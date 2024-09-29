Росіяни обстріляли власних військових, які йшли здаватися у полон на Курахівському напрямку. ВIДЕО

Бійці 33-ої окремої механізованої бригади опублікували відео, на якому видно, як російська артилерія накрила своїх військовослужбовців, які йшли здаватися в полон силам оборони України на Курахівському напрямку.

Напередодні обстрілу ворожа піхота зробила спробу штурму та захоплення позицій 33 ОМБр та суміжних підрозділів. Попри хорошу підготовку до штурму, ворожа колона зазнала серйозних втрат і була пошкоджена під час перетину мінного поля, повідомляє Цензор.НЕТ.

Через втрати і складну обстановку, семеро російських військовослужбовців вирішили здатися. Піднявши руки, вони вийшли з лісосмуги і почали слідувати за дроном, який спрямовував їх до позицій українських сил.

"Шляхом бомбезних переговорів російські візитери прийняли правильне рішення – здатися в полон. Семеро їх вийшло з посадки. Щойно пілоти почали вихід з окупантами, – російська армія провела доблесний обстріл. По своїх. Влучно скосили кількох – у добрі руки нашої бригади дійшли не всі", - повідомили наші бійці.

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