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Українські захисники знищили російський танк Т-72Б3 вартістю 52 мільйони рублів. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Привид Хортиці" 2-го батальйону оперативного призначення 15-ої бригади "Кара-Даг" знищили російський танк Т-72Б3.

Відео бойової роботи з’явилося на телеграм-каналі підрозділу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"52 мільйони рублів перетворюються на уламки за кілька секунд. Танк Т-72Б3, який мав би бути гордістю російської армії, зустрічає свою долю через українські війська. Точний постріл, і броня вже не рятує від справедливості. Вартість танка — мільйони, а життя наших людей – неоціненні — це не просто знищена техніка, це ще один символ незламності українського народу", - прокоментували відеозапис у підрозділі.

Дивіться: Сили оборони атакували позиції противника, ворожі укриття, системи зв’язку та радіорозвідки, а також зупинили штурм окупантів. ВIДЕО

Автор: 

танк (2071) знищення (7342) Національна гвардія (1545)


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Топ коментарі
+13
Обговорювати втрати виключно в контексті їх вартості рафінований примітивізм.
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29.09.2024 11:04
+7
******** уволили комбрига 72-й бригады полковника Винника, который два года оборонял Вугледар, не давал русне захватить город..
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29.09.2024 11:08
+3
Це всього лиш один елітний автомобіль. 500 тис баксів.
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29.09.2024 11:10
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Обговорювати втрати виключно в контексті їх вартості рафінований примітивізм.
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29.09.2024 11:04 Відповісти
Так, даремно рахувати їхні втрати в грошах,як що вони любому моськовському алкашу за контракт
готові платити 20т зелених.
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29.09.2024 11:26 Відповісти
*******.
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29.09.2024 13:15 Відповісти
******** уволили комбрига 72-й бригады полковника Винника, который два года оборонял Вугледар, не давал русне захватить город..
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29.09.2024 11:08 Відповісти
за те що довго не відбиває його?
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29.09.2024 12:00 Відповісти
Ага, у буденного.
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29.09.2024 12:42 Відповісти
Це всього лиш один елітний автомобіль. 500 тис баксів.
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29.09.2024 11:10 Відповісти
Оцінка вартості? Хто оцінював? МО орди? Так вони там такого набрешуть. Як мінімум половина грошей - вкрадені.
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29.09.2024 11:16 Відповісти
Джавелин стоит 245 тыс баксов.
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29.09.2024 11:44 Відповісти
І шо?
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29.09.2024 11:46 Відповісти
Ну сама ракета коштувала раніше 175000$, при збільшенні виробництва ціна впала.
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29.09.2024 11:59 Відповісти
ПТРК одноразовый.
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29.09.2024 12:17 Відповісти
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29.09.2024 12:28 Відповісти
В екіпажу пушна тваринка
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29.09.2024 11:18 Відповісти
>> ...вартістю 52 мільйони рублів.

На кого розрахована ця "калькуляція"? Це в Америці ціна танка вимірюється в доларах, а в Німеччині -- у євро. А на болотах вона вимірюється наявністю і фізичним станом уральських рабів, які за миску похльобки будуть скручувати чи плавити ті танки в режимі 24/7, якщо рабовласник накаже. Причому з руд і вугілля, яке лежить там же, в землі.
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29.09.2024 12:04 Відповісти
Сумніваюся що цей радянських мотлох коштує навіть 50 тисяч доларів.
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29.09.2024 16:45 Відповісти
Щось у автора з математикою дуже туго. Ще й десяток разів повторив одну й ту ж лабуду.
52 млн. рублів, це приблизно 54 тис. доларів США.
ВИ СЕРЙОЗНО???
Спеціально загуглив - ціна цього танка близько 4 млн. доларів США.
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30.09.2024 21:21 Відповісти
 
 