Нацгвардейцы из бригады "Кара-Даг" ликвидировали группу российских захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа операторов дронов на Покровском направлении.

Воины 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" ликвидировали в Донецкой области группу российских захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов и ударами дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения оккупантов опубликована в соцсетях.

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