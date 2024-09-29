Наши бойцы дронами-камикадзе поразили несколько единиц вражеской бронетехники на Купянском направлении. ВИДЕО
Первая Президентская бригада оперативного назначения "Буревій" в сотрудничестве с батальоном ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" бок о бок держат оборону и выполняют боевые задачи на Купянском направлении. Бойцы осуществляют поражение живой силы противника сбросами днем и ночью, охоту на вражескую пехоту и технику, штурм вражеских позиций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Национальной гвардии Украины.
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