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Новини Війна
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Окупанти намагаються закріпитись у багатоповерхівках й околицях Вугледару, - DeepState

Ворог продовжує свій тиск на Вугледар

Ворог продовжує свій тиск на Вугледар, що на Донеччині. Загарбники намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігає піхота.

Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Після взяття шахти "Південнодонбаська №1" росіяни з боку дач просуваються в східну частину Вугледару і намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігає піхота", - пишуть аналітики.

Також фіксуються спроби ворога тиснути з правого флангу. Наразі до міста окупанти не добралися.

Зазначається, що росіяни залучили додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів, зокрема, підрозділи БпЛА, які активно працюють дронами.

Водночас із наступом піхоти росіяни знищують місто постійними обстрілами.

"За попередньою інформацією, дорога на Богоявленку взята під вогневий контроль. Тривають спроби просунутися зі сторони Водяного", - додає DeepState.

Ситуація у Вугледарі

Читайте також: Росіяни тиснуть на Вугледар з трьох сторін, - британська розвідка

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Читайте також: Бої за Вугледар стали одними з найкривавіших для РФ за всю війну, - Forbes

Автор: 

Донецька область (8595) Вугледар (143)


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Топ коментарі
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https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZVgOvXvBKFJ0s-m4wdsK_C7wM1NVT130u73JpKLhbNDHOd2J_NtOzgoTgEV_yLp7v8BTcb9dxR_uYbHRMy7Dz99iCk34rJQjmLPYKY6s7z37kX6AZG3fCUcwUVDaEIf-IJXjc2-rvtyB_3TDcVpiSQk&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid036h2dRY7vQeLLKZTPxCYXP9ei9WZhaCrXCxAHDcny2wcoEThNMdXQtQonDS87dpHvl?__cft__[0]=AZVgOvXvBKFJ0s-m4wdsK_C7wM1NVT130u73JpKLhbNDHOd2J_NtOzgoTgEV_yLp7v8BTcb9dxR_uYbHRMy7Dz99iCk34rJQjmLPYKY6s7z37kX6AZG3fCUcwUVDaEIf-IJXjc2-rvtyB_3TDcVpiSQk&__tn__=%2CO%2CP-R 8h ·

Поки була вільна хвилька, прочитав програмну статтю в The Economist про те, як все погано.

Як все погано, можемо розказати набагато краще і предметніше за Економіст, але зараз не про це.

«Ця війна не за території» - свята правда. Згоден на 100%. Ця війна на знищення, а не за території.

Але от питання, чи можна зупинити агресора, який почав війну не за території, а на знищення, погодившись (де-факто) з окупацією частини територій? Чому раптом це має зупинити московію від продовження війни (не важливо, з передишкою чи без)?

Як хтось розумний і при памʼяті може вірити в таку дурну казочку? Чим здача без бою Криму і припинення спроб деокупувати Донецьк і Луганськ після 2014 року принципово відрізняється від того, що зараз пропонує Україні редакція Економіст? Тоді де-факто Україна погодилась на заморозку. Москва не погодилась. Чому це не спрацювало тоді, а зараз має спрацювати?

В якості гарантій йдеться про членство в НАТО для України, точніше де-факто лише для неокупованої частини України. А яка реальна вірогідність, що усі держави-члени НАТО на це погодяться в якійсь осяжній перспективі? Поки що про це не йдеться взагалі. Така реальність.

Ще у статті написано про потенційну загрозу від самої України, в якій зростає «корупція і націоналізм». Саме так і написано, корупція і націоналізм. Явища одного порядку, на думку редакції Економіст. Ох уж цей страшний український націоналізм!

Шановне панство, поки що це все дуже загальні розмови без жодної конкретики і логіки. Хіба що згоден з тезою про необхідність розвитку власного ВПК, це 100%. Але потроху ніби воно і так йде, склади і нафтобази на московії не силою думки ж вибухають.

Новин поки нема. Війна триває, шановне панство
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29.09.2024 22:15
+4
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29.09.2024 22:13
+4
Головнокомандувач усіх генералів заменив. Тепер треба усіх комбатів та комббригів з
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29.09.2024 22:51
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Так треба замінувати їх, а як орки в них зайдуть - підірвати.
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29.09.2024 22:06 Відповісти
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29.09.2024 22:13 Відповісти
Хай вони відсмокчуть !
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29.09.2024 22:45 Відповісти
Вибачтесь перед СБУ за мене. Мій телефон практично весь час на "літачку", щоб не орки засікли наші локації
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29.09.2024 22:46 Відповісти
Зеля скаже -"Будемо міняти Суджу на Вуглегірськ ".
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29.09.2024 22:11 Відповісти
ссирському не до того н а дачі
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29.09.2024 22:23 Відповісти
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30.09.2024 17:06 Відповісти
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZVgOvXvBKFJ0s-m4wdsK_C7wM1NVT130u73JpKLhbNDHOd2J_NtOzgoTgEV_yLp7v8BTcb9dxR_uYbHRMy7Dz99iCk34rJQjmLPYKY6s7z37kX6AZG3fCUcwUVDaEIf-IJXjc2-rvtyB_3TDcVpiSQk&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid036h2dRY7vQeLLKZTPxCYXP9ei9WZhaCrXCxAHDcny2wcoEThNMdXQtQonDS87dpHvl?__cft__[0]=AZVgOvXvBKFJ0s-m4wdsK_C7wM1NVT130u73JpKLhbNDHOd2J_NtOzgoTgEV_yLp7v8BTcb9dxR_uYbHRMy7Dz99iCk34rJQjmLPYKY6s7z37kX6AZG3fCUcwUVDaEIf-IJXjc2-rvtyB_3TDcVpiSQk&__tn__=%2CO%2CP-R 8h ·

Поки була вільна хвилька, прочитав програмну статтю в The Economist про те, як все погано.

Як все погано, можемо розказати набагато краще і предметніше за Економіст, але зараз не про це.

«Ця війна не за території» - свята правда. Згоден на 100%. Ця війна на знищення, а не за території.

Але от питання, чи можна зупинити агресора, який почав війну не за території, а на знищення, погодившись (де-факто) з окупацією частини територій? Чому раптом це має зупинити московію від продовження війни (не важливо, з передишкою чи без)?

Як хтось розумний і при памʼяті може вірити в таку дурну казочку? Чим здача без бою Криму і припинення спроб деокупувати Донецьк і Луганськ після 2014 року принципово відрізняється від того, що зараз пропонує Україні редакція Економіст? Тоді де-факто Україна погодилась на заморозку. Москва не погодилась. Чому це не спрацювало тоді, а зараз має спрацювати?

В якості гарантій йдеться про членство в НАТО для України, точніше де-факто лише для неокупованої частини України. А яка реальна вірогідність, що усі держави-члени НАТО на це погодяться в якійсь осяжній перспективі? Поки що про це не йдеться взагалі. Така реальність.

Ще у статті написано про потенційну загрозу від самої України, в якій зростає «корупція і націоналізм». Саме так і написано, корупція і націоналізм. Явища одного порядку, на думку редакції Економіст. Ох уж цей страшний український націоналізм!

Шановне панство, поки що це все дуже загальні розмови без жодної конкретики і логіки. Хіба що згоден з тезою про необхідність розвитку власного ВПК, це 100%. Але потроху ніби воно і так йде, склади і нафтобази на московії не силою думки ж вибухають.

Новин поки нема. Війна триває, шановне панство
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29.09.2024 22:15 Відповісти
впк і ядерної зброї.
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29.09.2024 22:36 Відповісти
Яник віддав весь збагачений уран. Щоб новий обогатити потрібно не один десяток років
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30.09.2024 07:59 Відповісти
Как сообщил во вторник на слушаниях в Конгрессе замминистра обороны США Колин Каль, время, за которое можно получить оружейный уран в количестве, достаточном для одной атомной бомбы, сократилось с 12 месяцев до примерно 12 дней.
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30.09.2024 08:47 Відповісти
У ********* розвинутому світі немає місця націоналізму. Націоналізм - це середньовічна дикість. І взагалі світ йде до формування єдиної нації. Зараз перемішуються не тільки представники різних народів однієї раси, навіть різні раси перемішуються. Це еволюція свідомості. Останні націоналісти це росіяни і українці ) символічно ))
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29.09.2024 22:59 Відповісти
Как бы грустно это не было - народы не одинаковы. Даже если живут вместе, они расслаиваются и сохраняют свои особенности, свои религии. Может через несколько поколений разница и сотрётся - но измениться придётся и аборигенам. А пока будет идти этот процесс - будет сохраняться напряжённость, и множиться проблемы.

Кроме того, все люди не могут жить одинаково хорошо. Хорошо живёт малая часть, за счёт эксплуатации остальных. Если будет один народ - кого будет эксплуатировать?
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29.09.2024 23:16 Відповісти
Самые главные генераторы войн - это вера в то, что есть какая-то нация и вера в какого-то бога. Самое смешное, что никаких богов нет. И нации - это выдумка людей. То есть идеологическая составляющая войн - абсолютная пустышка.
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29.09.2024 23:37 Відповісти
Может бог и есть - но маловероятно, что он имеет какое-то отношение к религиям людей. Я даже сомневаюсь что ему есть какое-то дело прежде чем люди занимаются. Вероятно мы для него лишь незначительная пятна плесени, которая завелась в дальнем уголке его творения (вселенной) и потихоньку его разрушает. Вероятно разум - вообще фатальный сбой эволюции. Поскольку делает его владельцем способным преодолевать защитные механизмы природы, и разрушать ее.

Идеология служит для того чтобы заставит людей воевать друг с другом. А истинная причина в том - что их правители делят ресурсы. Потом они последовательно стараются разделить людей и сделать их как можно больше не похожими. И это отлично выходит.
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30.09.2024 00:08 Відповісти
Щось Ваши коменти дуже схожі, ще й на мові окупанта . Ви - близнеці?
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30.09.2024 07:04 Відповісти
Ви розмірковуєте ЯК ЛЮДИНА МІСТА , людина без Батьківщини , експат, перекати - поле.
ви спробуйте це людям у селі розказати - вони ще і пику набьють
👉Ви сходить на Октоберфест у Відні чи в Мюнхені, коли на вулиці виходять етничні німці у НАЦІОНАЛЬНОМУ ОДЯЗІ і там теж по пікі получите. Бо німцям не хочеться бути неграми чи азіатами.
Украінський націонализм - це малий % націоналізму угорців, словаків, італьянців . А БРИТАНИЯ даже із ЕС вийшла , бо набридло заповнити країну сірійськими мігрантами по указці плешивого геополітика
А ось для Хремль український націонализм страшен, бо розвалить то кацапське болото із пʼявок на фер
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30.09.2024 07:02 Відповісти
Головнокомандувач усіх генералів заменив. Тепер треба усіх комбатів та комббригів з
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29.09.2024 22:51 Відповісти
Це його секретутка таке робить. Головнокомандуючий поки тексти вчить
Я дивуюсь , що Зе поїхав до США без міністра МЗС. А тількі з секретуткой
Це писець
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30.09.2024 07:07 Відповісти
Як же вчасно гімно-командувач змінив командира 72ї бригади, що захищає Вугледар!
Створивши при цьому ацький гармидер у штабі частини та ускладнивши його роботу, що гарантовано вплинуло на бойову роботі підрозділів.
Чи то воно так співпало?
Сафпадєніє?
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30.09.2024 07:43 Відповісти
 
 