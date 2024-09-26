Бійці бригади НГУ "Рубіж" спалили з ПТРК Javelin дві МТЛБ з окупантами. ВIДЕО
Бійці 4 батальйону "Сила Свободи" бригади Національної гвардії "Рубіж" за допомогою ПТРК Javelin та дронів відбили штурм окупантів.
Відповідне відео опубліковане на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.
Спочатку нацгвардійці вразили з ПТРК Javelin дві ворожі МТЛБ. Залишки піхоти були атаковані дронами.
Втрати противника: 2 МТЛБ та 7 штурмовиків.
Топ коментарі
+15 ирина ира #418568
показати весь коментар26.09.2024 19:54
+11 Bander UA
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+10 Дмитрий Питалов #420485
показати весь коментар26.09.2024 19:57
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Джавелін - не чудо-зброя з "справжнім ШІ", яка твої бажання виконує. Ракета влучила? Влучила. Свою задачу виконала - щось там загорілося. Не вразила життєво-важливих вузлів машини і вона продовжила котитися? Буває.
путінські підари - сама так їх усі й називають