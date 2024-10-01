Ворог концентрує основні зусилля на Покровському напрямку, б’є КАБами по позиціях ЗСУ, - речник НГУ Музичук

На Покровському напрямку зафіксовано велику кількість артилерійських та авіаційних обстрілів. За добу відбулося понад 40 бойових зіткнень.

Про це речник Нацгвардії України Руслан Музичук сказав в етері телеканалу "Еспресо", передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що українські воїни виконують завдання вздовж усієї лінії фронту, зокрема на ділянках, де противник концентрує свої основні зусилля.

"Протягом цієї доби найактивнішим напрямком залишається Покровський. Саме на Покровському напрямку противник концентрує головні зусилля. На цьому напрямку відбулося понад 40 бойових зіткнень. Військовослужбовці Нацгвардії успішно відбили 9 спроб штурмів противника", - розповів Музичук.

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За словами речника Нацгвардії, на Покровському напрямку суттєвих змін у характері дій противника немає.

"Росіяни продовжують здійснювати штурми малими піхотними групами чисельністю від двох до чотирьох осіб. Іноді для підсилення можуть залучати більші підрозділи, проте загальна тенденція залишається незмінною. Відбувається велика кількість артилерійських та авіаційних обстрілів, за допомогою яких противник намагається створити умови для просування своєї піхоти та проведення штурмів", - зауважив Музичук.

Військовий додав, що російські окупанти застосовують авіацію, завдаючи ударів керованими авіабомбами як по позиціях ЗСУ, так і по населених пунктах.

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