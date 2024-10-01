Войска РФ продвинулись возле Богоявленки, Цукуриного и в Угледаре, - DeepState КАРТЫ

По состоянию на 1 октября 2024 года зафиксировано продвижение войск РФ возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.

"Враг продвинулся возле Богоявленки, Цукурино и в Угледаре", - говорится в сообщении.



продвижение войск РФ возле Богоявленки



Продвижение войск РФ возле Цукурино



Продвижение войск рф возле Угледара

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне зашли в Угледар с запада и юга.

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Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.