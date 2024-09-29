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Новости Война
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Оккупанты пытаются закрепиться в многоэтажках и окрестностях Угледара, - DeepState

Ворог продовжує свій тиск на Вугледар

Враг продолжает свое давление на Угледар, что в Донецкой области. Захватчики пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах города, туда уже забегает пехота.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"После взятия шахты "Южнодонбасская №1" россияне со стороны дач продвигаются в восточную часть Угледара и пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах города, туда уже забегает пехота", - пишут аналитики.

Также фиксируются попытки врага давить с правого фланга. Сейчас до города оккупанты не добрались.

Отмечается, что россияне привлекли дополнительные ресурсы в виде регулярных сил и спецподразделений, в частности, подразделения БпЛА, которые активно работают дронами.

Одновременно с наступлением пехоты россияне уничтожают город постоянными обстрелами.

"По предварительной информации, дорога на Богоявленку взята под огневой контроль. Продолжаются попытки продвинуться со стороны Водяного", - добавляет DeepState.

Ситуація у Вугледарі

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Угледар, Купянск, Горняк | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бои за Угледар стали одними из самых кровавых для РФ за всю войну, - Forbes

Автор: 

Донецкая область (9767) Угледар (129)


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Топ комментарии
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https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZVgOvXvBKFJ0s-m4wdsK_C7wM1NVT130u73JpKLhbNDHOd2J_NtOzgoTgEV_yLp7v8BTcb9dxR_uYbHRMy7Dz99iCk34rJQjmLPYKY6s7z37kX6AZG3fCUcwUVDaEIf-IJXjc2-rvtyB_3TDcVpiSQk&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid036h2dRY7vQeLLKZTPxCYXP9ei9WZhaCrXCxAHDcny2wcoEThNMdXQtQonDS87dpHvl?__cft__[0]=AZVgOvXvBKFJ0s-m4wdsK_C7wM1NVT130u73JpKLhbNDHOd2J_NtOzgoTgEV_yLp7v8BTcb9dxR_uYbHRMy7Dz99iCk34rJQjmLPYKY6s7z37kX6AZG3fCUcwUVDaEIf-IJXjc2-rvtyB_3TDcVpiSQk&__tn__=%2CO%2CP-R 8h ·

Поки була вільна хвилька, прочитав програмну статтю в The Economist про те, як все погано.

Як все погано, можемо розказати набагато краще і предметніше за Економіст, але зараз не про це.

«Ця війна не за території» - свята правда. Згоден на 100%. Ця війна на знищення, а не за території.

Але от питання, чи можна зупинити агресора, який почав війну не за території, а на знищення, погодившись (де-факто) з окупацією частини територій? Чому раптом це має зупинити московію від продовження війни (не важливо, з передишкою чи без)?

Як хтось розумний і при памʼяті може вірити в таку дурну казочку? Чим здача без бою Криму і припинення спроб деокупувати Донецьк і Луганськ після 2014 року принципово відрізняється від того, що зараз пропонує Україні редакція Економіст? Тоді де-факто Україна погодилась на заморозку. Москва не погодилась. Чому це не спрацювало тоді, а зараз має спрацювати?

В якості гарантій йдеться про членство в НАТО для України, точніше де-факто лише для неокупованої частини України. А яка реальна вірогідність, що усі держави-члени НАТО на це погодяться в якійсь осяжній перспективі? Поки що про це не йдеться взагалі. Така реальність.

Ще у статті написано про потенційну загрозу від самої України, в якій зростає «корупція і націоналізм». Саме так і написано, корупція і націоналізм. Явища одного порядку, на думку редакції Економіст. Ох уж цей страшний український націоналізм!

Шановне панство, поки що це все дуже загальні розмови без жодної конкретики і логіки. Хіба що згоден з тезою про необхідність розвитку власного ВПК, це 100%. Але потроху ніби воно і так йде, склади і нафтобази на московії не силою думки ж вибухають.

Новин поки нема. Війна триває, шановне панство
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29.09.2024 22:15
+4
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29.09.2024 22:13
+4
Головнокомандувач усіх генералів заменив. Тепер треба усіх комбатів та комббригів з
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29.09.2024 22:51
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Правила форума Совет форумчан
Так треба замінувати їх, а як орки в них зайдуть - підірвати.
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29.09.2024 22:06 Ответить
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29.09.2024 22:13 Ответить
Хай вони відсмокчуть !
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29.09.2024 22:45 Ответить
Вибачтесь перед СБУ за мене. Мій телефон практично весь час на "літачку", щоб не орки засікли наші локації
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29.09.2024 22:46 Ответить
Зеля скаже -"Будемо міняти Суджу на Вуглегірськ ".
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29.09.2024 22:11 Ответить
ссирському не до того н а дачі
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29.09.2024 22:23 Ответить
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30.09.2024 17:06 Ответить
https://www.facebook.com/andriy.illenko?__cft__[0]=AZVgOvXvBKFJ0s-m4wdsK_C7wM1NVT130u73JpKLhbNDHOd2J_NtOzgoTgEV_yLp7v8BTcb9dxR_uYbHRMy7Dz99iCk34rJQjmLPYKY6s7z37kX6AZG3fCUcwUVDaEIf-IJXjc2-rvtyB_3TDcVpiSQk&__tn__=-UC%2CP-R Андрій Іллєнко

https://www.facebook.com/andriy.illenko/posts/pfbid036h2dRY7vQeLLKZTPxCYXP9ei9WZhaCrXCxAHDcny2wcoEThNMdXQtQonDS87dpHvl?__cft__[0]=AZVgOvXvBKFJ0s-m4wdsK_C7wM1NVT130u73JpKLhbNDHOd2J_NtOzgoTgEV_yLp7v8BTcb9dxR_uYbHRMy7Dz99iCk34rJQjmLPYKY6s7z37kX6AZG3fCUcwUVDaEIf-IJXjc2-rvtyB_3TDcVpiSQk&__tn__=%2CO%2CP-R 8h ·

Поки була вільна хвилька, прочитав програмну статтю в The Economist про те, як все погано.

Як все погано, можемо розказати набагато краще і предметніше за Економіст, але зараз не про це.

«Ця війна не за території» - свята правда. Згоден на 100%. Ця війна на знищення, а не за території.

Але от питання, чи можна зупинити агресора, який почав війну не за території, а на знищення, погодившись (де-факто) з окупацією частини територій? Чому раптом це має зупинити московію від продовження війни (не важливо, з передишкою чи без)?

Як хтось розумний і при памʼяті може вірити в таку дурну казочку? Чим здача без бою Криму і припинення спроб деокупувати Донецьк і Луганськ після 2014 року принципово відрізняється від того, що зараз пропонує Україні редакція Економіст? Тоді де-факто Україна погодилась на заморозку. Москва не погодилась. Чому це не спрацювало тоді, а зараз має спрацювати?

В якості гарантій йдеться про членство в НАТО для України, точніше де-факто лише для неокупованої частини України. А яка реальна вірогідність, що усі держави-члени НАТО на це погодяться в якійсь осяжній перспективі? Поки що про це не йдеться взагалі. Така реальність.

Ще у статті написано про потенційну загрозу від самої України, в якій зростає «корупція і націоналізм». Саме так і написано, корупція і націоналізм. Явища одного порядку, на думку редакції Економіст. Ох уж цей страшний український націоналізм!

Шановне панство, поки що це все дуже загальні розмови без жодної конкретики і логіки. Хіба що згоден з тезою про необхідність розвитку власного ВПК, це 100%. Але потроху ніби воно і так йде, склади і нафтобази на московії не силою думки ж вибухають.

Новин поки нема. Війна триває, шановне панство
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29.09.2024 22:15 Ответить
впк і ядерної зброї.
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29.09.2024 22:36 Ответить
Яник віддав весь збагачений уран. Щоб новий обогатити потрібно не один десяток років
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30.09.2024 07:59 Ответить
Как сообщил во вторник на слушаниях в Конгрессе замминистра обороны США Колин Каль, время, за которое можно получить оружейный уран в количестве, достаточном для одной атомной бомбы, сократилось с 12 месяцев до примерно 12 дней.
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30.09.2024 08:47 Ответить
У ********* розвинутому світі немає місця націоналізму. Націоналізм - це середньовічна дикість. І взагалі світ йде до формування єдиної нації. Зараз перемішуються не тільки представники різних народів однієї раси, навіть різні раси перемішуються. Це еволюція свідомості. Останні націоналісти це росіяни і українці ) символічно ))
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29.09.2024 22:59 Ответить
Как бы грустно это не было - народы не одинаковы. Даже если живут вместе, они расслаиваются и сохраняют свои особенности, свои религии. Может через несколько поколений разница и сотрётся - но измениться придётся и аборигенам. А пока будет идти этот процесс - будет сохраняться напряжённость, и множиться проблемы.

Кроме того, все люди не могут жить одинаково хорошо. Хорошо живёт малая часть, за счёт эксплуатации остальных. Если будет один народ - кого будет эксплуатировать?
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29.09.2024 23:16 Ответить
Самые главные генераторы войн - это вера в то, что есть какая-то нация и вера в какого-то бога. Самое смешное, что никаких богов нет. И нации - это выдумка людей. То есть идеологическая составляющая войн - абсолютная пустышка.
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29.09.2024 23:37 Ответить
Может бог и есть - но маловероятно, что он имеет какое-то отношение к религиям людей. Я даже сомневаюсь что ему есть какое-то дело прежде чем люди занимаются. Вероятно мы для него лишь незначительная пятна плесени, которая завелась в дальнем уголке его творения (вселенной) и потихоньку его разрушает. Вероятно разум - вообще фатальный сбой эволюции. Поскольку делает его владельцем способным преодолевать защитные механизмы природы, и разрушать ее.

Идеология служит для того чтобы заставит людей воевать друг с другом. А истинная причина в том - что их правители делят ресурсы. Потом они последовательно стараются разделить людей и сделать их как можно больше не похожими. И это отлично выходит.
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30.09.2024 00:08 Ответить
Щось Ваши коменти дуже схожі, ще й на мові окупанта . Ви - близнеці?
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30.09.2024 07:04 Ответить
Ви розмірковуєте ЯК ЛЮДИНА МІСТА , людина без Батьківщини , експат, перекати - поле.
ви спробуйте це людям у селі розказати - вони ще і пику набьють
👉Ви сходить на Октоберфест у Відні чи в Мюнхені, коли на вулиці виходять етничні німці у НАЦІОНАЛЬНОМУ ОДЯЗІ і там теж по пікі получите. Бо німцям не хочеться бути неграми чи азіатами.
Украінський націонализм - це малий % націоналізму угорців, словаків, італьянців . А БРИТАНИЯ даже із ЕС вийшла , бо набридло заповнити країну сірійськими мігрантами по указці плешивого геополітика
А ось для Хремль український націонализм страшен, бо розвалить то кацапське болото із пʼявок на фер
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30.09.2024 07:02 Ответить
Головнокомандувач усіх генералів заменив. Тепер треба усіх комбатів та комббригів з
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29.09.2024 22:51 Ответить
Це його секретутка таке робить. Головнокомандуючий поки тексти вчить
Я дивуюсь , що Зе поїхав до США без міністра МЗС. А тількі з секретуткой
Це писець
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30.09.2024 07:07 Ответить
Як же вчасно гімно-командувач змінив командира 72ї бригади, що захищає Вугледар!
Створивши при цьому ацький гармидер у штабі частини та ускладнивши його роботу, що гарантовано вплинуло на бойову роботі підрозділів.
Чи то воно так співпало?
Сафпадєніє?
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30.09.2024 07:43 Ответить
 
 