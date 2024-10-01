У Вугледарі залишаються 107 осіб, всіх дітей евакуювали, - ОВА
У Вугледарі на Донеччині залишаються понад 100 жителів, всіх дітей евакуювали.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.
"У Вугледарі досі залишаються 107 людей. На щастя, всіх дітей звідти вже евакуювали. Бої йдуть в межах міста, тому завозити гуманітарну допомогу майже неможливо", - йдеться в повідомленні.
Ситуація у Вугледарі
Раніше аналітики Deep State повідомили, що російські окупанти просунулися в районі Вугледару.
Аналітик Forbes заявив, що російські окупаційні війська можуть відрізати 72 окрему механізовану бригаду Збройних сил України, яка 20 місяців захищає Вугледар.
Ситуація навколо Вугледару критична та продовжує ускладнюватися, зазначили в Deep State.
Британська розвідка 25 вересня повідомила, що російські окупаційні війська здійснюють штурми Вугледару з трьох сторін.
У Сухопутних військах заявили, що ЗСУ вийдуть з Вугледару, якщо не буде можливості тримати оборону в міській забудові.
Аналітики проєкту DeepState заявили, що російська армія зуміла зайти у Вугледар зі заходу та півдня.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"Панове читачі. Прошу дочитати це повідомленя до кінця.
Технічний підрозділ одної відомої героїчної бригади негайно потребує розшилення радіотехнічної майстерні. Для всього. Від вдосконалення ФПВ до роботи з РЕБами. І не тільки.
Наприклад, прямо зараз хлопцям терміново потрібні чотири ноутбуки. Насправді - не тільки. Далеко не тільки.
Я цілком свідомо не називаю пдірозділ, який зараз трамає оборону на Покровсько-Вугдежарському напрямку, там де справді гаряче. Мусите зрозуміти - читають мене не тільки свої.
Скажу так, я далеко не кожним беруся допомагати сам. це хлопці яких я знаю особисто і збирають вони на діло. Для захисту України.
Мета: 600000.0 UAH"
Поповнити конверт через Приват24 - https://www.privat24.ua/send/czj85
Номер картки конверта 5168752100958993