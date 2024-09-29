Оккупанты пытаются закрепиться в многоэтажках и окрестностях Угледара, - DeepState
Враг продолжает свое давление на Угледар, что в Донецкой области. Захватчики пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах города, туда уже забегает пехота.
Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
"После взятия шахты "Южнодонбасская №1" россияне со стороны дач продвигаются в восточную часть Угледара и пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах города, туда уже забегает пехота", - пишут аналитики.
Также фиксируются попытки врага давить с правого фланга. Сейчас до города оккупанты не добрались.
Отмечается, что россияне привлекли дополнительные ресурсы в виде регулярных сил и спецподразделений, в частности, подразделения БпЛА, которые активно работают дронами.
Одновременно с наступлением пехоты россияне уничтожают город постоянными обстрелами.
"По предварительной информации, дорога на Богоявленку взята под огневой контроль. Продолжаются попытки продвинуться со стороны Водяного", - добавляет DeepState.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
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Поки була вільна хвилька, прочитав програмну статтю в The Economist про те, як все погано.
Як все погано, можемо розказати набагато краще і предметніше за Економіст, але зараз не про це.
«Ця війна не за території» - свята правда. Згоден на 100%. Ця війна на знищення, а не за території.
Але от питання, чи можна зупинити агресора, який почав війну не за території, а на знищення, погодившись (де-факто) з окупацією частини територій? Чому раптом це має зупинити московію від продовження війни (не важливо, з передишкою чи без)?
Як хтось розумний і при памʼяті може вірити в таку дурну казочку? Чим здача без бою Криму і припинення спроб деокупувати Донецьк і Луганськ після 2014 року принципово відрізняється від того, що зараз пропонує Україні редакція Економіст? Тоді де-факто Україна погодилась на заморозку. Москва не погодилась. Чому це не спрацювало тоді, а зараз має спрацювати?
В якості гарантій йдеться про членство в НАТО для України, точніше де-факто лише для неокупованої частини України. А яка реальна вірогідність, що усі держави-члени НАТО на це погодяться в якійсь осяжній перспективі? Поки що про це не йдеться взагалі. Така реальність.
Ще у статті написано про потенційну загрозу від самої України, в якій зростає «корупція і націоналізм». Саме так і написано, корупція і націоналізм. Явища одного порядку, на думку редакції Економіст. Ох уж цей страшний український націоналізм!
Шановне панство, поки що це все дуже загальні розмови без жодної конкретики і логіки. Хіба що згоден з тезою про необхідність розвитку власного ВПК, це 100%. Але потроху ніби воно і так йде, склади і нафтобази на московії не силою думки ж вибухають.
Новин поки нема. Війна триває, шановне панство
Кроме того, все люди не могут жить одинаково хорошо. Хорошо живёт малая часть, за счёт эксплуатации остальных. Если будет один народ - кого будет эксплуатировать?
Идеология служит для того чтобы заставит людей воевать друг с другом. А истинная причина в том - что их правители делят ресурсы. Потом они последовательно стараются разделить людей и сделать их как можно больше не похожими. И это отлично выходит.
ви спробуйте це людям у селі розказати - вони ще і пику набьють
👉Ви сходить на Октоберфест у Відні чи в Мюнхені, коли на вулиці виходять етничні німці у НАЦІОНАЛЬНОМУ ОДЯЗІ і там теж по пікі получите. Бо німцям не хочеться бути неграми чи азіатами.
Украінський націонализм - це малий % націоналізму угорців, словаків, італьянців . А БРИТАНИЯ даже із ЕС вийшла , бо набридло заповнити країну сірійськими мігрантами по указці плешивого геополітика
А ось для Хремль український націонализм страшен, бо розвалить то кацапське болото із пʼявок на фер
Я дивуюсь , що Зе поїхав до США без міністра МЗС. А тількі з секретуткой
Це писець
Створивши при цьому ацький гармидер у штабі частини та ускладнивши його роботу, що гарантовано вплинуло на бойову роботі підрозділів.
Чи то воно так співпало?
Сафпадєніє?