Штурмовики знищили замасковану гаубицю, МТЛБ, вантажівку і ворожу піхоту на Харківщині. ВIДЕО
Бійці підрозділу "Punk group" з 2-го механізованого батальйону 3-ої окремої штурмової бригади знищили замасковану гаубицю, МТЛБ, вантажівку і ворожу піхоту на Харківщині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.
"Росіян, які ховалася по норах та в будівлі — FPV ліквідували зсередини", - додали у публікації.
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