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Новости Видео Война
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Россияне обстреляли собственных военных, которые шли сдаваться в плен на Кураховском направлении. ВИДЕО

Бойцы 33-й отдельной механизированной бригады опубликовали видео, на котором видно, как российская артиллерия накрыла своих военнослужащих, которые шли сдаваться в плен силам обороны Украины на Кураховском направлении.

Накануне обстрела вражеская пехота предприняла попытку штурма и захвата позиций 33 ОМБр и смежных подразделений. Несмотря на хорошую подготовку к штурму, вражеская колонна понесла серьезные потери и была повреждена при пересечении минного поля, сообщает Цензор.НЕТ.

Из-за потерь и сложной обстановки, семеро российских военнослужащих решили сдаться. Подняв руки, они вышли из лесополосы и начали следовать за дроном, который направлял их к позициям украинских сил.

"Путем бомбезных переговоров российские визитеры приняли правильное решение - сдаться в плен. Семеро их вышло из посадки. Как только пилоты начали выход с оккупантами, - российская армия провела доблестный обстрел. По своим. Метко скосили нескольких - в добрые руки нашей бригады дошли не все", - сообщили наши бойцы.

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Автор: 

армия РФ (19375) плен (2616)


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Топ комментарии
+28
Такі відоси треба на парасію закидувати..всіляким комітетам солдатських матерів, чи як їх там..
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29.09.2024 11:19
+20
то і добре!
мінус кацапську м'ясо. мінус снаряди. мінус ресурс міномета.
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29.09.2024 11:20
+15
сових не бросаем! своих уничтожаем!
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29.09.2024 11:20
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Такі відоси треба на парасію закидувати..всіляким комітетам солдатських матерів, чи як їх там..
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29.09.2024 11:19 Ответить
А що толку? Вони скажуть або це знято нп львівській кіностудії бігдеровцамі, або шо то хохли ішли здаватися і ми самі своїх замочили.
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29.09.2024 11:42 Ответить
тю, вони і так по ********* ходять тільки з позначкоб що то українці.
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29.09.2024 11:55 Ответить
А ви так й продовжуєте від бундесів гавкати й поради роздавати. Не треба свої проблеми розвитку та діагнози на мене перекладати.
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29.09.2024 13:12 Ответить
Вони покажуть і скажуть, що це укронацисти їх розстріляли попри обіцянки не чипати...
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29.09.2024 14:13 Ответить
И да, и нет. На рабссее полно зомбистов. И есть у них видео из своих источников от дохлых и полудохлых воинов путлера. Толка все равно нет. Сборище бухих деградантов будет идти и идти умирать за своего фюрера, лишь бы водяры побольше было. Нет нации, есть сброд, который сам себя, без усилий извне, опустил до уровня скотов и гордится этим.
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29.09.2024 14:46 Ответить
то і добре!
мінус кацапську м'ясо. мінус снаряди. мінус ресурс міномета.
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29.09.2024 11:20 Ответить
мінус український полонений із полону
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29.09.2024 11:58 Ответить
"посоны ловите на прощанье снаряд" - черный юмор очень любил масляков
замаслятили ну и гойда!!!
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29.09.2024 15:18 Ответить
сових не бросаем! своих уничтожаем!
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29.09.2024 11:20 Ответить
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29.09.2024 11:54 Ответить
якіж вони ***** кончані не своїх не чужих нежаліють,що з цим народом не так,як можна бути в 21 століті такими уйобками хуже звірів?
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29.09.2024 11:31 Ответить
Вони й були такими. За 100 років з орка людину не зробиш.
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29.09.2024 11:41 Ответить
За які 100 років? Вони такі ще за царя Панька були ...
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29.09.2024 11:45 Ответить
Ви згадайте як вони свій пітербург будували..місто на кістках..а гулаг..

Їм й воєн нетреба, аби поубиватись..

На ютубі є цикл документалок про мокшанських маньячил..подивіться..
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29.09.2024 13:18 Ответить
На строительство того питербурха сцарь Петька Бесноватый приказал отправить 10 тысяч запорожских козаков. Назад в Гетманщину вернулись единицы. А в Украине продолжают дрочить вприсядку на выродка Хмельницкого, который кинул Украину под кацапские молотки на 300 лет.
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29.09.2024 16:25 Ответить
Правильно зробили, але шкода, що не всіх задвохсотили. Тепер годуй їх, вцілілих, лікуй, охороняй, невідомо скільки часу, як до біса довго, бо з обміном ***** не поспішає.
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29.09.2024 11:33 Ответить
Подібні відео потрібно максимально поширювати з іноземними титрами
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29.09.2024 11:36 Ответить
Да не может быть. А как же пушкин, лермонтов и дацтаевский? Ето руцкие сваих не брасают а защищают. ***** готово своих убивать, а у нас еще некоторые верят что ***** помилует украинцев и опять будет с ними дружить
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29.09.2024 11:41 Ответить
Нужно показать розийским матерям куда делись ихние сынки, когда они будут спрашивать у царя почему они не выходят на связь
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29.09.2024 11:50 Ответить
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29.09.2024 11:43 Ответить
Мабуть один тільки і дійшов, але це не точно ...
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29.09.2024 11:53 Ответить
тобто лише один дійшов? естафетовець, що відірвався від усіх набагато вперед із самого початку.
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29.09.2024 11:57 Ответить
Так добре - годувати худобу не треба.
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29.09.2024 12:08 Ответить
Частішеб .
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29.09.2024 12:21 Ответить
Точно бьють...скоріш за все дрон висить і корегує
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29.09.2024 12:28 Ответить
Якою ж потрібно бути мразотою і бидлотою кацапською ,
щоби вбивати своїх побратимів ,
це дуже важко осмислити такі діі орків 🤬
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29.09.2024 12:56 Ответить
Da kakie pobratimi u ruskih , tam i na grazhdanke sased saseda ********* za butilku vodki ....😁
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29.09.2024 13:05 Ответить
Кацапський снаряд витратився на кацапське мясо? Що ж тут поганого?
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29.09.2024 18:11 Ответить
Не всі " марафонці " добігли
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30.09.2024 05:31 Ответить
А де підтвердження, що то кацапи стріляють по своїм? По цьому квадрату начебто наші і пуляли.
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30.09.2024 08:26 Ответить
 
 