У Вугледарі залишаються 107 осіб, всіх дітей евакуювали, - ОВА

У Вугледарі на Донеччині залишаються понад 100 жителів, всіх дітей евакуювали.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"У Вугледарі досі залишаються 107 людей. На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали. Бої йдуть в межах міста, тому завозити гуманітарну допомогу майже неможливо", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти намагаються закріпитись у багатоповерхівках й околицях Вугледару, - DeepState

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар зі заходу та півдня.

Читайте також: Доба на Донеччині: РФ 31 раз обстріляла область, загинули 2 особи, 3 поранено. ФОТОрепортаж