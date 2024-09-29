Українські захисники знищили російський танк Т-72Б3 вартістю 52 мільйони рублів. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Привид Хортиці" 2-го батальйону оперативного призначення 15-ої бригади "Кара-Даг" знищили російський танк Т-72Б3.
Відео бойової роботи з’явилося на телеграм-каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.
"52 мільйони рублів перетворюються на уламки за кілька секунд. Танк Т-72Б3, який мав би бути гордістю російської армії, зустрічає свою долю через українські війська. Точний постріл, і броня вже не рятує від справедливості. Вартість танка — мільйони, а життя наших людей – неоціненні — це не просто знищена техніка, це ще один символ незламності українського народу", - прокоментували відеозапис у підрозділі.
Топ коментарі
+13 Макар #591193
показати весь коментар29.09.2024 11:04
+7 Wlad West
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+3 Ivan Ivan #403337
показати весь коментар29.09.2024 11:10
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готові платити 20т зелених.
На кого розрахована ця "калькуляція"? Це в Америці ціна танка вимірюється в доларах, а в Німеччині -- у євро. А на болотах вона вимірюється наявністю і фізичним станом уральських рабів, які за миску похльобки будуть скручувати чи плавити ті танки в режимі 24/7, якщо рабовласник накаже. Причому з руд і вугілля, яке лежить там же, в землі.
52 млн. рублів, це приблизно 54 тис. доларів США.
ВИ СЕРЙОЗНО???
Спеціально загуглив - ціна цього танка близько 4 млн. доларів США.