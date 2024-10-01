В Угледаре остаются 107 человек, всех детей эвакуировали, - ОВА
В Угледаре Донецкой области остаются более 100 жителей, всех детей эвакуировали.
Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
"В Угледаре до сих пор остаются 107 человек. К счастью, всех детей оттуда уже эвакуировали. Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно", - говорится в сообщении.
Ситуация в Угледаре
Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.
Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.
Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.
Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.
В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.
Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.
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"Панове читачі. Прошу дочитати це повідомленя до кінця.
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Скажу так, я далеко не кожним беруся допомагати сам. це хлопці яких я знаю особисто і збирають вони на діло. Для захисту України.
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