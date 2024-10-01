УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11612 відвідувачів онлайн
Новини Війна
6 436 27

Війська РФ просунулися біля Богоявленки, Цукуриного та у Вугледарі, - DeepState. КАРТИ

Станом на 1 жовтня 2024 року зафіксовано просування військ РФ біля трьох населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.

"Ворог просунувся біля Богоявленки, Цукуриного та у Вугледарі", - йдеться у повідомленні.

просування військ РФ біля Богоявленки
просування військ РФ біля Богоявленки

просування військ РФ біля Цукуриного
просування військ РФ біля Цукуриного

просування військ рф біля Вугледара
просування військ рф біля Вугледара

Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни зайшли у Вугледар із заходу та півдня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Вугледарі залишаються 107 осіб, всіх дітей евакуювали, - ОВА

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Автор: 

бойові дії (3907) Вугледар (143)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+15
Слава тов. Сырскому, тов. Соделю, и примкнувшему к ним Зеленскому !
показати весь коментар
01.10.2024 12:28
+7
зелений ********, це стабілізація чи вирівнювання?
показати весь коментар
01.10.2024 12:54
+5
А як в курську,все виконали згідно міжн.права по цивільному населенню?
Тепер би пасувало "курським" вдарити з тилу по тим рос.військам,які захоплюють нп на Донбасі.Хоча це питання для зермака,який зняв кращі війська і краще зах.озброєння і вивів на курські болота.
показати весь коментар
01.10.2024 13:08
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Слава тов. Сырскому, тов. Соделю, и примкнувшему к ним Зеленскому !
показати весь коментар
01.10.2024 12:28 Відповісти
Як ви дебіли диванні заіпали своїм кукуріканням...
Содоль нічим не рулить, Сирський далеко не найгірший генерал, якби він виглядав як совок і не мав амплуа "м'ясника" його Зелень ніколи б не поставила керувати, бо боїться харихзматичних.

Слав краще мудрий нарід який обрав чергове лайно а ЗСУ не згадуй хоч 1 день на рік, від'їбись від нас, піди наїпни бояри або займись бігом від тцк чи чим ще ти там займаєшся.
показати весь коментар
01.10.2024 12:46 Відповісти
для тебе - так.
прийдеш на день Румунії розкажеш шось цікаве
показати весь коментар
03.10.2024 11:54 Відповісти
о, вітаю! Сьогодня вж день Румунії ?
показати весь коментар
08.10.2024 14:14 Відповісти
П.С. не знав що ти мій тезка, але все одно вітаю тебе з твоїм професійним святом
показати весь коментар
08.10.2024 16:31 Відповісти
Если Содоль ничем не рулит - что тогда он там делает, и за что получает зарплату?

Впрочем учитывая численные данные, таких "Содолей" у нас почти миллион, которые вроде как воины, но не воюют.
показати весь коментар
01.10.2024 17:54 Відповісти
мільярд. і всі не воюють.
тіки експерти з дивану і з Кракова-Бухареста і воюють і знають як воювати треба.
показати весь коментар
03.10.2024 11:55 Відповісти
Мене не цікавить просування ворога, мене цікавить чи виведення військ ЗСУ там має місце. Бо аналізувати і воювати це різні поняття
показати весь коментар
01.10.2024 12:40 Відповісти
А мене найбільше цікавить співвідношення втрат -- лише воно показує ефективність чи не ефективність бойових дій. Бо виводити можна аж до західного кордону.
показати весь коментар
01.10.2024 13:21 Відповісти
Хоче не до кордону, то ідіть на фронт. Втрати, то війна прийшла не сама, ви її вибрали в 2019. Я обговорювати дії ЗСУ з диванами не збираюся, ті розстріляні учора 12 захисників України це уже велика втрата
показати весь коментар
02.10.2024 08:16 Відповісти
Вони були розстріляні в ПОЛОНІ! І це ще один доказ того, що в здачі в полон немає нічого славетного. Билися б до останнього набою, то хоча б відплатили за свою загибель... Із усіх наших полонених ставлюся з повагою та розумінням лише до захисників Маріуполя, яким просто вже нічим було воювати через багатомісячні бої в оточенні і прориватися до своїх теж було далеченько.
показати весь коментар
03.10.2024 17:58 Відповісти
72 бригада вийшла з Вугледара. За це зняли командира.
показати весь коментар
01.10.2024 19:59 Відповісти
72 заперечує як втрату міста,так і вихід з позицій. Україна використовує тільки інформацію від ворога, цим не поважає ЗСУ
показати весь коментар
02.10.2024 08:23 Відповісти
зелений ********, це стабілізація чи вирівнювання?
показати весь коментар
01.10.2024 12:54 Відповісти
це тому що "путєн уже проіграл" - Блінкен (с)
показати весь коментар
01.10.2024 12:58 Відповісти
А як в курську,все виконали згідно міжн.права по цивільному населенню?
Тепер би пасувало "курським" вдарити з тилу по тим рос.військам,які захоплюють нп на Донбасі.Хоча це питання для зермака,який зняв кращі війська і краще зах.озброєння і вивів на курські болота.
показати весь коментар
01.10.2024 13:08 Відповісти
Що , Зеленський та Єрмак, Курський ЗЕперфоманс сподобався Путлу ... до нього Орда так не перла на Донбасі ?
показати весь коментар
01.10.2024 13:27 Відповісти
Як завжди - одні експерти та контролери. Здалеку.
показати весь коментар
01.10.2024 13:42 Відповісти
ти хто?
показати весь коментар
01.10.2024 19:37 Відповісти
--До лампади всі ці прориви рашо-бухариків... Наш .найвеличніший ЗЕ-стратег вже встиг ознайомити Світ: як задіяти свій. геніальний .ПЛАН ПЕРЕМОГИ !!! Це .лише. справа техніки... А щоденні здачі територій-- це хитро-мудрі маневри ЗЕ--ОМАНА із заманювання захмілілих від успіхів раклів у пастку--западню... Ось побачите: всю цю .загепану гидоту--візьмуть у полон і відправлять на відкормочну базу Єрмака !?
показати весь коментар
01.10.2024 15:50 Відповісти
Про кацпастка наволочь все життя мріяла про руйнування того місця де все це відбувається, але вони чомусь думали що зачепить лише сусідів, які па руске не хатят
показати весь коментар
01.10.2024 19:27 Відповісти
Зараз така сторінка історії(така вже була - коли більшовики вторглися в Україну по наказу членіна). Або преживимо, або ні, як держава та нація. Войовнича меньшість зробила все що змогла, наперикор військово-політичному керівництву України, обраному зеленою більшістю. Обіцяв зеленский закінчити за рік війну - ну трохи по срокам не вгадав - але уперто каже - все зміниться цієї осині. Міняється.
показати весь коментар
01.10.2024 20:17 Відповісти
 
 