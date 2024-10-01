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Новини Війна
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У Вугледарі залишаються 107 осіб, всіх дітей евакуювали, - ОВА

У Вугледарі залишаються 107 осіб, всіх дітей евакуювали

У Вугледарі на Донеччині залишаються понад 100 жителів, всіх дітей евакуювали.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

"У Вугледарі досі залишаються 107 людей. На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали. Бої йдуть в межах міста, тому завозити гуманітарну допомогу майже неможливо", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти намагаються закріпитись у багатоповерхівках й околицях Вугледару, - DeepState

Ситуація у Вугледарі

Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.

Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.

Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.

Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.

У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.

Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар зі заходу та півдня.

Читайте також: Доба на Донеччині: РФ 31 раз обстріляла область, загинули 2 особи, 3 поранено. ФОТОрепортаж

Автор: 

Донецька область (8595) Вугледар (143)


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Пресвята Покрова! Захисти, збережи та допоможи Чорним Запорожцям!
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01.10.2024 11:05 Відповісти
Бережи. І допоможи евакуюватися нашим пораненим Героям.
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01.10.2024 11:14 Відповісти
Назва захисників Вугледару бере початок з Золотоноші. Це спражні козаки нашого часу. Але захищати руїни....було тут учора, що декілька тисяч з окупації пішли воювати проти України. Виходить мотивація проти ЗСУ була вища чим захист України. Подумайте про це коментатори диванів. Що краще окупація чи таки обов'язкок по Конституції України. Залишайтесь живими
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01.10.2024 11:12 Відповісти
''ждуни'', ні?
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01.10.2024 11:17 Відповісти
Навідники.
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01.10.2024 11:19 Відповісти
Військових, які обороняють Вугледар, держава та Міноборони не забезпечують обладнанням, в т.ч. засобами звязку. https://t.me/dragonspech/8010 Письменник і блогер Дмитро Каленчук-Вовнянко, нині сержант-інструктор навчального центру ЗСУ, просить допомогти своїй колишні бригаді:
"Панове читачі. Прошу дочитати це повідомленя до кінця.
Технічний підрозділ одної відомої героїчної бригади негайно потребує розшилення радіотехнічної майстерні. Для всього. Від вдосконалення ФПВ до роботи з РЕБами. І не тільки.
Наприклад, прямо зараз хлопцям терміново потрібні чотири ноутбуки. Насправді - не тільки. Далеко не тільки.
Я цілком свідомо не називаю пдірозділ, який зараз трамає оборону на Покровсько-Вугдежарському напрямку, там де справді гаряче. Мусите зрозуміти - читають мене не тільки свої.
Скажу так, я далеко не кожним беруся допомагати сам. це хлопці яких я знаю особисто і збирають вони на діло. Для захисту України.
Мета: 600000.0 UAH"

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01.10.2024 11:24 Відповісти
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01.10.2024 13:07 Відповісти
 
 