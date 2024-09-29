Українські захисники знищили російський танк Т-72Б3 вартістю 52 мільйони рублів. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Привид Хортиці" 2-го батальйону оперативного призначення 15-ої бригади "Кара-Даг" знищили російський танк Т-72Б3.

Відео бойової роботи з’явилося на телеграм-каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"52 мільйони рублів перетворюються на уламки за кілька секунд. Танк Т-72Б3, який мав би бути гордістю російської армії, зустрічає свою долю через українські війська. Точний постріл, і броня вже не рятує від справедливості. Вартість танка — мільйони, а життя наших людей – неоціненні — це не просто знищена техніка, це ще один символ незламності українського народу", - прокоментували відеозапис у підрозділі.

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