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Новости Война
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Войска РФ продвинулись возле Богоявленки, Цукуриного и в Угледаре, - DeepState КАРТЫ

По состоянию на 1 октября 2024 года зафиксировано продвижение войск РФ возле трех населенных пунктов в Донецкой области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на аналитиков DeepState.

"Враг продвинулся возле Богоявленки, Цукурино и в Угледаре", - говорится в сообщении.

просування військ РФ біля Богоявленки
продвижение войск РФ возле Богоявленки

просування військ РФ біля Цукуриного
Продвижение войск РФ возле Цукурино

просування військ рф біля Вугледара
Продвижение войск рф возле Угледара

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что россияне зашли в Угледар с запада и юга.

Также читайте: В Угледаре остаются 107 человек, всех детей эвакуировали, - ОВА

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Автор: 

боевые действия (4142) Угледар (129)


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Топ комментарии
+15
Слава тов. Сырскому, тов. Соделю, и примкнувшему к ним Зеленскому !
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01.10.2024 12:28
+7
зелений ********, це стабілізація чи вирівнювання?
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01.10.2024 12:54
+5
А як в курську,все виконали згідно міжн.права по цивільному населенню?
Тепер би пасувало "курським" вдарити з тилу по тим рос.військам,які захоплюють нп на Донбасі.Хоча це питання для зермака,який зняв кращі війська і краще зах.озброєння і вивів на курські болота.
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01.10.2024 13:08
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Слава тов. Сырскому, тов. Соделю, и примкнувшему к ним Зеленскому !
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01.10.2024 12:28 Ответить
Як ви дебіли диванні заіпали своїм кукуріканням...
Содоль нічим не рулить, Сирський далеко не найгірший генерал, якби він виглядав як совок і не мав амплуа "м'ясника" його Зелень ніколи б не поставила керувати, бо боїться харихзматичних.

Слав краще мудрий нарід який обрав чергове лайно а ЗСУ не згадуй хоч 1 день на рік, від'їбись від нас, піди наїпни бояри або займись бігом від тцк чи чим ще ти там займаєшся.
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01.10.2024 12:46 Ответить
для тебе - так.
прийдеш на день Румунії розкажеш шось цікаве
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03.10.2024 11:54 Ответить
о, вітаю! Сьогодня вж день Румунії ?
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08.10.2024 14:14 Ответить
П.С. не знав що ти мій тезка, але все одно вітаю тебе з твоїм професійним святом
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08.10.2024 16:31 Ответить
Если Содоль ничем не рулит - что тогда он там делает, и за что получает зарплату?

Впрочем учитывая численные данные, таких "Содолей" у нас почти миллион, которые вроде как воины, но не воюют.
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01.10.2024 17:54 Ответить
мільярд. і всі не воюють.
тіки експерти з дивану і з Кракова-Бухареста і воюють і знають як воювати треба.
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03.10.2024 11:55 Ответить
Мене не цікавить просування ворога, мене цікавить чи виведення військ ЗСУ там має місце. Бо аналізувати і воювати це різні поняття
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01.10.2024 12:40 Ответить
А мене найбільше цікавить співвідношення втрат -- лише воно показує ефективність чи не ефективність бойових дій. Бо виводити можна аж до західного кордону.
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01.10.2024 13:21 Ответить
Хоче не до кордону, то ідіть на фронт. Втрати, то війна прийшла не сама, ви її вибрали в 2019. Я обговорювати дії ЗСУ з диванами не збираюся, ті розстріляні учора 12 захисників України це уже велика втрата
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02.10.2024 08:16 Ответить
Вони були розстріляні в ПОЛОНІ! І це ще один доказ того, що в здачі в полон немає нічого славетного. Билися б до останнього набою, то хоча б відплатили за свою загибель... Із усіх наших полонених ставлюся з повагою та розумінням лише до захисників Маріуполя, яким просто вже нічим було воювати через багатомісячні бої в оточенні і прориватися до своїх теж було далеченько.
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03.10.2024 17:58 Ответить
72 бригада вийшла з Вугледара. За це зняли командира.
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01.10.2024 19:59 Ответить
72 заперечує як втрату міста,так і вихід з позицій. Україна використовує тільки інформацію від ворога, цим не поважає ЗСУ
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02.10.2024 08:23 Ответить
зелений ********, це стабілізація чи вирівнювання?
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01.10.2024 12:54 Ответить
це тому що "путєн уже проіграл" - Блінкен (с)
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01.10.2024 12:58 Ответить
А як в курську,все виконали згідно міжн.права по цивільному населенню?
Тепер би пасувало "курським" вдарити з тилу по тим рос.військам,які захоплюють нп на Донбасі.Хоча це питання для зермака,який зняв кращі війська і краще зах.озброєння і вивів на курські болота.
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01.10.2024 13:08 Ответить
Що , Зеленський та Єрмак, Курський ЗЕперфоманс сподобався Путлу ... до нього Орда так не перла на Донбасі ?
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01.10.2024 13:27 Ответить
Як завжди - одні експерти та контролери. Здалеку.
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01.10.2024 13:42 Ответить
ти хто?
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01.10.2024 19:37 Ответить
--До лампади всі ці прориви рашо-бухариків... Наш .найвеличніший ЗЕ-стратег вже встиг ознайомити Світ: як задіяти свій. геніальний .ПЛАН ПЕРЕМОГИ !!! Це .лише. справа техніки... А щоденні здачі територій-- це хитро-мудрі маневри ЗЕ--ОМАНА із заманювання захмілілих від успіхів раклів у пастку--западню... Ось побачите: всю цю .загепану гидоту--візьмуть у полон і відправлять на відкормочну базу Єрмака !?
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01.10.2024 15:50 Ответить
Про кацпастка наволочь все життя мріяла про руйнування того місця де все це відбувається, але вони чомусь думали що зачепить лише сусідів, які па руске не хатят
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01.10.2024 19:27 Ответить
Зараз така сторінка історії(така вже була - коли більшовики вторглися в Україну по наказу членіна). Або преживимо, або ні, як держава та нація. Войовнича меньшість зробила все що змогла, наперикор військово-політичному керівництву України, обраному зеленою більшістю. Обіцяв зеленский закінчити за рік війну - ну трохи по срокам не вгадав - але уперто каже - все зміниться цієї осині. Міняється.
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01.10.2024 20:17 Ответить
 
 