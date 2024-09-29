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Нацгвардійці із бригади "Кара-Даг" ліквідували групу російських загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота операторів дронів на Покровському напрямку.

Воїни 2-го батальйону оперативного призначеня 15-ої бригади НГУ "Кара-Даг" ліквідували на Донеччині групу російських загарбників влучними скидами боєприпасів і ударами дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення окупантів опублікований у соцмережах.

Дивіться: Штурмовики знищили замасковану гаубицю, МТЛБ, вантажівку і ворожу піхоту на Харківщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17526) ліквідація (3981) Донецька область (8578) Національна гвардія (1543)


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Бажання: отримати квартиру на Оболоні
Реальність: здохнути в розй#баному сарайчику під Покровськом
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29.09.2024 09:34 Відповісти
Прикол у тому, що навіть той роздовбаний сарай у Покровську кращій за його ізбу на мухосранську
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29.09.2024 10:07 Відповісти
На Оболоні сотні квартир, записаних на бандюковича, ківалових та інших ригів, окрім того, що ще й особняків хєрова купа - вони захищені від кацапських приблуд. Хіба що якимсь їхнім хєнєралам щось би перепало
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29.09.2024 10:46 Відповісти
Оце - потужно, а не "просування плану перемоги". Просувальник ср@ний...
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29.09.2024 10:41 Відповісти
Ти диви вже і пам'ятник безпілотникам встановили ...
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29.09.2024 10:53 Відповісти
 
 