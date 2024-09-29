Наші бійці дронами-камікадзе уразили кілька одиниць ворожої бронетехніки на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Перша Президентська бригада оперативного призначення "Буревій" у співпраці з батальйоном ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" пліч-о-пліч тримають оборону і виконують бойові завдання на Куп’янському напрямку. Бійці здійснюють ураження живої сили противника скидами вдень і вночі, полювання на ворожу піхоту і техніку, штурм ворожих позицій.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Національної гвардії України.

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