Россияне обстреляли собственных военных, которые шли сдаваться в плен на Кураховском направлении. ВИДЕО

Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады опубликовали видео, на котором видно, как российская артиллерия накрыла своих военнослужащих, которые шли сдаваться в плен силам обороны Украины на Кураховском направлении.

Накануне обстрела вражеская пехота предприняла попытку штурма и захвата позиций 33 ОМБр и смежных подразделений. Несмотря на хорошую подготовку к штурму, вражеская колонна понесла серьезные потери и была повреждена при пересечении минного поля, сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за потерь и сложной обстановки, семеро российских военнослужащих решили сдаться. Подняв руки, они вышли из лесополосы и начали следовать за дроном, который направлял их к позициям украинских сил.

"Путем бомбезных переговоров российские визитеры приняли правильное решение - сдаться в плен. Семеро их вышло из посадки. Как только пилоты начали выход с оккупантами, - российская армия провела доблестный обстрел. По своим. Метко скосили нескольких - в добрые руки нашей бригады дошли не все", - сообщили наши бойцы.

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