В Угледаре остаются 107 человек, всех детей эвакуировали, - ОВА

В Угледаре Донецкой области остаются более 100 жителей, всех детей эвакуировали.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"В Угледаре до сих пор остаются 107 человек. К счастью, всех детей оттуда уже эвакуировали. Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне зашли в Угледар с запада и юга, - DeepState. КАРТА

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг концентрирует основные усилия на Покровском направлении, бьет КАБами по позициям ВСУ, - спикер НГУ Музычук