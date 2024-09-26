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Новости Видео Война
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Бойцы бригады НГУ "Рубеж" сожгли с ПТРК Javelin две МТЛБ с оккупантами. ВИДЕО

Бойцы 4-го батальона "Сила Свободы" бригады Национальной гвардии "Рубеж" с помощью ПТРК Javelin и дронов отразили штурм оккупантов.

Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.

Сначала нацгвардейцы поразили из ПТРК Javelin две вражеские МТЛБ. Остатки пехоты были атакованы дронами.

Потери противника: 2 МТЛБ и 7 штурмовиков.

Смотрите также: Воины Национальной гвардии уничтожили российский "Урал", который вез вражескую пехоту на позиции. ВИДЕО

Автор: 

Национальная гвардия (2132) Javelin (168)


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Топ комментарии
+15
сафарі та музон на 100 балів.
Слава Україні
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26.09.2024 19:54
+11
забили.. как мамонта!
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26.09.2024 19:43
+10
Чітко, як по нотах! Слава воїнам! Тільки я шось не зрозумів - одного Джавєліна виявилось недостатньо щоб завалити мотолигу?
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26.09.2024 19:57
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забили.. как мамонта!
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26.09.2024 19:43 Ответить
сафарі та музон на 100 балів.
Слава Україні
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26.09.2024 19:54 Ответить
Дивився б і дивився...
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26.09.2024 21:16 Ответить
Чітко, як по нотах! Слава воїнам! Тільки я шось не зрозумів - одного Джавєліна виявилось недостатньо щоб завалити мотолигу?
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26.09.2024 19:57 Ответить
Першу МТЛБ з першого пострілу завалили. З другою не пощастило - добивали вже і з РПГ совкових, і дронами.

Джавелін - не чудо-зброя з "справжнім ШІ", яка твої бажання виконує. Ракета влучила? Влучила. Свою задачу виконала - щось там загорілося. Не вразила життєво-важливих вузлів машини і вона продовжила котитися? Буває.
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27.09.2024 12:29 Ответить
Spokojno bez paniki otrobotali po ruso fasistam
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26.09.2024 20:07 Ответить
Жаль, що витратили стільки дронів. Але склалось враження, що то була досить професійна штурмова група, то ж воно того вартувало!
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26.09.2024 20:25 Ответить
Та вартувало у будь якому разі...
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27.09.2024 00:57 Ответить
На 2х мотолигах, по відкритому полю? Професійна штурмова група? Ви жартуєте?!?
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27.09.2024 12:30 Ответить
Чудова робота
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26.09.2024 20:49 Ответить
"супротивник" - то занадто шляхетно.
путінські підари - сама так їх усі й називають
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26.09.2024 22:02 Ответить
Просто підари
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27.09.2024 11:18 Ответить
 
 