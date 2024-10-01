Доба на Донеччині: РФ 31 раз обстріляла область, загинули 2 особи, 3 поранено. ФОТОрепортаж

Російські окупаційні війська 30 вересня 31 раз били по Донеччині, внаслідок чого загинули 2 особи, трьох поранено.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

4 особи поранено у Сухих Ялах Курахівської громади, пошкоджено 7 будинків, ще по 2 будинки пошкоджено у Гірнику і Курахівці. Росіяни вбили 1 особу у Мирнограді, 1 поранено. 11 приватних будинків, 4 багатоповерхівки, 2 адмінбудівлі і інфраструктурний об'єкт пошкоджено у Білицькому Добропільської громади пошкоджено. У Покровську 1 будинок зруйновано і 2 пошкоджено. В Удачному пошкоджено 7 будинків і 2 адмінбудівлі.

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Краматорський район

Один будинок зруйновано, пошкоджено 11 у Ямполі Лиманської громади. У Святогірську пошкоджено 4 соціальні заклади. В Яблунівці Іллінівської громади пошкоджено 2 об'єкти. У Костянтинівці пошкоджено будинок, адмінбудівлю і 2 нежитлові приміщення.

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Бахмутський район

У Часовоярській ТГ пошкоджені 10 приватних будинків, багатоповерхівка і нежитлова будівля. У Сіверську загинула людина, пошкоджено 3 будинки.

Протягом 30 вересня окупанти 31 обстріляли територію Донеччини. Евакуйовано 801 людину, зокрема 42 дитини.

Також, минулої доби росіяни вбили 2 жителів Донеччини: в Мирнограді та Сіверську. Ще 3 людини в області за добу дістали поранення.

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