Окупанти намагаються закріпитись у багатоповерхівках й околицях Вугледару, - DeepState

Ворог продовжує свій тиск на Вугледар, що на Донеччині. Загарбники намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігає піхота.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Після взяття шахти "Південнодонбаська №1" росіяни з боку дач просуваються в східну частину Вугледару і намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігає піхота", - пишуть аналітики.

Також фіксуються спроби ворога тиснути з правого флангу. Наразі до міста окупанти не добралися.

Зазначається, що росіяни залучили додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів, зокрема, підрозділи БпЛА, які активно працюють дронами.

Водночас із наступом піхоти росіяни знищують місто постійними обстрілами.

"За попередньою інформацією, дорога на Богоявленку взята під вогневий контроль. Тривають спроби просунутися зі сторони Водяного", - додає DeepState.

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Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

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