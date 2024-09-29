Оккупанты пытаются закрепиться в многоэтажках и окрестностях Угледара, - DeepState

Враг продолжает свое давление на Угледар, что в Донецкой области. Захватчики пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах города, туда уже забегает пехота.

Об этом сообщают аналитики проекта DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

"После взятия шахты "Южнодонбасская №1" россияне со стороны дач продвигаются в восточную часть Угледара и пытаются закрепиться в многоэтажках на окраинах города, туда уже забегает пехота", - пишут аналитики.

Также фиксируются попытки врага давить с правого фланга. Сейчас до города оккупанты не добрались.

Отмечается, что россияне привлекли дополнительные ресурсы в виде регулярных сил и спецподразделений, в частности, подразделения БпЛА, которые активно работают дронами.

Одновременно с наступлением пехоты россияне уничтожают город постоянными обстрелами.

"По предварительной информации, дорога на Богоявленку взята под огневой контроль. Продолжаются попытки продвинуться со стороны Водяного", - добавляет DeepState.

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Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72-ю отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

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