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Наші бійці дронами-камікадзе уразили кілька одиниць ворожої бронетехніки на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Перша Президентська бригада оперативного призначення "Буревій" у співпраці з батальйоном ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" пліч-о-пліч тримають оборону і виконують бойові завдання на Куп’янському напрямку. Бійці здійснюють ураження живої сили противника скидами вдень і вночі, полювання на ворожу піхоту і техніку, штурм ворожих позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Національної гвардії України.

Також дивіться: Росіяни обстріляли власних військових, які йшли здаватися у полон на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17551) ліквідація (3991) Національна гвардія (1545)


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