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Силы обороны уничтожили вражеские БпЛА "Zala", "Молния", а также FPV-дроны оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" на Волчанском направлении на Харьковщине уничтожили БпЛА "Zala", "Молния", а также FPV-дроны оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, те беспилотники, которые были сбиты стрелковым оружием и зенитными установками, восстановлению не подлежат. А вот "птички", посаженные с помощью средств РЭБ, украинские защитники отремонтируют, чтобы потом атаковать россиян.

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беспилотник (3646) Госпогранслужба (6475) уничтожение (7023)


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Тема про постачальників БПЛА не розкрита. Явно не МО. Умєров зараз займається тільки показниками бусифікації. Дєрьмак напрягає. Бо ще татарова покличуть в ТЦК чого доброго.
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28.09.2024 17:32 Ответить
Що автор пише, чи адекватний він взагалі?! Який божевільний буде підіймати ті ФПВ якщо там плати ініціації із таймером самознищення, якщо не відбулося розриву. Як і в нас до речі. Йти розривати схему, ну таке собі. Хто його знає, що там підари начудили...
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29.09.2024 05:04 Ответить
 
 