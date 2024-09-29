Нацгвардійці із бригади "Кара-Даг" ліквідували групу російських загарбників на Покровському напрямку. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому зафільмована бойова робота операторів дронів на Покровському напрямку.

Воїни 2-го батальйону оперативного призначеня 15-ої бригади НГУ "Кара-Даг" ліквідували на Донеччині групу російських загарбників влучними скидами боєприпасів і ударами дронів-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис знищення окупантів опублікований у соцмережах.

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