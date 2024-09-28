Силы обороны уничтожили вражеские БпЛА "Zala", "Молния", а также FPV-дроны оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО
Пограничники бригады "Гарт" на Волчанском направлении на Харьковщине уничтожили БпЛА "Zala", "Молния", а также FPV-дроны оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, те беспилотники, которые были сбиты стрелковым оружием и зенитными установками, восстановлению не подлежат. А вот "птички", посаженные с помощью средств РЭБ, украинские защитники отремонтируют, чтобы потом атаковать россиян.
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Gary Grant
показать весь комментарий28.09.2024 17:32 Ответить Мне нравится 1
Mmm Max #535744
показать весь комментарий29.09.2024 05:04 Ответить Мне нравится 0
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