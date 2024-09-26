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Бійці бригади НГУ "Рубіж" спалили з ПТРК Javelin дві МТЛБ з окупантами. ВIДЕО

Бійці 4 батальйону "Сила Свободи" бригади Національної гвардії "Рубіж" за допомогою ПТРК Javelin та дронів відбили штурм окупантів.

Відповідне відео опубліковане на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку нацгвардійці вразили з ПТРК Javelin дві ворожі МТЛБ. Залишки піхоти були атаковані дронами.

Втрати противника: 2 МТЛБ та 7 штурмовиків.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 53-ї ОМБр з ПТРК Javelin знищили танк окупантів. ВIДЕО

Автор: 

Національна гвардія (1541) Javelin (179)


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Топ коментарі
+15
сафарі та музон на 100 балів.
Слава Україні
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26.09.2024 19:54
+11
забили.. как мамонта!
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26.09.2024 19:43
+10
Чітко, як по нотах! Слава воїнам! Тільки я шось не зрозумів - одного Джавєліна виявилось недостатньо щоб завалити мотолигу?
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26.09.2024 19:57
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забили.. как мамонта!
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26.09.2024 19:43 Відповісти
сафарі та музон на 100 балів.
Слава Україні
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26.09.2024 19:54 Відповісти
Дивився б і дивився...
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26.09.2024 21:16 Відповісти
Чітко, як по нотах! Слава воїнам! Тільки я шось не зрозумів - одного Джавєліна виявилось недостатньо щоб завалити мотолигу?
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26.09.2024 19:57 Відповісти
Першу МТЛБ з першого пострілу завалили. З другою не пощастило - добивали вже і з РПГ совкових, і дронами.

Джавелін - не чудо-зброя з "справжнім ШІ", яка твої бажання виконує. Ракета влучила? Влучила. Свою задачу виконала - щось там загорілося. Не вразила життєво-важливих вузлів машини і вона продовжила котитися? Буває.
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27.09.2024 12:29 Відповісти
Spokojno bez paniki otrobotali po ruso fasistam
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26.09.2024 20:07 Відповісти
Жаль, що витратили стільки дронів. Але склалось враження, що то була досить професійна штурмова група, то ж воно того вартувало!
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26.09.2024 20:25 Відповісти
Та вартувало у будь якому разі...
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27.09.2024 00:57 Відповісти
На 2х мотолигах, по відкритому полю? Професійна штурмова група? Ви жартуєте?!?
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27.09.2024 12:30 Відповісти
Чудова робота
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26.09.2024 20:49 Відповісти
"супротивник" - то занадто шляхетно.
путінські підари - сама так їх усі й називають
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26.09.2024 22:02 Відповісти
Просто підари
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27.09.2024 11:18 Відповісти
 
 