают в рашку если увидят что империя не возродиться .
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01.10.2024 14:55 Відповісти
Основіні цілі "сво" - дєімілітарізація і дєнаціфікація. Де там сказано про обмеження цих цілей будь-якими областями?
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01.10.2024 15:11 Відповісти
Якщо казати про "пєрвоочєрьодную" ціль "сво", то це "освобождєніє Донбасса". Тобто дві області. Однак русня залізла ще мінімум в три.
І це ви думаєте, що вона 2-3 візьме та заспокоїться.
А я думаю, що поки все не візьме, не зупиниться.
І це логічніше, знаючи русню.
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01.10.2024 15:17 Відповісти
Когда кацап выйдет на Павлоград, ты скажешь что от всрата синагога Днепр тоже не нужна?
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01.10.2024 15:07 Відповісти
Потрібно відходити - поки кацапи не зімкнули кільце - вже лишився коридор шириною 1 км
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01.10.2024 13:46 Відповісти
Ви дійсно думаєте, що там прямо зараз сидить 72-ка? Бригада займає дуже значну територію за площею і основна частина зараз в Богоявленці. В Вугледарі окремі підрозділи бригади ведуть ар'єргардні бої. Точніше вели ще вчора. Сьогодні кацапи лазять по багатоповерхівках і всюди тикають свої ганчірки
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01.10.2024 14:51 Відповісти
Сьогодні на Експресо - Згурець - шо це в нас за така тактика - шо біля кожного міста ми тримаєм центр і здаєм фланги - от нас і беруть в кільце
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01.10.2024 16:23 Відповісти
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01.10.2024 20:46 Відповісти
Після Авдіївки все відбувається швидко.
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01.10.2024 13:52 Відповісти
Бо треба було будувати ешелони оборони через кожні 500 м вглибину. Але судячи з усього, наші генерали цього не розуміють, а верховний взагалі не військовий.
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01.10.2024 14:12 Відповісти
Не чув щоб скаржилися на укріплення на Покровському напрямку. Тільки про нестачу людей.
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01.10.2024 14:19 Відповісти
Подивіться звернення Бутусова. Він тисячу разів піднімав питання про відсутність обладнаних укріплень по всій лінії фронту за Авдіївкою. Траншеї та окопи для піхоти в розрахунок не беруться. Потрібні суцільні лінії оборони з протитанковими ровами, зубами дракона та залізобетонними укріпленнями для піхоти, яка повинна зустрічати колони ворога, які впираються в оборонні рубежі
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01.10.2024 14:24 Відповісти
За Авдіївкою. Вірно. Але там було незручно тримати оборону.
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01.10.2024 14:41 Відповісти
Зеленський , Єрмак , Сирський , дуже хочеться ще раз почути про важливість Курського Наступу на ординські хутора та малі села !
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01.10.2024 13:52 Відповісти
Курська область - це територія України.
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01.10.2024 13:54 Відповісти
Ось на таких ЗЕЛЯбобиків цей Курський ЗЕперфоманс і був спрямований ... і це, я бачу, працює . Сумно.
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01.10.2024 13:59 Відповісти
Ми за останні сто років віддали росіі вже три України.
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01.10.2024 14:12 Відповісти
Показали, що всі "красниє лініі" знаходяться лише в голові західних політиків.
В дійсності ж росія ефективно не може захистити свою власну територію.
Та Захід все одно продовжує дотримуватись "красних ліній".
Коли це зміниться, та чи зміниться взагалі - невідомо.
А КАБи летітимуть на голову ЗСУ що в курвській, що в сумській областях.
Різниця - руйнуються при цьому лише наші села, чи ще й русняві дєрєвні.
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01.10.2024 13:57 Відповісти
Ви ще не зрозуміли? Головне їхнє завдання ні під яким приводом не втручатися. Справа не в коричневих лініях *****, а в стратегії Заходу.
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01.10.2024 14:05 Відповісти
Якби вони не втручались зовсім, про державу "Україна" вже б забули, що колись така була.
Ні, вони втручаються рівно настільки, щоб ми не рухнули швидко.
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01.10.2024 14:10 Відповісти
Так само, як і всюди на Сході та Півдні України.
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01.10.2024 15:06 Відповісти
Вклинення максимум до 50 км.
На машині - трохи більше години в один кінець. Дороги нормальні.
Тобто ні про що.
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01.10.2024 15:12 Відповісти
 
 