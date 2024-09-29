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Нацгвардейцы из бригады "Кара-Даг" ликвидировали группу российских захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа операторов дронов на Покровском направлении.

Воины 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" ликвидировали в Донецкой области группу российских захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов и ударами дронов-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения оккупантов опубликована в соцсетях.

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Автор: 

армия РФ (19375) ликвидация (3598) Донецкая область (9767) Национальная гвардия (2134)


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Бажання: отримати квартиру на Оболоні
Реальність: здохнути в розй#баному сарайчику під Покровськом
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29.09.2024 09:34 Ответить
Прикол у тому, що навіть той роздовбаний сарай у Покровську кращій за його ізбу на мухосранську
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29.09.2024 10:07 Ответить
На Оболоні сотні квартир, записаних на бандюковича, ківалових та інших ригів, окрім того, що ще й особняків хєрова купа - вони захищені від кацапських приблуд. Хіба що якимсь їхнім хєнєралам щось би перепало
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29.09.2024 10:46 Ответить
Оце - потужно, а не "просування плану перемоги". Просувальник ср@ний...
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29.09.2024 10:41 Ответить
Ти диви вже і пам'ятник безпілотникам встановили ...
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29.09.2024 10:53 Ответить
 
 