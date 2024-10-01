Російські загарбники знаходяться майже в центрі Вугледару, - ОВА
Активні вуличні бої йдуть вже майже в центрі Вугледару.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"Йде активна фаза війни, вже зараз ворог знаходиться майже в центрі міста", - заявив він.
Ворог намагається оточити місто, перекидаючи додаткові сили для наступу.
Нагадаємо, раніше Філашкін повідомив, що у місті залишаються понад 100 жителів, але всіх дітей встигли евакуювати.
Ситуація у Вугледарі
Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.
Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.
Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.
Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.
У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.
Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар зі заходу та півдня.
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Після смерті лілі-путіна кацапам буде не до України - собача свора різко рване назад в москву грабіть награблене.
Наївно думати що руїни лугандона комусь потрібні крім України.
нажаль, ця істота помирати не збирається. Воно ще може років 10 прожити на горе всім...
З погляду нас з вами - це трагедія.
Але для істориків після нас - за 100-500-1000 років - це буде один рядочок підручника - "после смерти путина в 2034 году..."
Звичайно Україна поверне ВСІ свої землі - назвіть хоть одну причину чому ні?
Тепер про розвал совдепії після сталіна.
Друже, це ПРОДОВЖЕННЯ розвалу російської імперії, що розпочався в 1905 році і продовжується досі і буде продовжуватися після нас аж до ОСТАТОЧНОГО дріблення на СТАБІЛЬНІ регіони.
Ніякого корейського та і ншого варіанту НЕ БУДЕ - окрім - "Українскього варіанту", який так і запишуть в підручниках історії.
Звичайно в Україні Є СИЛИ та СНАГА до остаточної перемоги і союзники/партнери/співчуваючі нам допомагають.
Слава Україні.
Є два варіанти -
1. кацапи захоплюють ВСЕ що заповідав куйло - аж по Запоріжжя та Херсон (форсуючи Дніпро).
2. кацапам не вистачає на це сил і вони спочатку стають в оборону - потім панічно біжать.
Вибирай, друже що тобі ближче.
Прикольний жарт.
По-друге кацапам до Покровська ще треба дійти.
https://biz.censor.net/news/3511758/******************************************************?_gl=1*1nweavm*_ga***************************************************************************************..*_ga_P1KSV0XDK0*MTcyNzc4MTk3My4xLjEuMTcyNzc4MTk3My4wLjAuMA..
Україна - це сакральна територія.
Ви правильно все кажете - "скоро залишки совкової зброї закінчаться" - тобто діло йде до тисячолітнього миру в Європі...
... і всім християнам відомо хто принесе тисячолітній мир Європу - але не той про кого ви подумали - а той, кому служить дід.
Територія робить Українців Українцями, а не навпаки.
Просто співставте свої знання про Українців з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%89%D0%B8%D1%82 Кристалічним щитом України .
Але тим хто придумав "цю гру" байдуже.
Це я к сіячу байдуже скільки відсотків засіяного зерна не зійде - головне що те що зійшло - саме корисне.
... і всім християнам відомо хто принесе тисячолітній мир Європу - але не той про кого ви подумали - а той, кому служить дід.
Ви маєте на увазі Мошиаха?
особливо сильні в 90-ті
І це ви думаєте, що вона 2-3 візьме та заспокоїться.
А я думаю, що поки все не візьме, не зупиниться.
І це логічніше, знаючи русню.
В дійсності ж росія ефективно не може захистити свою власну територію.
Та Захід все одно продовжує дотримуватись "красних ліній".
Коли це зміниться, та чи зміниться взагалі - невідомо.
А КАБи летітимуть на голову ЗСУ що в курвській, що в сумській областях.
Різниця - руйнуються при цьому лише наші села, чи ще й русняві дєрєвні.
Ні, вони втручаються рівно настільки, щоб ми не рухнули швидко.
На машині - трохи більше години в один кінець. Дороги нормальні.
Тобто ні про що.