Війська РФ просунулися біля Богоявленки, Цукуриного та у Вугледарі, - DeepState. КАРТИ
Станом на 1 жовтня 2024 року зафіксовано просування військ РФ біля трьох населених пунктів у Донецькій області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на аналітиків DeepState.
"Ворог просунувся біля Богоявленки, Цукуриного та у Вугледарі", - йдеться у повідомленні.
просування військ РФ біля Богоявленки
просування військ РФ біля Цукуриного
просування військ рф біля Вугледара
Раніше Цензор.НЕТ інформував, що росіяни зайшли у Вугледар із заходу та півдня.
Ситуація у Вугледарі
Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.
Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.
Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.
Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.
У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.
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Содоль нічим не рулить, Сирський далеко не найгірший генерал, якби він виглядав як совок і не мав амплуа "м'ясника" його Зелень ніколи б не поставила керувати, бо боїться харихзматичних.
Слав краще мудрий нарід який обрав чергове лайно а ЗСУ не згадуй хоч 1 день на рік, від'їбись від нас, піди наїпни бояри або займись бігом від тцк чи чим ще ти там займаєшся.
прийдеш на день Румунії розкажеш шось цікаве
Впрочем учитывая численные данные, таких "Содолей" у нас почти миллион, которые вроде как воины, но не воюют.
тіки експерти з дивану і з Кракова-Бухареста і воюють і знають як воювати треба.
Тепер би пасувало "курським" вдарити з тилу по тим рос.військам,які захоплюють нп на Донбасі.Хоча це питання для зермака,який зняв кращі війська і краще зах.озброєння і вивів на курські болота.