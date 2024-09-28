Штурмовики знищили замасковану гаубицю, МТЛБ, вантажівку і ворожу піхоту на Харківщині. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Punk group" з 2-го механізованого батальйону 3-ої окремої штурмової бригади знищили замасковану гаубицю, МТЛБ, вантажівку і ворожу піхоту на Харківщині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент бойової роботи українських воїнів опублікований у телеграм-каналі Оперативний ЗСУ.

"Росіян, які ховалася по норах та в будівлі — FPV ліквідували зсередини", - додали у публікації.

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