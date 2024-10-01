Війська РФ просунулися біля Богоявленки, Цукуриного та у Вугледарі, - DeepState. КАРТИ

Станом на 1 жовтня 2024 року зафіксовано просування військ РФ біля трьох населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.

"Ворог просунувся біля Богоявленки, Цукуриного та у Вугледарі", - йдеться у повідомленні.



просування військ РФ біля Богоявленки



просування військ РФ біля Цукуриного



просування військ рф біля Вугледара

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни зайшли у Вугледар із заходу та півдня.

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Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.