Нацгвардейцы из бригады "Кара-Даг" ликвидировали группу российских захватчиков на Покровском направлении. ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой снята боевая работа операторов дронов на Покровском направлении.
Воины 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" ликвидировали в Донецкой области группу российских захватчиков точными сбрасываниями боеприпасов и ударами дронов-камикадзе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения оккупантов опубликована в соцсетях.
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Реальність: здохнути в розй#баному сарайчику під Покровськом