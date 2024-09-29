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Росіяни обстріляли власних військових, які йшли здаватися у полон на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Бійці 33-ої окремої механізованої бригади опублікували відео, на якому видно, як російська артилерія накрила своїх військовослужбовців, які йшли здаватися в полон силам оборони України на Курахівському напрямку.

Напередодні обстрілу ворожа піхота зробила спробу штурму та захоплення позицій 33 ОМБр та суміжних підрозділів. Попри хорошу підготовку до штурму, ворожа колона зазнала серйозних втрат і була пошкоджена під час перетину мінного поля, повідомляє Цензор.НЕТ.

Через втрати і складну обстановку, семеро російських військовослужбовців вирішили здатися. Піднявши руки, вони вийшли з лісосмуги і почали слідувати за дроном, який спрямовував їх до позицій українських сил.

"Шляхом бомбезних переговорів російські візитери прийняли правильне рішення – здатися в полон. Семеро їх вийшло з посадки. Щойно пілоти почали вихід з окупантами, – російська армія провела доблесний обстріл. По своїх. Влучно скосили кількох – у добрі руки нашої бригади дійшли не всі", - повідомили наші бійці.

Дивіться: Українські захисники знищили російський танк Т-72Б3 вартістю 52 мільйони рублів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17538) полон (1570)


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Топ коментарі
+28
Такі відоси треба на парасію закидувати..всіляким комітетам солдатських матерів, чи як їх там..
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29.09.2024 11:19
+20
то і добре!
мінус кацапську м'ясо. мінус снаряди. мінус ресурс міномета.
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29.09.2024 11:20
+15
сових не бросаем! своих уничтожаем!
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29.09.2024 11:20
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Такі відоси треба на парасію закидувати..всіляким комітетам солдатських матерів, чи як їх там..
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29.09.2024 11:19 Відповісти
А що толку? Вони скажуть або це знято нп львівській кіностудії бігдеровцамі, або шо то хохли ішли здаватися і ми самі своїх замочили.
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29.09.2024 11:42 Відповісти
тю, вони і так по ********* ходять тільки з позначкоб що то українці.
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29.09.2024 11:55 Відповісти
А ви так й продовжуєте від бундесів гавкати й поради роздавати. Не треба свої проблеми розвитку та діагнози на мене перекладати.
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29.09.2024 13:12 Відповісти
Вони покажуть і скажуть, що це укронацисти їх розстріляли попри обіцянки не чипати...
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29.09.2024 14:13 Відповісти
И да, и нет. На рабссее полно зомбистов. И есть у них видео из своих источников от дохлых и полудохлых воинов путлера. Толка все равно нет. Сборище бухих деградантов будет идти и идти умирать за своего фюрера, лишь бы водяры побольше было. Нет нации, есть сброд, который сам себя, без усилий извне, опустил до уровня скотов и гордится этим.
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29.09.2024 14:46 Відповісти
то і добре!
мінус кацапську м'ясо. мінус снаряди. мінус ресурс міномета.
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29.09.2024 11:20 Відповісти
мінус український полонений із полону
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29.09.2024 11:58 Відповісти
"посоны ловите на прощанье снаряд" - черный юмор очень любил масляков
замаслятили ну и гойда!!!
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29.09.2024 15:18 Відповісти
сових не бросаем! своих уничтожаем!
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29.09.2024 11:20 Відповісти
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29.09.2024 11:54 Відповісти
якіж вони ***** кончані не своїх не чужих нежаліють,що з цим народом не так,як можна бути в 21 століті такими уйобками хуже звірів?
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29.09.2024 11:31 Відповісти
Вони й були такими. За 100 років з орка людину не зробиш.
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29.09.2024 11:41 Відповісти
За які 100 років? Вони такі ще за царя Панька були ...
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29.09.2024 11:45 Відповісти
Ви згадайте як вони свій пітербург будували..місто на кістках..а гулаг..

Їм й воєн нетреба, аби поубиватись..

На ютубі є цикл документалок про мокшанських маньячил..подивіться..
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29.09.2024 13:18 Відповісти
На строительство того питербурха сцарь Петька Бесноватый приказал отправить 10 тысяч запорожских козаков. Назад в Гетманщину вернулись единицы. А в Украине продолжают дрочить вприсядку на выродка Хмельницкого, который кинул Украину под кацапские молотки на 300 лет.
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29.09.2024 16:25 Відповісти
Правильно зробили, але шкода, що не всіх задвохсотили. Тепер годуй їх, вцілілих, лікуй, охороняй, невідомо скільки часу, як до біса довго, бо з обміном ***** не поспішає.
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29.09.2024 11:33 Відповісти
Подібні відео потрібно максимально поширювати з іноземними титрами
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29.09.2024 11:36 Відповісти
Да не может быть. А как же пушкин, лермонтов и дацтаевский? Ето руцкие сваих не брасают а защищают. ***** готово своих убивать, а у нас еще некоторые верят что ***** помилует украинцев и опять будет с ними дружить
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29.09.2024 11:41 Відповісти
Нужно показать розийским матерям куда делись ихние сынки, когда они будут спрашивать у царя почему они не выходят на связь
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29.09.2024 11:50 Відповісти
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29.09.2024 11:43 Відповісти
Мабуть один тільки і дійшов, але це не точно ...
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29.09.2024 11:53 Відповісти
тобто лише один дійшов? естафетовець, що відірвався від усіх набагато вперед із самого початку.
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29.09.2024 11:57 Відповісти
Так добре - годувати худобу не треба.
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29.09.2024 12:08 Відповісти
Частішеб .
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29.09.2024 12:21 Відповісти
Точно бьють...скоріш за все дрон висить і корегує
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29.09.2024 12:28 Відповісти
Якою ж потрібно бути мразотою і бидлотою кацапською ,
щоби вбивати своїх побратимів ,
це дуже важко осмислити такі діі орків 🤬
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29.09.2024 12:56 Відповісти
Da kakie pobratimi u ruskih , tam i na grazhdanke sased saseda ********* za butilku vodki ....😁
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29.09.2024 13:05 Відповісти
Кацапський снаряд витратився на кацапське мясо? Що ж тут поганого?
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29.09.2024 18:11 Відповісти
Не всі " марафонці " добігли
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30.09.2024 05:31 Відповісти
А де підтвердження, що то кацапи стріляють по своїм? По цьому квадрату начебто наші і пуляли.
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30.09.2024 08:26 Відповісти
 
 