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Сили оборони знищили ворожі БпЛА "Zala", "Молнія", а також FPV-дрони окупантів на Харківщині. ВIДЕО

Прикордонники бригади "Гарт" на Вовчанському напрямку на Харківщині знищили БпЛА "Zala", "Молнія", а також FPV-дрони окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, ті безпілотники, які були збиті стрілецькою зброєю та зенітними установками, відновленню не підлягають. А от "пташки", посаджені за допомогою засобів РЕБ, українські захисники відремонтують, щоб потім атакувати росіян.

Також дивіться: Українські захисники знищили УАЗ окупантів, "буханку", ліквідували 7 росіян, ще 15 - важко поранили. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4211) Держприкордонслужба ДПСУ (6028) знищення (7334)


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Тема про постачальників БПЛА не розкрита. Явно не МО. Умєров зараз займається тільки показниками бусифікації. Дєрьмак напрягає. Бо ще татарова покличуть в ТЦК чого доброго.
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28.09.2024 17:32 Відповісти
Що автор пише, чи адекватний він взагалі?! Який божевільний буде підіймати ті ФПВ якщо там плати ініціації із таймером самознищення, якщо не відбулося розриву. Як і в нас до речі. Йти розривати схему, ну таке собі. Хто його знає, що там підари начудили...
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29.09.2024 05:04 Відповісти
 
 