Войска РФ продвинулись возле Богоявленки, Цукуриного и в Угледаре, - DeepState КАРТЫ
По состоянию на 1 октября 2024 года зафиксировано продвижение войск РФ возле трех населенных пунктов в Донецкой области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.
"Враг продвинулся возле Богоявленки, Цукурино и в Угледаре", - говорится в сообщении.
продвижение войск РФ возле Богоявленки
Продвижение войск РФ возле Цукурино
Продвижение войск рф возле Угледара
Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне зашли в Угледар с запада и юга.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
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Содоль нічим не рулить, Сирський далеко не найгірший генерал, якби він виглядав як совок і не мав амплуа "м'ясника" його Зелень ніколи б не поставила керувати, бо боїться харихзматичних.
Слав краще мудрий нарід який обрав чергове лайно а ЗСУ не згадуй хоч 1 день на рік, від'їбись від нас, піди наїпни бояри або займись бігом від тцк чи чим ще ти там займаєшся.
прийдеш на день Румунії розкажеш шось цікаве
Впрочем учитывая численные данные, таких "Содолей" у нас почти миллион, которые вроде как воины, но не воюют.
тіки експерти з дивану і з Кракова-Бухареста і воюють і знають як воювати треба.
Тепер би пасувало "курським" вдарити з тилу по тим рос.військам,які захоплюють нп на Донбасі.Хоча це питання для зермака,який зняв кращі війська і краще зах.озброєння і вивів на курські болота.