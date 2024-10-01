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Новости Война
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В Угледаре остаются 107 человек, всех детей эвакуировали, - ОВА

У Вугледарі залишаються 107 осіб, всіх дітей евакуювали

В Угледаре Донецкой области остаются более 100 жителей, всех детей эвакуировали.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

"В Угледаре до сих пор остаются 107 человек. К счастью, всех детей оттуда уже эвакуировали. Бои идут в черте города, поэтому завозить гуманитарную помощь почти невозможно", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне зашли в Угледар с запада и юга, - DeepState. КАРТА

Ситуация в Угледаре

Ранее аналитики Deep State сообщили, что российские оккупанты продвинулись в районе Угледара.

Аналитик Forbes заявил, что российские оккупационные войска могут отрезать 72 отдельную механизированную бригаду Вооруженных сил Украины, которая 20 месяцев защищает Угледар.

Ситуация вокруг Угледара критическая и продолжает усложняться, отметили в Deep State.

Британская разведка 25 сентября сообщила, что российские оккупационные войска осуществляют штурмы Угледара с трех сторон.

В Сухопутных войсках заявили, что ВСУ выйдут из Угледара, если не будет возможности держать оборону в городской застройке.

Аналитики проекта DeepState заявили, что российская армия сумела зайти в Угледар с запада и юга.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг концентрирует основные усилия на Покровском направлении, бьет КАБами по позициям ВСУ, - спикер НГУ Музычук

Автор: 

Донецкая область (9784) Угледар (129)


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Пресвята Покрова! Захисти, збережи та допоможи Чорним Запорожцям!
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01.10.2024 11:05 Ответить
Бережи. І допоможи евакуюватися нашим пораненим Героям.
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01.10.2024 11:14 Ответить
Назва захисників Вугледару бере початок з Золотоноші. Це спражні козаки нашого часу. Але захищати руїни....було тут учора, що декілька тисяч з окупації пішли воювати проти України. Виходить мотивація проти ЗСУ була вища чим захист України. Подумайте про це коментатори диванів. Що краще окупація чи таки обов'язкок по Конституції України. Залишайтесь живими
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01.10.2024 11:12 Ответить
''ждуни'', ні?
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01.10.2024 11:17 Ответить
Навідники.
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01.10.2024 11:19 Ответить
Військових, які обороняють Вугледар, держава та Міноборони не забезпечують обладнанням, в т.ч. засобами звязку. https://t.me/dragonspech/8010 Письменник і блогер Дмитро Каленчук-Вовнянко, нині сержант-інструктор навчального центру ЗСУ, просить допомогти своїй колишні бригаді:
"Панове читачі. Прошу дочитати це повідомленя до кінця.
Технічний підрозділ одної відомої героїчної бригади негайно потребує розшилення радіотехнічної майстерні. Для всього. Від вдосконалення ФПВ до роботи з РЕБами. І не тільки.
Наприклад, прямо зараз хлопцям терміново потрібні чотири ноутбуки. Насправді - не тільки. Далеко не тільки.
Я цілком свідомо не називаю пдірозділ, який зараз трамає оборону на Покровсько-Вугдежарському напрямку, там де справді гаряче. Мусите зрозуміти - читають мене не тільки свої.
Скажу так, я далеко не кожним беруся допомагати сам. це хлопці яких я знаю особисто і збирають вони на діло. Для захисту України.
Мета: 600000.0 UAH"

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01.10.2024 11:24 Ответить
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01.10.2024 13:07 Ответить
 
 