Наши бойцы дронами-камикадзе поразили несколько единиц вражеской бронетехники на Купянском направлении. ВИДЕО

Первая Президентская бригада оперативного назначения "Буревій" в сотрудничестве с батальоном ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" бок о бок держат оборону и выполняют боевые задачи на Купянском направлении. Бойцы осуществляют поражение живой силы противника сбросами днем и ночью, охоту на вражескую пехоту и технику, штурм вражеских позиций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, фрагмент боевой работы украинских воинов опубликован в телеграм-канале Национальной гвардии Украины.

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