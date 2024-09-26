Бійці бригади НГУ "Рубіж" спалили з ПТРК Javelin дві МТЛБ з окупантами. ВIДЕО

Бійці 4 батальйону "Сила Свободи" бригади Національної гвардії "Рубіж" за допомогою ПТРК Javelin та дронів відбили штурм окупантів.

Відповідне відео опубліковане на каналі підрозділу, інформує Цензор.НЕТ.

Спочатку нацгвардійці вразили з ПТРК Javelin дві ворожі МТЛБ. Залишки піхоти були атаковані дронами.

Втрати противника: 2 МТЛБ та 7 штурмовиків.

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