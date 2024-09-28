Силы обороны уничтожили вражеские БпЛА "Zala", "Молния", а также FPV-дроны оккупантов на Харьковщине. ВИДЕО

Пограничники бригады "Гарт" на Волчанском направлении на Харьковщине уничтожили БпЛА "Zala", "Молния", а также FPV-дроны оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, те беспилотники, которые были сбиты стрелковым оружием и зенитными установками, восстановлению не подлежат. А вот "птички", посаженные с помощью средств РЭБ, украинские защитники отремонтируют, чтобы потом атаковать россиян.

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