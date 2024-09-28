Сили оборони знищили ворожі БпЛА "Zala", "Молнія", а також FPV-дрони окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку на Харківщині знищили БпЛА "Zala", "Молнія", а також FPV-дрони окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ті безпілотники, які були збиті стрілецькою зброєю та зенітними установками, відновленню не підлягають. А от "пташки", посаджені за допомогою засобів РЕБ, українські захисники відремонтують, щоб потім атакувати росіян.

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