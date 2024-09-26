Бойцы бригады НГУ "Рубеж" сожгли с ПТРК Javelin две МТЛБ с оккупантами. ВИДЕО
Бойцы 4-го батальона "Сила Свободы" бригады Национальной гвардии "Рубеж" с помощью ПТРК Javelin и дронов отразили штурм оккупантов.
Соответствующее видео опубликовано на канале подразделения, информирует Цензор.НЕТ.
Сначала нацгвардейцы поразили из ПТРК Javelin две вражеские МТЛБ. Остатки пехоты были атакованы дронами.
Потери противника: 2 МТЛБ и 7 штурмовиков.
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+15 ирина ира #418568
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+10 Дмитрий Питалов #420485
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Джавелін - не чудо-зброя з "справжнім ШІ", яка твої бажання виконує. Ракета влучила? Влучила. Свою задачу виконала - щось там загорілося. Не вразила життєво-важливих вузлів машини і вона продовжила котитися? Буває.
путінські підари - сама так їх усі й називають