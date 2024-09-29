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Сили оборони атакували позиції противника, ворожі укриття, системи зв’язку та радіорозвідки, а також зупинили штурм окупантів. ВIДЕО

Щотижня екіпажі БпЛА 13-ої бригади Національної гвардії України "Хартія" знищують десятки ворожих укриттів та фортифікацій, одиниць техніки, особового складу та озброєння ворога.

Цього разу українські захисники атакували позиції противника, ворожі укриття, системи зв'язку та радіорозвідки. Бійці відпрацювали по піхотних позиціях, укриттях окупантів. Також воїни зупинили російські штурми.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

"За кожним вилітом стоять години роботи та планування, роботи інженерів, планувальників та командирів, а також волонтерів та донаторів, які допомагають забезпечувати підрозділи", - додали бійці.

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армія рф (17526) ліквідація (3981) Національна гвардія (1543)


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