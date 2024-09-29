Окупанти намагаються закріпитись у багатоповерхівках й околицях Вугледару, - DeepState
Ворог продовжує свій тиск на Вугледар, що на Донеччині. Загарбники намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігає піхота.
Про це повідомляють аналітики проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Після взяття шахти "Південнодонбаська №1" росіяни з боку дач просуваються в східну частину Вугледару і намагаються закріпитися в багатоповерхівках на околицях міста, туди вже забігає піхота", - пишуть аналітики.
Також фіксуються спроби ворога тиснути з правого флангу. Наразі до міста окупанти не добралися.
Зазначається, що росіяни залучили додаткові ресурси у вигляді регулярних сил та спецпідрозділів, зокрема, підрозділи БпЛА, які активно працюють дронами.
Водночас із наступом піхоти росіяни знищують місто постійними обстрілами.
"За попередньою інформацією, дорога на Богоявленку взята під вогневий контроль. Тривають спроби просунутися зі сторони Водяного", - додає DeepState.
Ситуація у Вугледарі
Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.
Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.
Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.
Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.
У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid036h2dRY7vQeLLKZTPxCYXP9ei9WZhaCrXCxAHDcny2wcoEThNMdXQtQonDS87dpHvl?__cft__[0]=AZVgOvXvBKFJ0s-m4wdsK_C7wM1NVT130u73JpKLhbNDHOd2J_NtOzgoTgEV_yLp7v8BTcb9dxR_uYbHRMy7Dz99iCk34rJQjmLPYKY6s7z37kX6AZG3fCUcwUVDaEIf-IJXjc2-rvtyB_3TDcVpiSQk&__tn__=%2CO%2CP-R 8h ·
Поки була вільна хвилька, прочитав програмну статтю в The Economist про те, як все погано.
Як все погано, можемо розказати набагато краще і предметніше за Економіст, але зараз не про це.
«Ця війна не за території» - свята правда. Згоден на 100%. Ця війна на знищення, а не за території.
Але от питання, чи можна зупинити агресора, який почав війну не за території, а на знищення, погодившись (де-факто) з окупацією частини територій? Чому раптом це має зупинити московію від продовження війни (не важливо, з передишкою чи без)?
Як хтось розумний і при памʼяті може вірити в таку дурну казочку? Чим здача без бою Криму і припинення спроб деокупувати Донецьк і Луганськ після 2014 року принципово відрізняється від того, що зараз пропонує Україні редакція Економіст? Тоді де-факто Україна погодилась на заморозку. Москва не погодилась. Чому це не спрацювало тоді, а зараз має спрацювати?
В якості гарантій йдеться про членство в НАТО для України, точніше де-факто лише для неокупованої частини України. А яка реальна вірогідність, що усі держави-члени НАТО на це погодяться в якійсь осяжній перспективі? Поки що про це не йдеться взагалі. Така реальність.
Ще у статті написано про потенційну загрозу від самої України, в якій зростає «корупція і націоналізм». Саме так і написано, корупція і націоналізм. Явища одного порядку, на думку редакції Економіст. Ох уж цей страшний український націоналізм!
Шановне панство, поки що це все дуже загальні розмови без жодної конкретики і логіки. Хіба що згоден з тезою про необхідність розвитку власного ВПК, це 100%. Але потроху ніби воно і так йде, склади і нафтобази на московії не силою думки ж вибухають.
Новин поки нема. Війна триває, шановне панство
Кроме того, все люди не могут жить одинаково хорошо. Хорошо живёт малая часть, за счёт эксплуатации остальных. Если будет один народ - кого будет эксплуатировать?
Идеология служит для того чтобы заставит людей воевать друг с другом. А истинная причина в том - что их правители делят ресурсы. Потом они последовательно стараются разделить людей и сделать их как можно больше не похожими. И это отлично выходит.
ви спробуйте це людям у селі розказати - вони ще і пику набьють
👉Ви сходить на Октоберфест у Відні чи в Мюнхені, коли на вулиці виходять етничні німці у НАЦІОНАЛЬНОМУ ОДЯЗІ і там теж по пікі получите. Бо німцям не хочеться бути неграми чи азіатами.
Украінський націонализм - це малий % націоналізму угорців, словаків, італьянців . А БРИТАНИЯ даже із ЕС вийшла , бо набридло заповнити країну сірійськими мігрантами по указці плешивого геополітика
А ось для Хремль український націонализм страшен, бо розвалить то кацапське болото із пʼявок на фер
Я дивуюсь , що Зе поїхав до США без міністра МЗС. А тількі з секретуткой
Це писець
Створивши при цьому ацький гармидер у штабі частини та ускладнивши його роботу, що гарантовано вплинуло на бойову роботі підрозділів.
Чи то воно так співпало?
Сафпадєніє?